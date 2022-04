Pharaoh Love Shady veröffentlichte ein neues Lied, in dem er Residente nach einem Kampf mit J Balvin „wirft“

Mehr als ein Monat ist seit dem Kampf zwischen Residente und J Balvin vergangen, der mit dem Lied des ehemaligen Mitglieds von ' Calle 13′, die Viralisierung, Kritik und sogar Memes gegen den kolumbianischen Sänger hervorrief. Ein anderer Musiker verteidigte jedoch den Reggaetonero, den peruanischen Pharaón Love Shady, der am Dienstag „Rip [R] esentido“ veröffentlichte, mit einer starken Botschaft gegen die ehemalige Calle 13.

Wie Sie sich erinnern, drückte der peruanische Pharao Love Shady seine völlige Meinungsverschiedenheit mit der „Tiradera“ aus, die Residente, die den Künstler verlassen wollte, stoppte Kolumbianer schlecht. Die Tatsache wird kontextualisiert, als die 29. BZRP-Sitzungen herauskamen, in denen René Pérez seine Wut darüber entfesselte, wer einst sein Freund war. Aus welchem Grund hast du beschlossen, ein Lied als „Tiradera“ gegen den Puertoricaner zu veröffentlichen? Hier ist die Geschichte.

Nach dem Skandal zwischen Residente und J Balvin veröffentlichte Pharaoh Love Shady ein Lied, das sich an den Rapper richtete. Video: YouTube/Pharao Liebe Shady.

Auf seinem Instagram-Account nutzte Pharao die Gelegenheit, um eine Geschichte hochzuladen, in der er J Balvin seine volle Unterstützung gab, und ermutigte ihn, auf die Kritik zu reagieren, die Residente während seiner letzten musikalischen Sitzung gegen ihn hatte.

„Balvin geht nicht“, antwortet er dem Kommunisten. Denken Sie daran, dass der Künstler NK es einmal gefegt Wenn er es könnte, kannst du es auch tun. Auf geht's „, schrieb der beliebte peruanische Sänger, der den kolumbianischen Künstler sehr respektiert.

Nicht nur das, denn Anfang April nutzte Love Shady die Gelegenheit, eine neue Nachricht an Residente zu senden. Durch Geschichten erweiterte er seinen Ärger über die Art und Weise, wie der Puertoricaner das urbane Musikgenre kritisierte. „Oh, meine Güte, was wird aus dir werden, du hast Mitleid. Es hat mir wehgetan, dass du das urbane Genre geworfen hast, weil ich dank des Geschlechts die Straße verlassen habe und mir heute ein gutes Leben gebe, glücklich lebe, wirtschaftlich gut lebe, mein Leben ist viel besser als zuvor „, sagte er.

Aus diesem Grund betrachtete er ihn als „Feigling“ und „Heuchler“, bis er ihn „Groll“ nannte.

„ Groll, warum wirfst du das Genre immer wieder? Als du angefangen hast, hast du Reggaeton gemacht und als Künstler gesiegt. Nun, alter Mann in den Vierzigern, Sie haben ein Rapper-Delirium, Sie ziehen es vor, dass sie sich nicht mehr an Sie als Reggaeton erinnern. Was ist diese Heuchelei, nachtragend? „, sagte Pharao.

„Du trägst das [R] in deiner ärgerlichen Kappe, du bringst das Genre in Verlegenheit (...) Nachdem das urbane Genre Sie ernährt hat und Sie das Haus gekauft haben, das etwas von 4 Millionen Dollar kostet, glauben Sie jetzt, dass alles, was Sie bekommen haben, gerappt wurde. diese Heuchelei beschämt. Wow, es tut dir leid, ärgerlich! „, fuhr Pharaoh Love Shady in Bezug auf das Logo der Kappe fort, die der Rapper hat.

Nachdem Love Shady auf ihrem Instagram ein Ziel veröffentlicht hatte, die „Tiradera“ zu veröffentlichen, bereitete sie sich darauf vor, das Lied zu veröffentlichen, das heute, am 12. April, am Nachmittag herauskam. Mit dem Titel „Rip [R] esentido“ mit Direktnachrichten an den Rapper, der bereits in sozialen Netzwerken viral geworden ist.

„Die schlechteste Jury in der Schlacht der Hähne, es wäre nichts, wenn Sie nicht für White Lion wären/In der Vergangenheit sagten Sie, Sie seien autistisch, nur um Ihren kommunistischen Fanatismus zu vertuschen. Ich weiß, dass Sie tief im Inneren auch rassistisch sind. Denken Sie daran, dass Chavez auch ein Terrorist war/Was René war, Sie kennen die Typen, Sie nehmen den Armen ein Gesicht, aber Sie leben wie reich „, sind einige der Sätze des Songs, der auf Youtube im Trend liegt und schnell 200.000 Aufrufe überschritten hat. Sie haben auch Memes hinterlassen, die auf Twitter viral geworden sind.

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

