Diego Rebagliati sprach hart über die umstrittene Straftat gegen Cristal in Copa Libertadores

Sporting Cristal gegen U. Católica: Journalist Diego Rebaliati verwies zum Elfmeter gegen das Team Celeste im Spiel um Datum 2 der Gruppe H der Copa Libertadores 2022, die im Stadion San Carlos Apoquindo in Santiago gespielt wurde.

In den Minuten des Spiels zwischen dem Himmelsteam und den „Kreuzfahrern“ forderte der uruguayische Schiedsrichter Leodán Gonzáez eine umstrittene Strafe, die sich aus einer Hand in der Gegend von Percy Liza ergab, als er mit Verteidiger Nehuén Paz einen Luftball bestritt. Die Entscheidung führte zum Siegtor der chilenischen Mannschaft.

Der Journalist von Movistar Deportes veröffentlichte auf seinem Twitter-Account einen Kommentar, in dem er die Entscheidung des Richters über das Engagement ablehnte. „Was für ein Krimineller erfunden hat, es passiert immer etwas in der...“, zitierte er.

Er war nicht der einzige, der dies über soziale Netzwerke kommentierte. Sein Kollege Horacio Zimmermann kommentierte ebenfalls das Thema: „Unfaires Ergebnis, da der Unterschied zwischen einem Team und einem anderen vom Schiedsrichter gemacht wurde. Wie auch immer, Cristal muss es zuerst geschlossen haben. Percy Liza scheiterte zweimal alleine. Allein.“

„Es ist nicht kriminell. Es ist die Hand eines katholischen Spielers. Leodán Gonzales gab das Spiel der Universidad Católica (...) Er gab den Einheimischen am Ende eine Strafe „, abonnierte Jean Martín Dueñas, Reporter für Rpp. In gleicher Weise twitterte Juan Carlos Ortecho, Journalist für denselben Sender: „Cristal ist in Santiago nicht kriminell. Sie rauben ihn ungestraft aus.“

Eddie Fleishman von Willax Tv zitiert; Der Schiedsrichter erfindet ein kriminelles katholisches U. für eine Hand, die es nicht gab. Sie sind 1:1 und Cristal verdient es nicht, besiegt zu werden. Es ist eine Schande Conmebol, dass es in der Copa Libertadores keinen VAR gibt.“





Kontroverse wegen strafrechtlicher Anklage gegen U. Católica gegen Sporting Cristal für Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).





Sporting Cristal verlor in seinem Premierenspiel bei der Copa Libertadores 2022 gegen den brasilianischen Flamengo (2:0) im Nationalstadion in Lima. Das brasilianische Team gewann mit Toren von Bruno Henrique und Matheuzinho. Das Himmelsteam wurde auch in seinem letzten Spiel von der peruanischen Liga 1 besiegt, nachdem es gegen die Cesar Vallejo University mit 2:0 verloren hatte, 12 Punkte holte und den 10. Platz in der Gesamtwertung des Apertura-Turniers belegte.

U. Católica debütierte mit einer Niederlage in Gruppe H, nachdem er zum ersten Mal der Serie 1:0 gegen Talleres de Córdoba gefallen war. Das Spiel wurde im Stadion Mario Alberto Kempes in Argentinien ausgetragen und das Siegtor wurde von Hector Fértoli erzielt. Die „Kreuzfahrer“ fielen bei ihrer jüngsten Präsentation beim chilenischen Turnier mit 2:0 gegen La Serena und belegten mit 12 Punkten den neunten Platz in der Tabelle.

Der sportliche Cristal-Trainer Roberto Mosquera stellte sich mit Alejandro Duarte zusammen; Johan Madrid, Gianfranco Chavez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Leandro Sosa; Irven Avila und Percy Liza.

Der Stratege der katholischen Universität Cristian Paulucci trainierte bei Sebastián Pérez; José Fuenzalida, Erwin Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Marcelino Nunez, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Gonzalo Tapia; Diego Valencia und Fernando Zampedri.

