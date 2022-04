MML: Dies sind die 5 Restaurants in der Innenstadt von Lima, die wegen ungesunder und unsicherer Ereignisse geschlossen waren

Im Rahmen der Aktionen für die Karwoche im Historischen Zentrum wurde das Die Gemeinde Lima schloss fünf Restaurants, die unter unhygienischen Bedingungen betrieben wurden und die Sicherheitsbestimmungen nicht einhielten.

Denken Sie daran, dass verdorbene Lebensmittel schwere Krankheiten wie Hepatitis, Salmonellen oder Mageninfektionen übertragen können.

Aus diesem Grund inspizierten die Mitarbeiter von Inspection, Health and Disaster Risk Management diese Unternehmen, die Cebiche als Hauptgerichte anboten, und stellten das Vorhandensein von Kakerlaken und Nagetierausscheidungen sowie Früchten in einem Zustand der Zersetzung unter den Lebensmitteln fest, die für den Verzehr von zubereitet wurden Kunden.

Geschäfte, die wegen nicht optimaler Hygienebedingungen sanktioniert wurden, sind Big Brothers, Cordon Blue, El Rincón de Olaya und Ellen's House. In der Zwischenzeit wurden die Räumlichkeiten unter dem Handelsnamen Hellen's House geschlossen, weil es keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen gab.

Für diese schweren Straftaten leitete der Bürgermeister ein sanktionierendes Verwaltungsverfahren gegen diese Unternehmen ein und verhängte eine Geldstrafe von 2 ITU (Steuereinheit), was S/9.200 entspricht. Darüber hinaus ordnete sie ihre Schließung an, bis das rechtsverletzende Verhalten reguliert ist.

Die Gemeinde Lima fordert die Eigentümer dieser Einrichtungen nachdrücklich auf, die festgelegten Gesundheits- und Sicherheitsstandards einzuhalten, um Sanktionen zu vermeiden. Darüber hinaus kündigte er an, dass diese Operationen während der Karwoche fortgesetzt werden.

DIE GEMEINDE LIMA SAMMELT 450 TONNEN FESTEN ABFALL

Um die Straßen sauber und sicher zu halten und den öffentlichen Raum wiederzugewinnen, führte die Gemeinde Lima eine Sammelkampagne durch, an der auch die Bezirke La Victoria und El Agustino teilnahmen.

In einer Erklärung teilte die Gemeinde Lima der Gemeinde mit, dass 450 Tonnen fester Abfall nach Interdistriktoperationen im März im Cercado de Lima im Rahmen der Maßnahmen zur Befreiung des öffentlichen Raums in der Hauptstadt gesammelt wurden .

Die Metropolgemeinde erklärte in diesem Dokument, dass nach neuntägiger Sammlung in den verschiedenen Gebieten des Bezirks, wie Nicolás Ayllón, Aviación, 28 de Julio, Grau und Pacasmayo, sowie in der Huancavelica, Huchiraroí, Ascope, insgesamt 453,5 Tonnen fester Abfall gesammelt wurden. Acomayo, Garcia Villón, Cárcamo, Junín und Manuel Telleria.

In diesen Räumen sammelten 30 Mitarbeiter des Gemeindehauses unter anderem Holz, Möbel, Stühle, Tische, Pappe, Kunststoffe und Bauschutt.

Viele dieser Maßnahmen wurden dank der Verwaltung und Abstimmung mit den Gemeinden der Bezirke La Victoria und El Agustino im Einklang mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung durchgeführt.

Recolección de materiales sólidos para recuperar principales avenidas del centro de Lima.

Für die Ausführung der Arbeiten wurden Kompaktlader, Seitenwagen, Kipper, ein Tanker und ein Kompakt-LKW eingesetzt. Darüber hinaus verwendete das zuständige Personal ordnungsgemäß Schutzausrüstung, zu der Handschuhe, Strampler, Helm, Maske oder Maske sowie Sicherheitsschuhe gehören.

Angesichts dessen befürworteten die Bewohner dieser Bezirke die von der Gemeinde ergriffenen Maßnahmen, da diese Abfälle die Anwesenheit von Nagetieren mit sich brachten und die Menschen die Gelegenheit nutzten, Müll an den Ecken der Hauptstraßen zu hinterlassen. Aus diesem Grund unterstützten sie die Aktion und forderten, dass diese Arbeit auch in Verbindung mit den Serenaden stattfindet, um die Straßen vor dem Anwachsen von Raubüberfällen und Übergriffen zu schützen.

