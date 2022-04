WhatsApp zeigt jetzt, wie lange es dauert, ein Dokument hochzuladen und anzukommen

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp hat eine neue Funktion hinzugefügt, die Benutzern seiner Beta auf Android, iOS, Web und Desktop die geschätzte Zeit anzeigt, die zum Hochladen und Eintreffen eines freigegebenen Dokuments benötigt wird durch das Messaging.

Mit der neuen WhatsApp-Option können beide feststellen, wann ein Dokument vollständig auf das Gerät des Empfängers heruntergeladen oder auf die Server der Plattform hochgeladen wird, um es innerhalb eines Chats zu senden.

Dieses neue Tool wurde letzten März auf WhatsApp Desktop veröffentlicht und diese Woche findet seine Bereitstellung bei einigen Benutzern der Beta sowohl auf Android (v2.22.8.11) als auch unter iOS (v22.8.0.74) statt.

Um dem Benutzer diese Informationen zur Verfügung zu stellen, wird ein Prozentsatz direkt unter dem betreffenden Dokument und rechts davon in Klammern die geschätzte Zeit für den Abschluss des Vorgangs auf 100 Prozent angezeigt.

WabetaInfo, das diese Neuheit weiterentwickelt hat, betont, dass es eine sehr nützliche Funktion ist, insbesondere für Beta-Benutzer in Argentinien, dem bisher einzigen Land, in dem WhatsApp ermöglicht das Teilen von Dokumenten mit einer Größe von bis zu 2 GB.

Am 23. März erhöhte die Anwendung für dieses Land die derzeitige Begrenzung der Größe von Dateien, die über WhatsApp gesendet werden können, von 100 MB auf 2 GB. Dies ist ein alternatives Tool, das sowohl von klassischen WhatsApp-Benutzern als auch von der Business-Version verwendet werden kann.

Es ist zu beachten, dass diese Erweiterung des Grenzwerts auf bis zu 2 GB gelegentlich für Dokumente gilt, jedoch nicht für Multimediadateien. In diesem Fall Fotos, Videos und Sprachnachrichten, die maximal zulässige Größe von 16 MB. Bei den meisten Geräten entspricht dies einem Video zwischen 90 Sekunden und 3 Minuten, obwohl die Länge stark von der Qualität abhängt.

Es ist wichtig zu wissen, dass wenn Sie Dateien dieses Typs senden möchten, die jedoch das Limit von 16 MB überschreiten, der Trick darin besteht, sie als Anhang zu senden. Außerdem verliert das Video oder Foto auf diese Weise nicht an Auflösung.

Bei sehr großen Dateien, die sogar das Limit von 2 GB überschreiten, können Sie unter anderem Cloud-Dienste von Drittanbietern wie Google Drive oder Dropbox verwenden.

In diesem Fall müssen Sie das Material in die Cloud hochladen und einen Link zum Teilen erstellen. Im Fall von Drive können Sie auch anderen Benutzern direkten Zugriff gewähren und ein Editor- oder Leserprofil erstellen. Der Benutzer erhält eine Benachrichtigung per E-Mail, um das freigegebene Dokument einzugeben.

Sie warnen vor einem Betrug, der auf WhatsApp verbreitet wird

In diesen Tagen kursierte ein Betrug über die Anwendung, der versucht, Benutzerdaten zu stehlen, mit der Ausrede, dass sie an einer Verlosung für ein Osterei und andere damit verbundene Vorteile teilnehmen.

Die gefälschten Websites, zu denen Links in Nachrichten weitergeleitet werden, die auf WhatsApp eingehen, versprechen den Zugriff auf ein kostenloses Osterei oder eine Gif-Karte. In allen Fällen werden Benutzer gebeten, eine Umfrage zu beantworten, und in der Nachricht heißt es, dass der Kontakt, der die Nachricht auf WhatsApp gesendet hat, seinen Preis bereits erhalten hat, um ihr Glaubwürdigkeit zu verleihen BTR Consulting.

In einigen Fällen versuchen Kriminelle, Benutzer mit echten Marketingkampagnen von Schokoladenunternehmen zu verwirren, die digitale Medien nutzen, um Kampagnen durchzuführen, die als Worldwide Hide (World Treasure Hunt) bekannt sind und die Benutzer dazu ermutigen, überall auf der Welt ein virtuelles Osterei zu verstecken und jemandem einen Hinweis zu senden wer kann auf der virtuellen Weltkarte nach dem Ei suchen.

Wenn Benutzer den Link öffnen, der zusammen mit der Nachricht ankommt, wird ihnen eine kurze Liste mit zu beantwortenden Fragen angezeigt, und sie werden dann um Dateneingabe gebeten. Daher betreten sie eine gefälschte Website, auf der persönliche Informationen angefordert werden. In einigen Fällen wird die Nachricht automatisch an die Kontaktliste des potenziellen Opfers weitergegeben, um die Täuschung zu viralisieren.

Experten raten, die Links, die mit solchen mutmaßlichen Werbeaktionen einhergehen, nicht einzugeben und sich immer bei den Unternehmen zu erkundigen, die angeblich Vorteile bieten, ob solche Angebote echt sind. Gleichzeitig ist es wichtig, die Betriebssysteme auf dem neuesten Stand zu halten, den zweiten Authentifizierungsfaktor zu aktivieren und nicht für alle Konten dieselben Passwörter zu verwenden.

