Melcochita tritt mit Fuerza Popular als Kandidat für den Stadtrat von La Victoria in die Politik ein

Mehr als einer hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass Melcochita als Kandidat für den Stadtrat von La Victoria kandidieren wird. Der Komiker wird sich durch Keiko Fujimoris Partei Popular Force in die Politik wagen.

Laut der Website der Nationalen Wahljury hat Pablo Villanueva die Nummer 7 auf der Liste. Wenn er seinen Kandidaten gewinnt, kann er in den nächsten 4 Jahren verschiedene kommunale Verfahren durchführen.

Es sei darauf hingewiesen, dass dies nicht das erste Mal ist, dass der Komiker seinen Wunsch geäußert hat, ein öffentliches Amt zu betreten, seit er vor einiger Zeit seine Kandidatur für den Kongress angekündigt hat, aber es wurde nie verwirklicht.

Melcochita war auch nicht weit von der Politik entfernt, da sie in der Vergangenheit an verschiedenen Kampagnen teilgenommen hat, wie denen von Keiko Fujimori, der ehemaligen Bürgermeisterin Susana Villarán und sogar Ciro Gálvez in der Präsidentschaft.

Über Twitter kündigte der Journalist Jonathan Castro die Postulation des Komikers an und erzeugte verschiedene Kommentare, einige zugunsten des Komikers und andere gegen ihn.

„Und dieser Herr, abgesehen davon, dass er sagt „sehe ihn nicht“, weiß er etwas über die Stadtverwaltung?“ ; „ Wir beschweren uns genau über die von Castillo benannten Beamten, sehen aber, wer Keikos Kandidat ist “, kritisierten einige sie.

Auf der anderen Seite wiesen diejenigen, die ihn verteidigten, darauf hin, dass Pablo Villanueva wie jeder andere Peruaner laufen könne, und gaben das Beispiel von Pedro Castillo, der ohne Erfahrung für die Präsidentschaft der Republik kandidierte und sie gewann.

„Glauben Sie, dass Herr Pablo Villanueva „Melcochita“ nicht der Richtige ist, weil er ein Komiker ist? Der derzeitige Präsident der Ukraine ist ein ehemaliger Komiker, Ronald Reagan war Schauspieler, bevor er Präsident wurde. Ich wette, er macht es viel besser als die Beamten, die Castillo wählt „, kommentierte ein anderer Benutzer.

MARSHMALLOW GEGEN REALITY BOY

Mit der wirtschaftlichen Reaktivierung und der Wiedereröffnung von Discos werden Reality-Boys erneut engagiert, um die Atmosphäre zu beleben. Ihre Entwicklung auf der Bühne wäre jedoch nicht so, wie es von vielen Künstlern erwartet wird. Dies ist der Fall von Melcochita, die die Präsentationen einiger Mitglieder von Esto es Guerra scharf kritisierte.

Ebenso konnte er nicht umhin, seine Empörung zu zeigen, als er erfuhr, dass sie eine exorbitante Geldsumme für eine halbe Stunde Show berechneten, die er für von geringer Qualität hielt.

„ Es ist kein Geld wert. Sie „verwöhnen“ den Platz für alle großen Künstler. Es ist wütend, weil Sie den Dreck viele Jahre lang herausgenommen haben „, sagte der peruanische Künstler im Gespräch mit einem Magaly-TV-Reporter: La firme.

