Video: „Wird das legal sein?“ war Yeferson Cossio verärgert über die Firma, die die Tour fördert, um sein Haus zu sehen

Yeferson Cossio ist einer der Influencer, der unter seinen Anhängern in sozialen Netzwerken die größte Bewunderung hervorruft, da die Aktionen, die er mit verschiedenen Stiftungen durchführt, die die Pflege von Tieren fördern, die auf der Straße verlassen werden, ihn von anderen Erstellern von Inhalten unterscheiden. Er hat jedoch auch über das Unbehagen gesprochen, das Medien und skrupellose Menschen verursacht haben, die seinen Namen nutzen, um davon zu profitieren, wie er kürzlich in seinen sozialen Netzwerken erwähnte, als er feststellte, dass Tourismusunternehmen, die den Guatapé-Stausee bereisen, vor seinem Haus präsent sind.

„Das ist legal... es gibt eine PU $% & Reisegesellschaft, die Leute mit dem Boot dazu bringt, sich mein Haus anzusehen. Ist das Chimbada überhaupt legal?“ fragte sich der Influencer in seinen „InstaStories“ und zeigte, wie sich das Boot dem kleinen Pier näherte, den er in seiner luxuriösen Villa hat.

Die Reaktionen auf die Inhalte des Unterhaltungsportals „Rechismes“ über das, was von der Paisa verbreitet wurde, wurden bald viral. In kurzer Zeit hat er bereits fast 250.000 Aufrufe und mehr als 8.700 Likes mit Kommentaren von Benutzern erreicht, die seine Worte kritisiert haben, weil ihm der Damm nicht gehört.

„Die Leute, die auf diesen Touren gehen, werden nicht einmal wissen, wer er ist“; „Er wird schon zu groß“; „Selbst die aus Hollywood beschweren sich nicht und das ist eine echte Tour“; „Natürlich habe ich die Tour tatsächlich mehrmals gemacht und sie zeigen unter anderem das Haus von James Rodriguez, Pablo Escobar“; „aber wenn sie kommen gerade vorbei, sie betreten den Ort nicht“; „Jetzt glaubt er, dass ihm der Damm gehört“, unter anderem.

Nachdem sie vor etwa einem Monat in einer der meisten Trennungen in den Medien mitgespielt hatten, begannen die Anhänger aufgrund einiger Videos, in denen eine mögliche Vereinigung zwischen Yeferson Cossio und Aida Victoria Merlano bekannt wurde, über eine Versöhnung des Landes mit Jenn Muriel zu spekulieren.

Es geschah alles, nachdem das Paar Abstand genommen hatte und Klatschseiten begannen, sie festzuhalten und die Strände der Dominikanischen Republik und von Cancún zu genießen. Eine weitere Veranstaltung, bei der sie zusammen gesehen wurden, war die Einführung ihrer Biermarke, bei der der Influencer ihn auch begleitete.

Nun, die Gerüchte endeten, als es zu Ende ging, durch ein Video, das Muriel in ihren „InstaStories“ teilte, repliziert durch eine Klatschseite, einen leidenschaftlichen Kuss, der durch das Lied „All of Me“ von John Legend belebt wurde.

Die Internetnutzer verpassten nicht die Gelegenheit, ihn an die Sackgasse und die Gerüchte einer angeblichen Beziehung zur Tochter des ehemaligen Kongressabgeordneten Merlano zu erinnern, in der sie sich stark gegen den Influencer und seine Versöhnung äußerten.

„Als er sich mit dem Merlano küsste, wurde er mit Sicherheit auch sehr geschluckt“, „wann sind sie zu Ende gegangen?“ , „wörtlich, was für ein Clown, ich würde nicht so mit einer jahrelangen Beziehung spielen“, „sie sind nie allein gelassen war' Show '“, „so viel Unsinn umsonst“, „wenn sie meinen Ex zurückgeben und ich warum nicht“, sind einige der Kommentare, die in der Veröffentlichung gelesen werden.

