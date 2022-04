Was ist der nächste Strand zu CDMX und wie viel kostet es, dorthin zu gelangen?

Wie zu jeder Osterzeit verlassen Tausende von Menschen Mexiko-Stadt (CDMX), um ihren Urlaub an einem der Strände der Republik oder in einer der magischen Städte in der Nähe der Hauptstadt zu genießen. Obwohl Acapulco eines der beliebtesten Reiseziele in dieser Saison ist, gibt es andere Optionen, die Sie erreichen können und die nur vier Stunden von CDMX entfernt sind, falls Sie mit dem privaten Auto anreisen.

Dies ist der Fall am Strand von Tecolutla im Bundesstaat Veracruz. Laut Google Maps ist diese Touristenattraktion nur 312 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt. Um dorthin zu gelangen, müssen Interessenten fünf Stände bezahlen, sodass die Fahrt zum Strand 367 Pesos beträgt. Auf diese Weise würde die gesamte Route 734 Pesos betragen.

Dies sind die Stände, die Sie bezahlen müssten, um nach Tecolultla zu gelangen:

1. San Cristobal Junction - Tepexpan Entronque (Ecatepec, Bundesstaat Mexiko): 83 Pesos

2. Umgehungsstraße von Tulancingo (Asunción, Hidalgo): 46 Pesos

3. Tejocotal Entronque - Nuevo Necaxa Entronque (Nuevo Necaxa, Puebla): 30 Pesos

4. Avila Camacho Junction - Tihuatlan Entronque (Miahuapan, Veracruz): 160 Pesos

4. Totomoxtle Junction - Tecolutla (Totomoxtle, Veracruz): 48 Pesos

El costo de las casetas de peaje para llegar a Tecolutla es de menos de 800 pesos (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

In Bezug auf die Schätzung des Kraftstoffs, den das Auto ausgeben könnte, um das Ziel zu erreichen, gab die vom Ministerium für Infrastruktur, Kommunikation und Verkehr (SICT) aktivierte Anwendung Trace Your Route an, dass der ungefähre Betrag 596,8 Pesos betragen würde, wenn das Auto Vierzylinder ist und verwendet Premium-Benzin.

Um diese Informationen einzusehen, können Interessenten die folgende Website aufrufen: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta und wählen Sie die Herkunfts- und Zielstadt sowie die Fahrzeug, mit dem Sie Autobahnen benutzen, dh wenn Sie mit dem Auto, Motorrad, Van oder LKW anreisen, damit die App genauere Informationen darüber liefert, wie viel Sie bezahlen müssten, um zum Strand von Tecolutla oder zu einem anderen Ziel zu gelangen.

Wenn Sie andererseits mit dem Bus oder LKW zum oben genannten Ziel gelangen möchten, können Sie es am Nordbusbahnhof der ADO-Linie besteigen. Die Kosten für das Ticket betragen 566 Pesos und die Tour dauert sechs Stunden und 20 Minuten. Es gibt jedoch nur zwei Abfahrten, eine um 23:59 Uhr und um 06:19 Uhr.

Uno de los destinos más accesibles para acudir durante Semana Santa es la playa de Tecolutla (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Wenn Sie in der Nähe der Hauptstadt eine Pause einlegen möchten, können Sie die Stadt Cuernavaca besuchen, da die Fahrt von Mexiko-Stadt nur eine Stunde und 42 Minuten dauert und der Kraftstoffverbrauch für die Anreise mit dem Auto minimal ist. In der Hauptstadt des Bundesstaates Morelos können Besucher den Tepozteco-Hügel besuchen sowie das Kolonialzentrum genießen, in dem sich der Palast von Cortés aus dem 16. Jahrhundert und das Geschichtsmuseum befinden, in dem sich Wandgemälde des Grafikers Diego Rivera befinden.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Autofahrer eine Gebühr von 126 Pesos zahlen, um die Autobahn Mexiko-Cuernavaca nutzen zu können. Obwohl es auch die Möglichkeit gibt, die Bundesstraße zu benutzen, ist es viel langsamer, ins Zentrum von Morelos zu gelangen, und Autofahrer müssen eine Route befahren, die durch eine große Anzahl von Kurven gekennzeichnet ist.

