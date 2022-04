Wer war in dem Auto, in dem der Fußballer Freddy Rincón abgestürzt ist

Freddy Rincón macht alle Schlagzeilen in der Sportpresse des Landes, nachdem er in einen gewaltigen Zusammenstoß in der Nähe des Pascual Guerrero Stadions in Cali verwickelt war. Dort kollidierte der Van, in dem die Examérica de Cali und Real Madrid fuhren, mit einem öffentlichen Bus MIO.

Rincón, 55 Jahre alt und heute Sportkommentator, hatte die meisten körperlichen Komplikationen und musste aufgrund der Schwere der Verletzungen zur Notfallbehandlung an eine nahe gelegene Klinik überwiesen werden. Im Van wird jedoch erwartet, dass sich 3 weitere Personen befanden, von denen die Behörden nur 2 Frauen identifizieren konnten.

Die beiden Frauen erhielten den für Cortés negativen Alkoholtest, während Maria Patiño das Krankenhaus ohne weitere Informationen verlassen hatte, wie der Präsident kommentierte:

Es gibt keine Gewissheit darüber, wer den Van fahren würde, obwohl die beiden Frauen andeuteten, dass Freddy Rincón für das Auto verantwortlich war. Es wird jedoch festgestellt, dass noch keine Informationen über den vierten Passagier bekannt sind.

Die Fakten werden von der Staatsanwaltschaft ordnungsgemäß untersucht, die für die Klärung verantwortlich sein wird, wie die Ereignisse, die Rincón heute in einem kritischen Zustand haben, stattgefunden haben. Was die Behörden jedoch zusätzlich zur Identität der Frauen, die im Van saßen, voranbringen konnten, ist auch, dass der Fahrer des Busses des öffentlichen Verkehrs nicht positiv auf Alkoholtester getestet wurde und dass alles auf die offensichtliche Rücksichtslosigkeit der Person zurückzuführen ist, die den Van fährt, in dem die ehemaliger Athlet war auf Reisen.

Auf der anderen Seite wurde festgestellt, dass der beschädigte Ford nicht über das SOAT verfügte und dass er auch mehrere Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Verkehrsregeln schuldete.

Bisher wurde Freddy operiert und laut seiner Familie befindet er sich in einem induzierten Koma und steht unter einer zurückhaltenden Prognose. Sein Zustand ist laut den Ärzten, die ihn betreuen und überwachen, kritisch. Mehrere fußballbezogene Persönlichkeiten haben der Familie des ehemaligen Stürmers der kolumbianischen Nationalmannschaft eine ermutigende Botschaft geschickt und wünschen ihm eine schnelle Genesung.

In den nächsten Stunden wird der medizinische Bericht über den Gesundheitszustand von Freddy Rincón, der in der Imbanaco-Klinik in Cali behandelt wird, aktualisiert.

