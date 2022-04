Das Lied des Kalibers 50, das Gussy Lau für Ángela Aguilar komponierte und das ihre monatelange Romanze verraten würde

Ángela Aguilar und Gussy Lau haben begonnen, sich als „das Paar des Augenblicks“ zu positionieren, denn nach der Bestätigung ihrer romantischen Beziehung und trotz des Schweigens zum Thema Pepe Aguilars Tochter haben viele Fans der Sängerin ihre Unterstützung für ihr Engagement zum Ausdruck gebracht.

René Humberto Lau Ibarra, der vollständige Name des Komponisten, war René Humberto Lau Ibarra, der eine diskrete, aber wichtige Karriere im mexikanischen Regionalgenre hatte, da er nach der Verbreitung der Bilder sehr eng und liebevoll mit dem jüngsten Mitglied des sogenannten „Aguilar“ auftrat Dynastie „, war der 33-Jährige Gegenstand von Gesprächen.

Was jedoch am meisten Aufmerksamkeit erregt und gemischte Kommentare hervorgerufen hat, ist der große Altersunterschied zwischen Angela und ihrem Freund. , da die Musikerin und auch eine Sängerin seit 15 Jahren älter ist als sie, was dazu geführt hat, dass manche Menschen die Beziehung mit schlechten Augen sahen.

Jetzt, da er von fast Anonymität übersprungen ist, um in den Notizen von Shows geprüft zu werden, wurde berichtet, dass Gussy bereits eine produktive Karriere als Texter für verschiedene und wichtige Gruppen in der mexikanischen Region hat.

Tatsächlich hat derjenige, der in Mocorito, Sinaloa, geboren wurde, mit seinem Talent für Künstler wie Grupo Firme, Christian Nodal, Los de la Noria, Julión Álvarez und sogar mit Angela Aguilar selbst zusammengearbeitet, mit der sie an dem Hit There where they see me gearbeitet hat.

Auf der Flugbahn des Mannes, des Sohnes einer mexikanischen Mutter und eines koreanischen Vaters, wurde José Manuel Figueroa kürzlich die Schmeichelei los und teilte mit, dass er seine Arbeit sehr bewundere, vor anderen Musikern, die sich auch der Produktion musikalischer Themen widmen, die sich auf die mexikanische Region konzentrieren:

„Du bist der einzige Komponist, den ich heute beneide, du bist ein großartiger Komponist, und das sollte deinem Bruder helfen, coolere Songs, bessere Songs zu schreiben, viel bessere Songs, ich liebe dich, ich schicke dir eine Umarmung“, sagte der Sohn von Joan Sebastian für das Programm Despierta América.

Während seiner Teilnahme an der in den USA ausgestrahlten Sendung gab José Manuel bekannt, dass Gussy Lau ein spezielles Lied für seine Freundin komponiert habe, mit dem er in einer Live-Übertragung zum Ausdruck brachte, dass er seine Beziehung im Bereich des Privatlebens aufrechterhalten möchte.

Dem Programm zufolge gab José Manuel bekannt, dass Angela Aguilars Freund ihn mit besonderer Hingabe den Song Míranos ahora komponiert hat, der von der Band Calibre 50 gespielt wird und kürzlich am 10. März 2022 veröffentlicht wurde.

Das romantische Lied erzählt von einer Werbung, von der die Menschen keine dauerhafte Beziehung vorhergesagt haben, und derzeit hat das auf YouTube geteilte Musikvideo mehr als 5 Millionen 325.000 Aufrufe gesammelt.

Dies sind die Worte des Liedes, das mit der Stimme von Tony Elizondo, dem neu veröffentlichten Sänger von Calibre 50, auf den musikalischen Plattformen spielt.

Wo sind sie hingekommen

Dass ich ihn nirgendwo sehe

Diejenigen, die uns erzählt haben

Drei oder vier Monate, höchstens

Sie werden überdauern





Und hier sind wir immer noch so verliebt

Wo sind diese Redner, wo haben sie gepackt

Schau uns jetzt an

Ich kann nicht glücklicher sein





So wie ich es versprochen habe

Danke, dass du mir vertraust

Schau uns jetzt an

Sie haben ihre Meinung bereits geändert

Wie gut seht ihr beide aus?

So viel, dass sie nein sagten

Bei der Analyse des Liedes kann dies jedoch darauf hinweisen, dass das Paar seit mehreren Monaten oder sogar länger in einer Beziehung ist. Diese Annahme würde der Aussage des Komponisten bei der Bestätigung seiner Affäre mit Angela widersprechen, da er versicherte, dass die Werbung nur „für zwei Wochen“ begann.

So sagte der Musiker: „Wir haben vor ein paar Wochen angefangen, uns zu verabreden, stimmt Pepe zu, ebenso Aneliz (Angelas Mutter) kennt meine Eltern bereits, sie kennen sich alle, es war privat bis zu diesem verdammten Screenshot, den ein Freund gemacht hat“.

In Bezug auf den bemerkenswerten Altersunterschied sagte Gussy auch in seiner Live-Übertragung: „Für diejenigen, die mein Alter stören, schonen Sie mein Leben, was für ein Verbrechen, aber wenn es meinem Partner nichts ausmacht, was muss ich mir Sorgen machen, was ein Dritter denkt“, sagte er.

