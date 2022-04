Warum Chávez Jr. ' s Boxkarriere könnte zu Ende gehen

Die Chavez-Dynastie war mit einer Reihe persönlicher Höhen und Tiefen konfrontiert, als Julio Cesar Chavez Junior wegen seines Suchtproblems in eine Rehabilitationsklinik eingeliefert wurde. Im März 2022 war der große mexikanische Meister dafür verantwortlich, seinen Anhängern auf Instagram die Nachricht mitzuteilen, dass sein Sohn ein Rehabilitationszentrum betreten hatte.

Einen Monat nachdem er die Klinik betreten hatte und nicht mehr in der Öffentlichkeit auftrat, sprach Julio Cesar Chavez Gonzáez darüber, was er von seinem Sohn erwartet und was mit der Sportkarriere von Junior passieren könnte. Vor der Überreichung der Hommage an Ignacio Beristáin durch den World Boxing Council (WBC) sprach der Cesar des Boxens über die Entwicklung, die Julito gezeigt hat, und deutete an, dass Chávez Jr. s Karriere im Ring könnte auf den letzten Beinen sein.

Sein Vater teilte verschiedenen Medien mit, dass er nur hofft, dass Julio sich erholt und zu seiner Familie zurückkehrt. Er schätzte die Relevanz der Rückkehr zum Ring ab, da er der Ansicht war, dass dies heute nicht das Wichtigste ist. Chávez Gonzáez hofft, dass es Julito sowohl körperlich als auch geistig gut geht. Sobald dieser Teil geheilt ist, sagte die lebende Legende, dass Chávez Jr. weiter boxen kann.

Obwohl Boxen das herausragendste Ding in der Chavez-Dynastie ist, zieht es der große mexikanische Meister vor, dass Junior inmitten seiner Familie stabil ist. Dies äußerte der ebenfalls Sportkommentator für Box Azteca:

Bevor Chávez Carrasco erneut das Rehabilitationszentrum betrat, zeigte er sein Interesse an der Konfrontation mit dem amerikanischen YouTuber Jake Paul, aber aufgrund seines Rückfalls war der Plan ruiniert und er konnte dem nicht zustimmen. Daher würde ihn seine Instabilität in Bezug auf den Substanzkonsum vom Ring entfernen.





* Informationen in der Entwicklung