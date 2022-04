Chicharito Hernández schloss einen möglichen Anruf mit der Nationalmannschaft nicht aus: „Willkommen sein“

March 26, 2019; Santa Clara, CA, USA; Mexico forward Javier Hernandez (14) celebrates after midfielder Erick Gutierrez (25) scored a goal against Paraguay during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Mexiko hat bereits seinen Platz für den Streit um die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gesichert. Inmitten der Kontroverse um die Bildung des Kaders, der in das asiatische Land reisen wird, um den Pokal zu spielen, gab Gerardo Martino keine Hoffnung, Javier Hernández wieder in der Nationalmannschaft zu sehen. Trotzdem sagte die Akademie der Chivas des Guadalajara Deportivo Club, er sei bereit, auf einen möglichen Anruf des argentinischen Strategen zu reagieren.

Am Vorabend des Spiels gegen Chicago Fire und nachdem er den LAFC in der MLS überholt hatte, sprach Hernandez erneut mit den Medien. Während einer Pressekonferenz wurde er zu den Gründen befragt, die ihn dazu veranlassten, von Tata Martino nicht berücksichtigt zu werden. Obwohl er sich nicht mit Details befasste, drückte er seinen Wunsch aus, in die Nationalmannschaft zurückzukehren.

„Wie jeder berechtigte Spieler werde ich versuchen, dies in meinem Club, in meiner Institution, bestmöglich zu tun, wie mein Vater und Großvater mir immer beigebracht haben. Also werde ich es weiterhin auf die beste Weise machen. Ich werde weiterarbeiten. Mein Kopf ist zu 100% bei diesem Projekt. Wenn irgendwelche Anrufe kommen, willkommen. Wenn ich nicht in der Nationalmannschaft sein wollte, wäre ich in Rente gegangen „, sagte er.

Informationen in der Entwicklung*