Die Vereinigten Staaten versicherten, dass das russische Regime seinen aggressiven und repressiven Charakter verstärkt habe.

U.S. State Department spokesperson Ned Price speaks during a news conference in Washington, U.S. March 10, 2022. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

Die Vereinigten Staaten haben versichert, dass Moskau seinen aggressiven Charakter über seine Grenzen hinaus und seinen repressiven Charakter in ihnen im Rahmen der administrativen Verhaftung des russischen Oppositionsführers Vladimir Kara-Murza, der am Montag wegen Ungehorsams gegenüber der Polizeibehörde verhaftet wurde, verstärkt hat.

„Dies sind nicht die Maßnahmen einer Regierung, die zuversichtlich ist. Dies sind die Aktionen einer Regierung, eines Regimes, das grundsätzlich unsicher ist „, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, auf einer Pressekonferenz.

Daher wies er darauf hin, dass das russische Regime „nicht bereit ist, seinem eigenen Volk zu erlauben, das Recht jedes Volkes überall zu tun: seinen Protest auszudrücken, friedlich zu marschieren, Vereinigungen zu bilden und seiner Stimme und seinem freien Willen Gehör zu verschaffen“.

Price hat wiederholt, dass sie Russland aufgefordert haben, „den Missbrauch repressiver Gesetze gegen seine eigenen Bürger, gewaltfreie Demonstranten oder friedliche Demonstranten einzustellen“, die nichts anderes tun, als sich friedlich für ihre Rechte einzusetzen.

„Das russische Volk, und das ist der entscheidende Punkt, wie die Menschen überall, hat das Recht, frei zu sprechen, friedliche Vereinigungen zu bilden, seine Meinungsfreiheit auszuüben und sich durch freie und faire Wahlen Gehör zu verschaffen“, sagte Price.

Der Sprecher des Außenministeriums erinnerte sich auch an die Verhaftung des russischen Gegners Alexei Navalny sowie an die Tausenden von Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um gegen seine Verhaftung oder Proteste gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren.

El opositor ruso Alexei Navalny REUTERS

Unterdessen warf US-Präsident Joe Biden seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Dienstag vor, in der Ukraine „Völkermord“ begangen zu haben, als er dieses Wort zum ersten Mal benutzte, um die Situation in dem von Moskau überfallenen Land zu beschreiben.

„Ja, ich nannte es einen Völkermord“, sagte Biden gegenüber Journalisten, die mit ihm nach Iowa reisten, Stunden nachdem er den Begriff als Rede zum Kampf gegen die Inflation verwendet hatte.

„Es wird immer deutlicher, dass Putin einfach versucht, die Idee, Ukrainer zu sein, auszulöschen“, sagte der US-Führer.

Biden stellte klar, dass das letzte Wort zu Russland von den Gerichten gehalten würde, um festzustellen, ob Handlungen in der ehemaligen Sowjetrepublik, zu denen Beweise für Gräueltaten gegen Zivilisten gehören, Völkermord darstellen.

„Lassen Sie die Anwälte entscheiden, ob es als solches qualifiziert ist oder nicht, aber es scheint mir, dass dies der Fall ist“, sagte er. „Die Beweise häufen sich.“

„Weitere Beweise kommen aus (...) den schrecklichen Dingen, die die Russen in der Ukraine getan haben.“ Und „lass uns“ immer mehr „über Verwüstung wissen“.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER:

Biden beschuldigte Putin, in der Ukraine Völkermord begangen zu haben