Die Strategie der rechtsextremen Marine Le Pen, die Wahlen in Frankreich zu gewinnen, verschleiert kontroverse Positionen

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she speaks during a news conference on democracy and the exercise of power in Vernon, France, April 12, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Nach ihrer bitteren Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2017 hat Marine Le Pen, die rechtsextreme Kandidatin, die am 24. April zurückkehrt, um mit Emmanuel Macron zu konkurrieren, beschlossen, ihre traditionelle Rede aufzugeben, eine Art Mutation, die es ihr ermöglichen wird, diesmal den Elysee-Palast zu erreichen.

Das Sieben und Verkleiden von Positionen, zumindest während dieser zwei Wochen, führt dazu, dass die Leiterin der National Group (RN) ihre Angriffe ausschließlich auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten konzentriert, mit denen die Franzosen konfrontiert sind. Der RN-Präsidentschaftskandidat beschuldigt mit dieser Strategie die Regierung von Emmanuel Macron, sich geweigert zu haben, sich der „Inflationswand“ zu stellen, die bei ihren Mitbürgern Sorgen bereitet.

„Macrons Frankreich ist ein Frankreich, das aufhören wird“, schlägt er aus und betont, dass sein Gerüst sein Wahlvolumen für die zweite Tour erhöhen soll.

Was versteckt Le Pen? Es beginnt bei seinen Positionen, den kühnsten und fragwürdigsten, seinen Ansichten zur Einwanderung, zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union, seinen internationalen Beziehungen zu den Präsidenten Wladimir Putin oder Viktor Orban. Definitionen, ob Ihre Regierung letztendlich den Austritt aus dem Euro vorantreiben wird, obwohl sie versprochen hat, dies nicht zu tun, oder ob die Vorherrschaft des französischen Rechts gegenüber dem europäischen Recht Vorrang haben wird. Richtlinien im Widerspruch zu Gemeinschaftsverträgen. In der Vergangenheit stellte Le Pen sogar die Freiheit des Waren- und Personenverkehrs in Frage.

All diese Probleme haben sich unter dem Problem der steigenden Preise überschnitten. Sie sind jedoch ein Programm, das ein Menü darstellt, das explosiv genug ist, um eine große Krise auf europäischer Ebene, den „Frexit“, auszulösen .

Mit ausgefeilten Äußerungen kann sein zutiefst souveränistisches Programm zu einem Bruch mit europäischen Partnern führen. Der Schutz des Marktes, die Idee der „nationalen Präferenz“ gegenüber der europäischen Einheit, wäre ein Schlag für die Nachhaltigkeitsbasis des Gemeinschaftsaufbaus.

Dos proyectos contradictorios competirán el 24 de abril por la presidencia de Francia. REUTERS

Marine Le Pen war entschlossen, zumindest einige dieser Fragen zu beantworten, und verwies auf ihre Beziehungen zu Putin. Die ultra-konservative Führerin wird zu dem 9-Millionen-Euro-Darlehen befragt, das ihre Partei 2014 bei einer russischen Bank für die Regional- und Abteilungswahlen abgeschlossen hat.

Zur Finanzierung seiner Präsidentschaftskampagne 2022 hat Le Pen außerdem von einer ungarischen Bank ein Darlehen in Höhe von 10,6 Millionen Euro erhalten. Die Kandidatin wehrte sich gegen jegliche Verbindung der Abhängigkeit gegenüber dem Ausland und argumentierte:

„Ich bin völlig unabhängig von jeglicher Verbindung, von jeder Macht, von Unternehmen jeder Nationalität, im übrigen. Ich habe einen Kredit an eine russische Bank vergeben, weil ich es bisher weder in Frankreich noch in Europa geschafft habe, einen Kredit zu erhalten „, sagte er während einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Er fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass tschechische Banken oder tschechisch-russische Banken Befehle von der russischen Führung annehmen, genauso wie ich es mir nicht vorstellen kann oder nicht glauben will, dass französische Banken Befehle vom französischen Präsidenten annehmen.“

Der rechtsextreme Führer, der während der Präsidentschaftskampagne 2017 von Wladimir Putin empfangen wurde und von seinen Gegnern regelmäßig beschuldigt wurde, die russische Macht zu kennen, erklärte, er wolle keine „Unterwerfung in Moskau“ oder „Follow-up der Biden-Regierung“, insbesondere in Asien- Ozeanien.

In Bezug auf Russland ist „der Prozess gegen mich besonders unfair“, „Ich habe nur das Interesse Frankreichs verteidigt“ und an „Ähnlichkeiten“ mit Emmanuel Macron erinnert, als er den russischen Präsidenten in Frankreich empfing.

Die Europäische Union und die NATO

Auf der anderen Seite geriet Le Pen an den Scheideweg über die Zweideutigkeit, die Macron als Teil der französischen Politik auf die zukünftigen Beziehungen Frankreichs zur Europäischen Union hinweist, sollte es den Elysee besetzen. „Es gibt keine Mehrdeutigkeit. Ich möchte sagen, dass wir alle Verteidiger Europas sind, und ich glaube, dass die Umwandlung der Europäischen Union in eine Europäische Allianz der Nationen Europa rettet „, bestand sie während ihrer Pressekonferenz darauf, sich der Diplomatie zu widmen, die sie durchführen möchte, wenn es ihr gelingt, gewählt zu werden.

„Mein Projekt ist ein Projekt, das das französische Volk mit einer europäischen Organisation versöhnen wird, die eine europäische Organisation ist, die freie und souveräne Nationen respektiert.“ Es ist eine Frage der nationalen Autonomien, was bereits von Ungarn, Viktor Orban oder aus Polen getan wurde. Mateusz Morawiecki war angesichts der Gemeinderegierung in Brüssel immer im Visier ihrer Angriffe im Alter von 27 Jahren.

Sie forderte auch eine „strategische Annäherung zwischen der NATO und Russland“, „sobald der russisch-ukrainische Krieg beendet ist und durch einen Friedensvertrag gelöst wurde“.

La líder de Agrupación Nacional ha debido responder sobre sus vínculos con Vladimir Putin. No obstante, la aspirante tambien tiene cercanías con Viktor Orban, el premier húngaro, enfrentado al gobierno europeo en Bruselas REUTERS

„Es liegt im Interesse Frankreichs und Europas, aber ich denke auch der Vereinigten Staaten, dass [...] es kein Interesse daran hat, dass eine enge chinesisch-russische Union entsteht“, sagte er.

Darüber hinaus könnten die Auswirkungen seiner Ideen, die jetzt retuschiert wurden, für die Union viel destabilisierender sein, insbesondere wenn sie von einem Gründungsmitglied kommen. Der Kandidat der RN wollte zu dieser Zeit einseitig den französischen Beitrag zum EU-Haushalt kürzen.

Während der Austritt aus der Europäischen Union in den Präsidentenprogrammen von 2012 und 2017 auftrat, ist letzteres in Bezug auf das Wahlkampfversprechen von Le Pen kein Wahlkampfversprechen mehr. Emmanuel Macron befragt jedoch seinen rechtsextremen Gegner in den letzten Tagen zu diesem Thema und sagt, dass „Frau Le Pen Europa immer noch verlassen will, „ohne es zu sagen“, angesichts der „von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen“.

„Ich denke nicht, dass der Austritt multilateraler Organisationen einen Rückzug oder eine Wachstumsverzögerung darstellt. Ich sage das umso leichter, weil Frexit keineswegs unser Projekt ist „, fuhr Frau Le Pen in ihrem Vortrag über ihre Außenpolitik fort.

Das Umweltproblem

„Das internationale Umweltproblem wird nicht das A und O meiner Außenpolitik sein“, warnt der Rivale des derzeitigen Präsidenten. Laut dem Kandidaten gilt „das Pariser Klimaabkommen, das fast das gesamte französische diplomatische Personal für viele Monate mobilisierte, als Erfolg für Frankreich, aber wir kümmern uns nicht mehr um die Verteidigung und die Interessen Frankreichs“, prangerte sie an und verspottete „die sakrosankte COP21“.

„Ich werde jedoch nicht aus dem Pariser Abkommen herauskommen“, sagte er. „Tatsächlich bin ich für die Ausrichtung dieses Abkommens, weil ich fossile Brennstoffe so weit wie möglich zugunsten der zivilen Kernenergie aufgeben möchte“, erklärte Marine Le Pen.

Verfassung versus Volksabstimmung

Ein weiterer Punkt, den sie in Frage stellt, ist, dass Macrons Gegnerin ein Referendum über einen Gesetzentwurf zur Überarbeitung der Verfassung organisieren will, um „nationale Priorität“ aufzunehmen, was eine Debatte im Land ausgelöst hat.

Le Pen sucht unter anderem Abkürzungen, um die Hierarchie der Europäischen Union gegenüber der Frankreichs in Frage zu stellen. Artikel 11 der Verfassung des Landes ermöglicht es dem Präsidenten der Republik theoretisch, dem Volk einen Gesetzentwurf ohne Intervention von Parlamentariern direkt vorzulegen. Dies gilt jedoch nur für ein gewöhnliches Recht, im Gegensatz zu Artikel 89, der das Verfahren zur Überarbeitung der Verfassung vorsieht und vorschreibt, dass der Text von den beiden Versammlungen zu identischen Bedingungen abgestimmt wird, bevor er zu einem Referendum gebracht werden kann.

Marine Le Pen hat offen gesagt, dass sie dieses Verfahren nutzen möchte, um jegliche verfassungsmäßige Kontrolle zu umgehen. Dies hat zu Kontroversen geführt. Einige Konstitutionalisten haben bereits gesagt, dass „wir kurz vor einem Staatsstreich stehen oder vor einer ernsthaften Herausforderung für unsere Institutionen stehen würden“.

