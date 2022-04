Ale Capetillo bewegte Eduardo Capetillo mit einem zarten Geburtstagsgruß: „Liebe meines Lebens“

Die Familie Capetillo Gaytán feiert, die Seifenoper und das ehemalige Timbiriche-Mitglied wurden an diesem Mittwoch, dem 13. April, 52 Jahre alt. Die erste Person, die ihm gratulierte, war seine Tochter Alejandra Capetillo, die dank des Zeitunterschieds zwischen Spanien, wo er mehrere Monate lebt, und Mexiko seinen Vater in den frühen Morgenstunden seines Geburtstages mit einer bewegenden Botschaft überraschte.

Das Model und die Influencerin gingen zu ihrem Instagram-Account, um ein paar berührende Worte zu Ehren von Eduardo Capetillo zu widmen. Er öffnete auch seine Erinnerungskiste, um eine Reihe von Fotos seines Vaters in seiner Jugend zu teilen, andere, auf denen er in den ersten Ehejahren mit Biby Gaytán auftrat, und einige weitere, die unvergessliche Momente festhielten, in denen sie als Familie lebten.

Alejandra Capetillo begann ihre Botschaft, indem sie die Flugbahn ihres Vaters und die Spuren erkannte, die sie in der Mitte mit ihren Protagonisten in Telenovelas wie Marimar, Reach a Star, Baila Conmigo, Camila, La Otra Cara del Alma und ihrer Zeit in der legendären Achtzigerband Timbiriche hinterlassen hat. Die Influencerin erwähnte, dass sie die Gelegenheit hatte, ihn bei einigen Projekten zu begleiten, und es geschafft habe, seine Professionalität in jedem von ihnen zu sehen.

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

Der Aspekt, den er am meisten schätzt, ist jedoch seine Facette als Vater: „Ich hatte das Privileg, dich als 'Vater' und das Wichtigste als Mensch zu sehen. Unabhängig von der Rolle, der Sie folgen müssen, hatte ich das Privileg, Sie so hautnah zu sehen, wie Sie sind, ohne Labels, ohne Rolle [...] du bedeutest mir alles, und wenn ich „alles“ sage, meine ich es ernst. Ich kann immer noch kein Wort finden, das alles vereint, was du für mich warst „, begann er.

Alejandra gestand, dass es ihr in den Monaten, in denen sie in Spanien lebte, nicht nur gelungen ist, unabhängig zu werden und berufliche Erfolge zu erzielen, sondern dass sie auch über ihre Nähe zu ihrer Familie, insbesondere zu ihrem Vater, nachdenken konnte, den sie in allen Aspekten als Beispiel betrachtet.

„Ich möchte dir dafür danken, dass du immer mein Glück und das deiner ganzen Familie vor dein gestellt hast, denn Gott sei Dank hat es uns nie an etwas gefehlt, dass du uns alle Möglichkeiten gegeben hast, die in deiner Reichweite waren, für deine Geduld, für all deine Umarmungen, für deinen Unterricht, dass du mich in erster Linie beschützt hast Ich danke dir dass ich du bist und mir erlaube, dich nicht nur als Vater zu sehen, sondern als Freund, auf den ich mich immer verlassen kann „, fuhr er fort.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

Das 22-jährige Model kommentierte, dass sie an einem so besonderen Tag gerne die Gelegenheit gehabt hätte, die Lieblingsbeschäftigung, die sie mit ihrem Vater hat, auszuüben und die Wellen des Meeres zu genießen: „Bis heute dieser „Moment“, wie du mich in den Wellen des Meeres umarmt hast, damit ich mich nicht von der Strömung mitreißen lasse, dieser Moment ist immer noch mein sicherer Ort, an dem ich mich am meisten beschützt und glücklich fühlte.“

Schließlich erwähnte Alejandra, dass sie sich weiterhin an ihren Vater wenden werde, wie sie es ihr ganzes Leben lang getan hat. Damit deckte der Influencer die Komplizenschaft, Nähe und enge Beziehung zwischen Vater und Tochter auf. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten und bald reagierte Eduardo Capetillo auf seine Instagram-Geschichten mit einer herzlichen Wertschätzung.

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

„Liebe meines Lebens, ich liebe dich von ganzem Herzen. Schöne Tochter, du bist der Beste. Danke für deine schönen Worte, immer deine, mein Leben „, schrieb er.

Biby Gaytán war nicht weit dahinter und nachdem sie den Beitrag ihrer Tochter gelesen hatte, kommentierte sie: „Mein kostbares Mädchen!!! Du hast mich zum Weinen gebracht!!! Wir lieben dich über das hinaus, was möglich ist!!“

