Google wird in diesem Jahr 9,5 Milliarden US-Dollar in Büros und Rechenzentren investieren und 12.000 Arbeitsplätze in den USA schaffen

Der Internetgigant Google gab am Mittwoch bekannt, dass er 2022 9,5 Milliarden US-Dollar in Büros und Rechenzentren in den USA investieren wird, was voraussichtlich zur Schaffung von 12.000 neuen Vollzeitstellen beitragen wird.

In einem Blogbeitrag des Unternehmens versicherten der CEO von Google und seine Muttergesellschaft Alphabet, Sundar Pichai, weiter, dass Investitionen neben 12.000 Arbeitsplätzen bei Google auch Tausende von Arbeitsplätzen bei seinen Lieferanten und Partnern schaffen werden.

Laut einer neuen Studie, die am Mittwoch vom Bay Area Council Economic Institute veröffentlicht wurde, schafft die Schaffung eines Arbeitsplatzes in einem High-Tech-Unternehmen mehr als vier weitere Arbeitsplätze in der lokalen Wirtschaft.

Das Unternehmen räumte ein, dass es „nicht intuitiv“ erscheinen mag, in physische Räume zu investieren, da das Engagement für Remote-Arbeit zunimmt, versicherte jedoch, dass es „wichtiger denn je“ ist, über moderne Einrichtungen zu verfügen, die zu besseren Produkten und einer besseren Lebensqualität der Mitarbeiter und stärker führen Gemeinden.

Die Büros und Rechenzentren von Google bieten „wichtige Anker für lokale Gemeinschaften und helfen uns, zu ihrer Wirtschaft beizutragen“, fügte die Erklärung hinzu.

Das Unternehmen der weltweit meistgenutzten Internet-Suchmaschine wird neue Büros in Atlanta, Georgia, eröffnen und weiterhin in seine Einrichtungen in Texas, Tennessee, Virginia, Oklahoma, Iowa, Nebraska, New York, Colorado und Kalifornien investieren.

In seiner Pressemitteilung gibt das Unternehmen an, dass es daran arbeitet, dass seine Büros und Rechenzentren bis 2030 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit kohlenstofffreier Energie betrieben werden, um neue Standards für die Gestaltung umweltfreundlicher Gebäude zu setzen.

In den letzten fünf Jahren hat Google mehr als 37 Milliarden US-Dollar in Büros und Rechenzentren in 26 US-Bundesstaaten investiert und mehr als 40.000 Vollzeitstellen geschaffen. Dies zusätzlich zu den mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Forschung und Entwicklung, die zwischen 2020 und 2021 in das Land investiert wurde.

Der heutige Bericht veröffentlichte auch einen Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen für 2021 über Googles umfassenderen Beitrag zur Wirtschaft. Es spiegelt einen Beitrag von 617 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaftstätigkeit für Millionen von US-Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Entwicklern und Verlagen im vergangenen Jahr wider.

„Wir helfen den Menschen auch weiterhin dabei, die Fähigkeiten zu erwerben, die sie benötigen, um in der heutigen Wirtschaft erfolgreich zu sein, von unserer Rolle als Gründungsmitglied des Central Michigan Innovation District in Detroit bis hin zu unserem 100 Millionen Dollar schweren Google Career Certificate Fund, einem neuen Finanzmodell, das Menschen den Zugang zu Bildung und digitalen Erwerben unterstützt Fähigkeiten „, fährt er fort.

