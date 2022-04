Die Opposition bat den Premierminister von Peru zur Ausgangssperre in Lima zu befragen.

Der Gesetzgeber der Opposition hat am Dienstag Interpellationsanträge eingereicht, wonach der peruanische Premierminister Aníbal Torres und Innenminister Alfonso Chávarry getrennt über die Entscheidung der Regierung befragt werden sollten, am 5. April eine Ausgangssperre in Lima und Callao zu erlassen, inmitten der politischen und sozialen Auswirkungen der Krise. Auswirkungen auf das Land, berichteten lokale Medien.

Der liberale Gesetzgeber Flor Pablo hat einen Antrag gestellt, um Torres mit der Unterzeichnung von Kongressabgeordneten von Acción Popular, Fuerza Popular, Juntos Por Peru, Somos Peru, Avanza Pais, Volkserneuerung und der Morado-Partei anzufechten, sagte RPP Noticias.

Pablo wies darauf hin, dass Torres vorgeschlagen wird, aus den Gründen zu reagieren, die zur Anordnung der obligatorischen sozialen Immobilisierung und staatlicher Maßnahmen während sozialer Proteste geführt haben.

„Wir wollen eine solche Entscheidung nicht verpassen, da die Inhaftierung von mehr als 9 Millionen Bürgern eine absolut schwerwiegende Tatsache ist, da sie Freiheiten und Rechte einschränkt“, sagte die Kongressabgeordnete in von RPP zitierten Erklärungen.

Er fügte hinzu, dass der Premierminister auch gebeten werde, auf die Untersuchungen zum Tod von Bürgern „infolge sozialer Umwälzungen“ und für die Verletzungen, die während der Ereignisse entstanden sind, zu reagieren.

La legisladora liberal Flor Pablo

Pablo sagte, er hoffe, dass die Debatte über den Antrag während der Plenarsitzung stattfinden werde, die nach der folgenden Woche der Vertretung der Gesetzgeber einberufen wird.

Am Dienstag reichte die linke Parlamentarierin Sigrid Bazán auch einen Antrag ein, Minister Chávarry um polizeiliche Maßnahmen bei Protesten gegen die Verkehrsunterbrechung des Landes und die in Lima und Callao verhängte Ausgangssperre herauszufordern, berichtete die Zeitung La República.

Bazán und die Kongressabgeordneten, die den Antrag unterschrieben hatten, versicherten, dass das Innenministerium seine Aufgabe, den öffentlichen Frieden und die öffentliche Ordnung zu gewährleisten, nicht erfüllte, da in dem Land Demonstrationen abgehalten wurden, die zu Plünderungen und Angriffen auf öffentliche und private Räumlichkeiten führten.

Die peruanische Regierung wurde letzte Woche scharf kritisiert, als sie als Reaktion auf einen nationalen Streik der Fluggesellschaften aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise in Lima und Callao den Ausnahmezustand und die Ausgangssperre ausrief.

An diesem Tag gingen Tausende von Bürgern auf die Straßen der Hauptstadt und stellten die Maßnahme in Frage, die ursprünglich um 22 Stunden verlängert werden musste. Castillo hob sie jedoch früher auf und gab dem Kongress Erklärungen ab.

Am Montag reichte die Kongressabgeordnete der Opposition Patricia Chirinos auch eine Verfassungsbeschwerde gegen den peruanischen Präsidenten Pedro Castillo ein, dem sie vorwarf, „die Freiheit von Millionen“ von Bürgern angegriffen zu haben, indem sie als Reaktion auf die Schließung von Fluggesellschaften eine Ausgangssperre erklärte.

(Mit Informationen von EFE)

