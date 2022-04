Pedro Castillo versichert, dass korruptionsfreie Arbeit die Entwicklung des Landes ankurbeln wird

Pedro Castillo war Teil der Eröffnungszeremonie zur Inbetriebnahme der New Talara Refinery (NRT) in der Bezirk Pariñas, Provinz Talara, Piura. Aus dem Norden des Landes gab das Staatsoberhaupt eine Botschaft darüber, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten, um aus der Krise Perus herauszukommen.

Er bekräftigte auch, dass ehrliche Arbeit, frei von Korruption und mit der Stärke der Bevölkerung, die Entwicklung Perus trotz der schwierigen Zeiten der Pandemie und des internationalen Kontextes fördern wird.

„Dies ist ein Beispiel für Peru und die Welt, in der das Land fair spielt, mit Leuten wie Ihnen, die sagen, dass sie anwesend sind, wenn das Land sie braucht. Das ist wichtig, und wir sind hier, um ihre Arbeit anzuerkennen“, sagte das Staatsoberhaupt und hob die Arbeit hervor, die in der Talara-Raffinerie geleistet wurde.

„Trotz der Krisenmomente, die Peru aufgrund der Pandemie, der wirtschaftlichen Situation und des Konfliktproblems auf internationaler Ebene durchmacht, sind Sie, die jungen Arbeiter, hier, um Ihre Brust für das Land zu legen. Ohne Sie geht Peru nicht „, fügte Präsident Castillo hinzu und sprach vor den Arbeitern.

Neben seiner Rede versicherte Präsident Castillo Terrones auch, dass dieser Moment einen wichtigen Präzedenzfall für die Wirtschaft des Landes darstellt.

„Der Beginn des Versuchs zur schrittweisen und schrittweisen Inbetriebnahme der neuen Talara-Raffinerie ist ein grundlegender Schritt für Peru, da es eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte ist, mit denen wir Kraftstoffe mit hohen Umweltstandards zum Nutzen aller herstellen können“, so er sagte.

Petroperú

„In diesem Sinne sind alle Bemühungen zur Erweiterung der Kraftstoffverarbeitungs- und -verteilungskapazität immer zugunsten der Wirtschaft der Peruaner, insbesondere der Schwächsten“, fügte er hinzu.

Humberto Campodónico, der Präsident von Petroperú, sagte seinerseits, dass dies ein historisches Ereignis sei, da die Ölindustrie im Norden wieder aufgenommen werde und dass dadurch Synergien mit allen Vermittlern im Kohlenwasserstoffsektor erzeugt werden können.

„Diese neue Anlage erhöht die Kapazität der Kraftstoffraffination von Talara von 65.000 auf 95.000 Barrel Öl pro Tag und wird durch die eigenen Einnahmen des Unternehmens finanziert und verwendet keine Finanzmittel“, sagte er.

In Bezug auf die Kraftstoffpreise gab Campodónico Stunden vor Beginn der Zeremonie an, dass die Talara-Raffinerie Gewinnmargen pro Barrel zwischen 9 und 11 US-Dollar erzielen wird, was fast dem Dreifachen der zuvor erzielten entspricht.

„Durch diese Kapazität werden unsere Preise wettbewerbsfähiger und wir werden diese Preise auf dem Markt haben, die ein Maßstab für alle anderen sein werden, einschließlich La Pampilla und anderer Kraftstoffimportierunternehmen. Wir kennen dies als Pflanzenwert, der sinken wird „, sagte der Beamte.

MEHR ÜBER DIE TALARA-RAFFINERIE

Das Ministerium für Energie und Bergbau (Minem) sagte, dass das NRT über die neue Technologie Flexicoking verfügt , die Inputs von geringem wirtschaftlichem Wert in hochwertige Produkte wie Benzin und Diesel von bestmöglicher Qualität und umweltfreundlich umwandelt.

Nueva Refinería de Talara | Foto: Ministerio de Energía y Minas

Darüber hinaus hat es eine um fast 50% höhere Verarbeitungskapazität als die vorherige Anlage, da es 95 Tausend Barrel Öl pro Tag verarbeiten kann.

Minem-Techniker erklärten, dass NRT die Luftqualität erhalten und verbessern wird, indem Kraftstoffe mit weniger als 50 Teilen pro Million (ppm) Schwefel und nach einem Betriebsjahr Euro-VI-Kraftstoffe mit weniger als 10 ppm Schwefel hergestellt werden, dem derzeit höchsten Standard der Kraftstoffqualität weltweit. (Mit zusätzlichen Informationen von Andina).

