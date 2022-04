Was werden Migrationen tun, um die Verzögerung bei der Zustellung von Reisepässen an Dutzende der Betroffenen auszugleichen?

Der Druck von Pässen am internationalen Flughafen Jorge Chavez wurde durch ein Problem im System unterbrochen, das bei Reisenden, die aufgrund des Fehlens dieses Dokuments nicht reisen konnten, zu großen Warteschlangen und Unbehagen führte. . Der Leiter der Migration, Jorge Fernández, erklärte: „Das Problem ist nicht das Fehlen von Notebooks, sondern die fehlende Identifizierung des Notebooksystems. Es wird bereits am Flughafen gedruckt, und wir hoffen, den Notfall so schnell wie möglich lösen zu können „, bemerkte er.

Er erklärte, wenn ein Passbuch in das Drucksystem gelangt, sei es leer, weil es keinen Ausweis gebe. „Es wird kein Pass, und das ist das Problem, das wir gerade haben.“

Dutzende von Menschen wurden geschädigt, weil sie ihr Reisedokument nicht haben konnten, und beschwerten sich bei den Behörden. Es gab sogar Familien, die mehrere tausend Sohlen bezahlen mussten, um das Datum ihrer Tickets zu ändern.

In Bezug auf die Maßnahmen, die sie ergreifen werden, um die Situation der Verletzten zu lindern, kommentierte Fernández: „Die Superintendenz für Migration zielt darauf ab, der Gemeinschaft zu dienen. Alle Benutzer, Einzelfälle werden unsere Unterstützung erhalten, um eine harmonische Lösung zu finden, aber wir können nicht als Einheit weisen darauf hin, dass wir Einzelfälle lösen werden.“

Zum konkreten Fall eines Passagiers, der ihren Flug verpassen würde, weil sie ihr Dokument nicht hatte, sagte der Migrationschef: „Ich verstehe die Situation der Frau, aber wir haben allgemeine Anweisungen gegeben.“

Er räumte ein, dass sie die Menschen vorher nicht warnen konnten, da es sich nicht um etwas Programmiertes handelte. Und es lag an uns, so schnell wie möglich nach der Lösung zu suchen. Und er sagte, dass alle Mitarbeiter von Migrations ihre Schultern gelegt haben, um aus diesem Problem herauszukommen.

„Sobald ich wusste, dass ich um 9 Uhr zum Flughafen gegangen bin, ergriff ich die Initiative, um mit den Anwesenden zu sprechen und ihnen Lösungen anzubieten. Das Computerproblem ist jetzt gelöst. Heute haben wir bis nach 20 Uhr im Hauptquartier gearbeitet, um uns um jede letzte Person zu kümmern, die in der Warteschlange stand. Am Flughafen haben wir weiterhin teilgenommen „, sagte er.

Er wies darauf hin, dass es als Computersystem aus dem Jahr 2014 so ist, als würde man einen Blackberry bitten, das zu tun, was ein iPhone heute tut. „Was wir getan haben, ist, die Probleme zu beheben, um sie so schnell wie möglich zu lösen, aber er hat deutlich gemacht, dass wir niemanden herabgesetzt oder misshandelt haben“, sagte Fernández gegenüber RPP.

Er war überrascht, dass noch kein Management geplant hatte, dieses Computersystem zu modifizieren. In diesem Sinne sagte er, dass an einem Projekt gearbeitet werde, das dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) mit 301 Millionen Sohlen vorgelegt werde, wodurch das System ausländischer Lieferanten aktualisiert und unabhängig werden kann und sich nicht auf Dritte verlassen werde, um Pässe auszustellen.

INDECOPI ERGREIFT MASSNAHMEN

Nachdem Indecopi im Migrationsbüro des internationalen Flughafens Jorge Chávez von den Problemen bei der Ausstellung elektronischer Reisepässe erfahren hatte, berichtete er, dass es sich mit der Nationalen Migrationsaufsicht abgestimmt habe, um Aufmerksamkeit zu schaffen und eine angemessene Lösung zu finden.

Als Nationale Verbraucherschutzbehörde und Leitungsgremium des Nationalen Integrierten Verbraucherschutzsystems betonte er daher, dass das Ziel darin bestehe, die Maßnahmen zu kennen, die ergriffen werden, um diese Situation so schnell wie möglich zu lösen.

Er erklärte auch, dass er heute Fluggesellschaften einberufen werde, um den Dialog zwischen diesen Unternehmen und den betroffenen Passagieren zu fördern, damit sie zu der für sie günstigsten Lösung gelangen können.

OHNE STRAFE

Latam Airlines Peru gab heute bekannt, dass es keine Strafe für die Flexibilität des Umtauschs oder der Rückgabe der Tickets seiner Kunden erheben wird, die vom Ausfall des Systems der Migrationsaufsicht am Jorge Chávez International Airport betroffen sind.

Dies erklärte das Corporate Affairs Management der Fluggesellschaft in einer Erklärung, in der es Folgendes erklärte:

„Nach der Registrierung von Problemen, die durch Ausfälle des vom Amt der Migrationsaufsicht am Flughafen Jorge Chávez verwendeten Systems verursacht wurden, und dem Versuch, die Unannehmlichkeiten zu mindern, die dies beim Transport unserer Kunden verursachen kann, wurde definiert, dass die betroffenen Passagiere entsprechende Flexibilität für Umtausch und/oder Rückgabe ohne Strafe „, sagte er.

