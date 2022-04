Morelos: Die Frauenmorde von Laura Yanet wäre das Ergebnis einer möglichen Rache an ihrem Vater

Im vergangenen April 11, der Staatsanwalt von Morelos. Uriel Carmona Gándara gab bekannt, dass die Hauptuntersuchung des Frauenmords von Laura Yant „N“, einer 19-jährigen Frau, die mögliche Rache an dem Vater des Mädchens sei. Er betonte jedoch, dass keine andere Reihe von Untersuchungen ausgeschlossen sei.

Dies geschah nach ihrem Treffen mit der Bürgermeisterin von Tetecala, Rosbelina Benitez Bello, die vom Beamten vereinbart wurde, die sofortige Lösung von Lauras Fall zu fordern, der am 8. April als vermisst gemeldet und drei Tage später ohne Leben tot aufgefunden wurde.

Es sei darauf hingewiesen, dass Yanets Leiche nach offiziellen Angaben in einem schwarzen Arbeitsraum an der Straße Alpuyeca-Grutas auf dem Höhepunkt der La Toma-Kolonie aufgegeben wurde und Anzeichen von Folter und Schlägen zeigte.

Nach der Bekanntgabe ihres Todes versammelten sich Familie, Freunde und feministische Kollektive in Tetecala, um Gerechtigkeit zu fordern.

Nach inoffiziellen Informationen wurde Laura Yanet in Texas, USA, geboren. Wie von ihren Verwandten angegeben, kam die junge Frau jedoch vor fünf Monaten in die Gemeinde Morelos, um sich um ihren Vater zu kümmern, der an einem Sehproblem leidet. Yanets Verschwinden ereignete sich, nachdem er zur Arbeit gegangen war. Seine Familie berichtete, dass er danach nicht mehr an sein Handy ging.

In Netzwerken wurde bekannt gegeben, dass er das letzte Mal gegen 16:30 Uhr gesehen wurde und seine Arbeit in Actopan verließ.

Die zerstückelte Leiche des 22-jährigen Evelin Afiune Ramirez befand sich am Samstagnachmittag, dem 26. März. Es befand sich in verlassenen schwarzen Taschen auf einem Grundstück in der Stadt Santa Inés in Cuautla, Morelos.

Nach offiziellen Angaben verschwand die junge Frau nach einem Vorstellungsgespräch. Evelin hatte kürzlich die Universität abgeschlossen und am 24. März das Haus verlassen, um Arbeit zu suchen, kehrte aber nicht mehr zurück, weshalb ihre Verwandten ihren Fall der Generalstaatsanwaltschaft von Morelos meldeten.

Es sei darauf hingewiesen, dass in den ersten Apriltagen die Bewohner der Stadt Santa Inés in der Gemeinde Cuautla ein Video verbreiteten, in dem die mutmaßliche Person, die für den Frauenmord verantwortlich ist, die den Körper in einem kleinen Teufel bewegte.

Die Ermittlungen in diesem Fall konzentrieren sich auf ein mögliches Netzwerk für Menschenhandel, das seine Opfer mit Vorstellungsgesprächen ausgetrickst.

(foto: Captura de pantalla)

Bisher hat der Bundesstaat Morelos in diesem Jahr einen Anstieg der Femizide verzeichnet. Medienberichten und Follow-ups zufolge wurden zum 1. April 19 gewaltsame Todesfälle registriert, die von den Behörden als Femizide eingestuft wurden.

Es sei darauf hingewiesen, dass im Januar fünf Fälle gemeldet wurden, im Februar vier, im März weitere neun, und bis jetzt im April gibt es zwei weitere Fälle: Evelin und Laura Yanet.

Die Gemeinden, in denen es die meisten derartigen Verbrechen gegeben hat, sind: Cuernavaca, Amacuzac, Tepalcingo, Cuatla, Yecapixtla, Temixco, Tlaltizapán, Emiliano Zapata, Jiutepec, Xochitepec und Yuatepec.

Der vom ehemaligen Fußballspieler Cuauhtémoc Blanco Bravo regierte Staat war in den letzten Monaten Schauplatz von Märschen, um Gerechtigkeit zu fordern.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Unabhängige Kommission für Menschenrechte von Morelos (IACHM), eine Nichtregierungsorganisation, die es 2015 geschafft hat, in acht Gemeinden der Einrichtung eine Warnung wegen geschlechtsspezifischer Gewalt umzusetzen, ein dringendes Treffen mit Beamten des Bundes beantragte Innenministerium überprüft diesen Mechanismus, da Femizide im Staat zunehmen.

