Fernández Noroña schlug in Santiago Creel zur Elektroreform vor: „Mach dich nicht so, dass du es nicht verstehst“

Nach dem Ende des Widerrufs des Mandats ist das nächste schwierige Thema auf der politischen Agenda Mexikos die bevorstehende Abstimmung über die Elektrizitätsreform, die genauso oder mehr diskutiert wurde als die Konsultation des Präsidenten.

Die Abstimmung sollte an diesem Dienstag, dem 12. April, stattfinden. Sie wurde jedoch in letzter Minute vom Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Sergio Gutiérrez Luna, auf den 17. April verschoben, was zu Meinungsverschiedenheiten der Sitze derjenigen führte, die sich dem Projekt von Präsident Andrés Manuel López widersetzen Obrador (AMLO).

Tatsächlich verbrachten Mitglieder der National Action Party (PAN) die Nacht im Revier, um sie nicht am Vergehen zu hindern, da sie am Tag der Abstimmung angeprangert hatten Die Nationale Erneuerungsbewegung (Morena) würde den heiligen Lazarus einnehmen.

Der Präsident versicherte jedoch, dass er, wenn sich die Abstimmung nicht zugunsten des Projekts aussprechen würde, einen Reserveplan für Lithium habe: eine Initiative vorschlagen Reform des Bergbaugesetzes.

Los partidos que forman la coalición Va por México han mostrado oposición a la iniciativa de Reforma Eléctrica (EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende während seiner morgendlichen Konferenz am Montag, dem 11. April, mit, der sagte, dass Lithium geschützt werden müsse, damit es nicht in den Händen von Ausländern liegt. Darüber hinaus ist dafür keine absolute Mehrheit erforderlich, weshalb er sich „sicher sei, dass dies erreicht werden wird“.

Aus diesem Grund positionierte sich der Vizepräsident der Abgeordnetenkammer und Mitglied der PAN, Santiago Creel Miranda, über seinen offiziellen Twitter-Account gegen die Strategie des Präsidenten und argumentierte, dass Mineralien bereits im Besitz der Nation sind.

Worauf der Abgeordnete der Labour Party (PT), Gerardo Fernández Noroña, bekräftigte, dass es darum ging, sicherzustellen, dass es die alleinige Domäne der Nation sei, da er bestätigte, dass die Ressourcen in den Händen von Privat liegen.

Darauf antwortete der Vizepräsident, dass kein Gesetz erforderlich sei, wenn die Regierung die Gewinnung und Nutzung natürlicher Ressourcen für private Unternehmen zugesteht, da die Verfassung besagt, dass Lithium zur Nation gehört und konzessioniert werden kann.

Santiago Creel contestó a Noroña (foto: @SantiagoCreelM)

„Erleichterung einer unaufgeforderten Konsultation - verursacht keine Gebühren -: Es ist kein neues Gesetz erforderlich, nach dem die Regierung alle verfügbaren Lithiumvorkommen einer öffentlichen Einrichtung gewähren kann. Ich wiederhole, Lithium gehört der Nation und ich füge hinzu, die Verfassung besagt, dass es konzessionierbar ist, „Gewässer“ „, schrieb der Abgeordnete.

Creel hat sich bei früheren Gelegenheiten gegen die Elektrizitätsreform ausgesprochen und versichert, dass die PAN zusammen mit dem Institutionellen Revolutionär (PRI) und der Demokratischen Revolution (PRD) in ihrer Koalition Going for Mexico gegen das Projekt rebellieren wird, und forderte Morena auf, ebenfalls zu rebellieren.

Er versicherte auch, dass die Initiative „Mexiko schadet, weil sie die Gesundheit und den Klimawandel verschmutzt, die Stromerzeugung teurer sein wird und letztendlich Steuerzahler oder Nutzer zahlen werden, das heißt, die Menschen werden dafür bezahlen“.

Am vergangenen Montag, dem 11. April, wurde die elektrische Reform von López Obrador in Ausschüssen genehmigt, wodurch die Plenarsitzung des Kongresses der Union erreicht wurde. Die Stellungnahme wird im Allgemeinen mit 25 gegen 19 Stimmen im Energieausschuss und mit 22 gegen 18 Stimmen im Ausschuss für Verfassungsfragen gebilligt.

