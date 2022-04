Zacatecas: Zwei Angestellte des Stadtrats von Guadalupe wurden erschossen

ZACATECAS, ZAC. 05JULIO2021.- Elementos de Guardia Nacional resguardan la escena del crimen en donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida a un costado de la carretera federal 45, en la comunidad de Cieneguillas. Alertados por estudiantes de la Unidad Académica de Agronomía de la UAZ, a unos pasos del lugar, indicaron que junto a un puente peatonal se encontraba cuerpo envuelto en una cobija. Esta mañana se han localizado 3 personas asesinadas en la capital zacatecana. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Zwei Beamte des Stadtrats von Guadalupe, Zacatecas, wurden an ihrem freien Tag im Bundesstaat getötet, da beide von bewaffneten Männern im Süden des Ballungsgebiets der Landeshauptstadt hingerichtet wurden.

Die Server wurden von Auftragsmördern abgefangen, als sie in einem Van entlang der Hauptstraße der Unterteilung Villas de Guadalupe zogen, wo die Angreifer an Bord von Fahrzeugen mehrmals auf ihre Opfer schossen, die dort ihr Leben verloren hatten.

Nachdem sie die Beamten des Stadtrats von Guadalupe niedergeschossen hatten, flohen die Attentäter an Bord der Fahrzeuge, mit denen sie unterwegs waren, als sie in unbekannter Richtung von dem Ort flüchteten.

Die Behörden führten eine Sicherheitsoperation für Experten der Generalstaatsanwaltschaft (FGE) durch, um die entsprechenden Beweise zu sammeln und Leichen aufzuheben, die an den Forensic Medical Service (Semefo) übergeben wurden.

Zusätzlich zu den beiden Beamten wurden an einem einzigen Wochenende im Bundesstaat Zacatecas 16 weitere Menschen getötet, von denen 8 in der Gemeinde Fresnillo, fünf in Guadalupe, drei in der Hauptstadt und der Rest in verschiedenen Teilen des Bundesstaates erschossen wurden.

Aufgrund der Bedrohung der Sicherheit der Beamten des Staates und insbesondere der öffentlichen Sicherheitskräfte haben Elemente der Zacatecas State Police die Aktivitäten für mehr als elf Tage eingestellt, was am vergangenen Sonntag, dem 10. April, zu Ende ging.

Die uniformierten Männer unterzeichneten schließlich eine Vereinbarung mit den staatlichen Behörden, nachdem sie ein Treffen mit dem Gouverneur des Unternehmens, David Monreal Ávila, abgehalten hatten, das Teil der Hauptforderungen der Uniformierten war.

In der von beiden Parteien unterzeichneten Vereinbarung wurden drei unmittelbare Punkte in Betracht gezogen, die aufgefordert wurden, die Arbeitsunterbrechung, die die öffentlichen Sicherheitskräfte des Bundes veranlasst hatte, in Zacatecas vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, unverzüglich aufzuheben.

Die erste Instanz der in der Liste angegebenen Punkte betraf die Wiedereinstellung der aufgrund der vergangenen Proteste abgewiesenen Elemente, da sieben uniformierte Mitglieder, die den Dialogtisch mit den Behörden bildeten, von ihren Posten entfernt wurden, da ihre Vorgesetzten einen mutmaßlichen Vertrauensverlust behaupteten. ; Die Elemente werden nicht an die Staatspolizei zurückgegeben, sondern an verschiedene Regierungsbereiche.

Der nächste Punkt beinhaltete die Entlassung des Chefs der staatlichen Präventivpolizei, Israel Reyes García, dem angeblich unregelmäßige Einstellungen wie unbegleitete Reisen in Regionen vorgeworfen wurde, die von der organisierten Kriminalität kontrolliert werden.

Ebenso baten die uniformierten Männer darum, Lyzbeth Takash i, den Koordinator der Einheit, zu entfernen. Die Behörden haben in dieser Angelegenheit nicht entschieden, aber es wird vermutet, dass eine Einigung erzielt wurde, die beiden Parteien zugute kommen würde.

Der letzte Punkt, auf den die Uniformierten hingewiesen haben, war die sofortige Einführung einer Lebensversicherung für alle Elemente der Sicherheitsgesellschaft, um ein gewisses Maß an Schutz vor der im Staat vorhandenen Gewaltwelle zu gewährleisten.

Zusätzlich zu den drei Hauptpunkten wurden in dem von beiden Parteien unterzeichneten Schreiben auch andere Anfragen identifiziert, die später von den Behörden bearbeitet werden, da sie als „Hintergrundbedürfnisse“ eingestuft wurden.

Die uniformierten Männer kehrten an diesem Montag, dem 11. April, zu ihren normalen Aktivitäten zurück, nachdem sie am ersten Tag des Monats eine Arbeitsunterbrechung eingelegt hatten, die aus Protest gegen die Entlassung ihrer Kollegen begann.

