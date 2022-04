Sie suchen Debanhi Susana: App-Fahrer hat unterwegs ein Foto von ihr gemacht und ist dann verschwunden

Debanhi Susanas Familie begann eine unermüdliche Suche nach ihrer Tochter, nachdem sie seit 5:00 Uhr morgens des 9. April 2022 nicht mehr über sie wussten.

Die Geschichte von Debanhis Verwandten spielt am 8. April in einer Quinca in der Nähe des Büros des Generalstaatsanwalts der Republik (PGR), wo sie mit zwei anderen Freunden anwesend war, ohne den Grund für ihre Teilnahme anzugeben.

Ihre Freunde verließen die Gegend jedoch ohne sie, obwohl sie angeblich einen „vertrauenswürdigen Kontakt“ eingestellt hatten, um sie zu verfolgen und sie von dort aus zu ihr nach Hause zurückzubringen.

Debanhi Susana ist nie angekommen, obwohl bekannt ist, dass sie sie passiert haben. Es war ein Fahrer, der sich über mobile Anwendungen dem privaten Taxidienst widmete, aber diese Reise wurde außerhalb der Plattformen unternommen.

Dieser Mann war derjenige, der seinen Freunden ein Foto von Debanhi Susana mitten auf der Straße schickte, angeblich auf dem Laredo Highway, wo er es schließlich gegen 5:00 Uhr morgens des 9. April verlassen hat, weil seitdem nichts von ihr gehört wurde.

Über ihre sozialen Netzwerke, insbesondere Instagram, war es ihre Cousine, die eine Reihe von Videos veröffentlichte, in denen gezeigt wurde, wie sie ohne die Hilfe der Behörden nach Debanhi suchen, da bis zu diesem Zeitpunkt der Befehl zur Unterstützung nicht erteilt worden war.

Mitglieder der Gemeinde haben sich jedoch der Familie angeschlossen, weil sie sich über soziale Netzwerke bei der Unterstützung eines Hundeteams bedankten, das in der Gegend ankam, um die Route auf der Straße fortzusetzen, auf der Debanhi verschwunden wäre.

Laut ihrem Lokalisierungsbulletin, das von der lokalen Kommission für die Suche nach Personen veröffentlicht wurde, wurde sie zuletzt auf der Carretera a Laredo auf dem Höhepunkt von Colonia Nueva Castilla gesehen.

Darüber hinaus wird sie als junge Frau mit weißem Tex beschrieben, schlank gebaut, die ungefähr 48 Kilogramm wiegt, ungefähr 1,67 Meter misst und glattes Haar in hellbrauner Farbe unter ihrer Schulter hat.

Er hat auch ein scharfes Gesicht, große hellbraune Augen, trägt keine Brille, hat eine „lange und nach oben gerichtete“ Nase, dicke Augenbrauen, einen mittleren Mund mit dünnen Lippen, er trägt eine Zahnspange und kleine Ohren mit einem mittleren Lappen.

Als besonderes Zeichen hat er eine alte Narbe unter seinem Kinn und eine weitere an seiner rechten Hand. Debanhi lebt mit keinen Beschwerden.

Das letzte Mal, als er lebend gesehen wurde, trug er eine dunkle Rockhose, eine weiße Bluse mit Trägern sowie blaue Converse Sneakers.

María de la Luz Balderas von der lokalen Kommission für die Suche nach verschwundenen Personen berichtete ihrerseits, dass sich in dieser Woche zehn vermisste Personen im Staat befanden.

Er berichtete auch, dass, wenn eine Person, irgendjemand, verschwindet, ein sofortiges Protokoll mit den Polizeibehörden eingeleitet wird, um nach den Opfern zu suchen.

Vor diesem Hintergrund riefen sie eine Notfallsuche auf, um Debanhi zu finden, die darin besteht, den Bericht oder den Bericht über das Verschwinden zu sammeln und dann alle Polizeiunternehmen zu benachrichtigen, ein Suchbulletin wird herausgegeben und eine enge Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft aufrechterhalten, die die entsprechende Recherchen.

Andere Maßnahmen wurden ebenfalls durchgeführt, wie die Suche mit dem Gesundheitsministerium in örtlichen Krankenhäusern, wo sie lebend danach suchen. Dort wurden neben Haftanstalten auch Autounfälle in den letzten 48 Stunden überprüft.

Schließlich berichtete María de la Luz, dass Gouverneur Samuel García und der Staatssekretär für öffentliche Sicherheit, Aldo Fasci, wichtige Maßnahmen bekannt geben werden, die vom Bundesvorstand umgesetzt werden.

Wenn Sie Informationen haben, die zum Standort von Debanhi Susana Escobar führen könnten, können Sie uns über die offiziellen sozialen Netzwerke des 18-jährigen Mädchens oder per E-Mail an busquedadebanhi@gmail.com kontaktieren.

