Zacatecas: Sechs Leichen mit Folterspuren wurden in der Nähe der Grenze zu San Luis Potosí gefunden

Am Morgen des Dienstag, dem 12. April, wurden in Pinos, Zacatecas, einer Stadt nahe der Staatsgrenze zu San Luis Potosí, sechs Leichen mit offensichtlichen Anzeichen von Folter gefunden. In erster Linie wurde berichtet, dass die Leichen im Nachbarstaat deponiert worden waren.

Autofahrer, die auf der lokalen Autobahn in der Stadt Santiago fuhren, meldeten den Behörden die Anwesenheit der fünf Leichen unter der Notrufnummer 911. Daher zog die Staatspolizei an den Ort, um das Gebiet zu sichern und anschließend die Experten der Generalstaatsanwaltschaft zu schützen Bundesstaat Zacatecas (FGE).

Die Behörden von Zacatecan kamen gegen 9 Uhr an dem Ort an, wo sie die Leichen gebunden fanden und vor ihrem Tod Anzeichen von Gewalt zeigten. Mitarbeiter der Generaldirektion für Expertendienste (DGSP) hoben die Stellen auf und übertrugen sie an den forensischen medizinischen Dienst, wo die entsprechenden Studien durchgeführt werden.

Nach der Sicherung des Gebiets führte das uniformierte Personal von Zacatecas Erkundungen in den Gebieten in der Nähe des Gebiets durch, bei denen es das Vorhandensein einer weiteren Leiche feststellen konnte, die auch von den staatlichen Sicherheitskräften bewacht wurde.

Am Dienstagnachmittag berichtete die FGE in einer Erklärung darüber, was passiert ist, in der sie „die Entdeckung von sechs Leichen bei fünf Männern und einer Frau bestätigt; Derzeit bearbeitet das forensische Fachpersonal den Ort für die Entfernung und Übergabe der Leichen an das medizinische Fachpersonal Service Forensik“.

In gleicher Weise berichtete die Agentur, dass sie in ständigem Kontakt mit der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates San Luis Potosí stehen werde, um Informationen auszutauschen, „die zu einer sofortigen Identifizierung der Stellen führen, da dies aufgrund der Nähe des Befundes zu den Grenzen von In diesem Staat ist nicht ausgeschlossen, dass die Opfer oder einige von ihnen von diesem Ort stammen können „, wie von der FGE von Zacatecas angegeben.

