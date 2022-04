Quirino Ordaz kam trotz des Grolls der PRI in der mexikanischen Botschaft in Spanien an

Quirino Ordaz Coppel ließ sich schließlich in der spanischen Botschaft in Mexiko nieder, nachdem er eine turbulente Reise hatte, die zur Ausweisung seiner ehemaligen Partei führte , dem Institutionellen Revolutionär (PRI), für den er seit 1985 tätig war.

Es sei daran erinnert, dass der ehemalige Gouverneur von Sinaloa vom Präsidenten selbst, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), vorgeschlagen wurde: eine Aktion, die innerhalb des Mexikaners Politik wird als Auszeichnung, Rückzug oder eine Art Marginalisierung des internen öffentlichen Lebens für ehemalige Beamte aufgeführt.

Dies führte jedoch zu einer heftigen Kontroverse in der Trikolore - und in der Allianz Va por México -, um die Ernennung von Andrés Manuel zu erwägen „Zerlegt die Opposition.“

Ordaz Coppel seinerseits verteidigte immer, dass seine Ernennung keine Parteiinteressen impliziere, sondern eine Auszeichnung für die Bürger von Sinaloa und ihre eigene Person sei; nicht bevor er der PRI für die Möglichkeiten, die sie ihm in seiner politischen Karriere bot, anerkannte und dankte.

Sogar López Obrador trat zur Verteidigung von Ordaz heraus und forderte die Opposition auf, die Eingliederung ihrer Mitglieder nicht schlecht zu nehmen die Bundesregierung, weil dies nicht den Verzicht auf Ideale impliziert: „Er wird keine Partei vertreten, er wird seine Mitgliedschaft nicht aufgeben (...) wir fragen ihn nicht als Bedingung, dass er auf seine Freiheiten verzichtet, das ist unmoralisch“.

Quirino Ordaz Coppel aseguró que su nombramiento no implicaba intereses políticos. (Foto: Cuartoscuro)

Trotz der Position des mexikanischen Botschafters in Spanien und des Vorstandsvorsitzenden erklärte Alejandro Alito Moreno, der nationale Führer der PRI, dass die Bank Quirinos Einladung nicht genehmigte. Wenn er also die Einladung annahm und ratifiziert würde, würde er aus dem Partei.

Trotz der Warnung ratifizierte der Senat der Republik die frühere PRI am 8. März mit einer Mehrheit von 73 Stimmen bei 20 Gegenstimmen und 12 Stimmenthaltungen.

So genehmigte die Nationale Kommission für Parteijustiz der PRI die Ausweisung von Ordaz Coppel mit dem Vorwurf, „schwere Disziplinlosigkeit“ gegen die Regeln des Nationalen Politischen Rates begangen zu haben.

"Ya llegamos a instalarnos en la Embajada. Saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día", escribió el diplomático. (Foto: Twitter @EmbaMexEsp)

Auf diese Weise bestätigte die diplomatische Einheit am 11. April die Ankunft der Person, die mit der Stärkung der zerbrochenen Beziehungen zwischen Mexiko und Spanien betraut war dass López selbst Obrador mit seinen ständigen Angriffen auf die europäische Nation geknackt hat.

Dies liegt daran, dass der Vorstandsvorsitzende seine Hand nicht geschüttelt hat, weil er das Land kritisiert hat, das als sein zweiter Handelspartner der Europäischen Union (EU) aufgeführt ist, wie Vorwürfe für die Eroberung von 1521 oder für den „korrupten“ Betrieb von Energieunternehmen auf aztekischem Gebiet in den vergangenen Sechsjahreszeiträumen .

Aber keiner von ihnen hat so viel Gebrüll hervorgerufen wie der Vorschlag von AMLO, die bilaterale Verbindung zu „unterbrechen“, damit „sie uns nicht als Land sehen“ der Eroberung“. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dies kurz nach dem Verständnis eines möglichen Bruchs mit Spanien geklärt wurde, und stellte fest, dass sein Vorschlag auf die Unregelmäßigkeiten seiner Unternehmen in Mexiko beruhte.

„Dass wir nicht länger glauben, dass Mexiko ungestraft geplündert wird. (...) Es ist keine Phobie oder Fremdenfeindlichkeit, es ist so, dass wir uns gegenseitig respektieren müssen und dasselbe im politischen Management „, sagte er an seinem Morgen am 10. Februar.

