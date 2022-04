Falcao verriet, was er nach seiner Pensionierung gerne machen würde: „Ich wünschte, ich hätte es beenden können“

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

Radamel Falcao Garcia macht nicht seinen besten Moment in Rayo Vallecano durch. Der Kolumbianer konnte in den letzten Wochen aufgrund einer Verletzung, die ihn seit dem 26. Februar, als er Real Madrid gegenüberstand, von den Gerichten ferngehalten hat, nicht weitermachen. Diese körperlichen Komplikationen verhinderten, dass er in den letzten Spielen der kolumbianischen Nationalmannschaft in den Qualifikationsspielen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar anwesend war.

Der kolumbianische Tiger begann seine erste Saison in Vallecas auf großartige Weise, er fiel schnell auf und erzielte Tore. Falcao begann nicht nur im Team, sondern auch in der Stadt etwas zu bewegen. Die Fans waren mit der Hinzufügung des kolumbianischen Stürmers zufrieden und wurden schnell zu Protagonisten der LaLiga. Sie erreichten die Spitzenpositionen der Gesamtwertung und kämpften um einen Platz in europäischen Turnieren. Das Niveau im Jahr 2022 konnte jedoch nicht aufrechterhalten werden.

Es scheint, dass sich mit dem neuen Jahr in Rayo Vallecano etwas geändert hat, als sie anfingen, Punkte aufzugeben, und dem kolumbianischen Stürmer, der von den Gerichten entkommen musste, erneut Verletzungen an die Tür klopften. Das Vallecas-Team konnte in diesem Jahr noch kein einziges Spiel in der LaLiga gewinnen, weshalb es jetzt mit 34 Punkten in das 13. Feld der Gesamtwertung kommt.

Sie können auch lesen: Radamel Falcao García hat seit zwei Monaten nicht mit Rayo Vallecano gespielt

In einem Interview mit dem Portal „Vallecasweb“ sprach Falcao über seine Anfänge, bevor er zum Fußball kam, und erinnerte sich sogar daran, wie es war, Journalismus studiert zu haben, bevor er sein professionelles Debüt bei River Plate gab. El Tigre hat immer noch eine Affinität zu diesem Beruf, was er mit guten Augen sieht und das er nicht ausschließt, wenn er in Rente geht.

„Meine Eltern bestanden immer darauf, dass ich weiter studiere und mich weiterhin auf das Leben vorbereite. Ich habe angefangen, Journalismus zu studieren, weil ich dachte, ich könnte irgendwie den Journalismus anpassen oder in den Sport bringen. Bald nachdem ich angefangen hatte, in Rivers erster Mannschaft zu sein, wurde alles schwierig und ich musste kündigen, aber ich denke, es war eine gute Erfahrung. „sagte Radamel Falcao García in einem Interview mit Vallecasweb.

Und er fügte hinzu: „Nein, ich habe nie wirklich an einen anderen gedacht. Ich habe noch nie eine so extreme Leidenschaft wie die, die ich für Fußball empfinde, mit einem anderen Beruf gespürt. Ich habe mich für Journalismus entschieden, weil ich denke, ich könnte ihn an den Fußball anpassen (...) Offensichtlich hatte ich es mit Sportjournalismus leichter, weil ich ein Sportler bin, der nicht nur Fußball spielt, aber ich mag Sport im Allgemeinen. Ich denke, der Journalismus hätte es an meine Sportkarriere anpassen können, und es könnte ein Bereich sein, in dem ich denke, dass ich vielleicht weitermachen kann.“

Das könnte Sie interessieren: Radamel Falcao García besuchte und genoss Malumas Konzert in Madrid

In Bezug auf den aktuellen Moment, den Rayo Vallecano durchmacht, sagte er, dass die folgenden Spiele entscheidend sein werden und als Finale ausgetragen werden. Die Rivalen, denen das Vallecas-Team vor Saisonende gegenüberstehen wird, sind: Alaves, RCD Espanyol, Barcelona, Real Sociedad, Getafe, Villarreal, Mallorca und Levante.

„Es sind Spiele, die wir als Finale leben müssen; sie sind entscheidend und wir müssen nach den notwendigen Punkten suchen. Wir müssen kämpfen und Vertrauen in uns haben, denn es ist das einzige, was uns zu Siegen führen wird „, sagte Radamel Falcao García.

LESEN SIE WEITER: