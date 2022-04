Martha Higareda bestritt Lewis Howes' Untreue gegenüber Yanet Garcia: „Wir haben Monate damit verbracht, uns kennenzulernen“

Martha Higareda und Lewis Howes haben trotz der verschiedenen Gerüchte, die seit ihrer Zusammenkunft aufgetaucht sind, eine starke romantische Beziehung bewiesen.

Etwas, das sie von Anfang an verfolgt hat, sind die Gerüchte, dass der ehemalige Profifußballer seine Ex-Partnerin verlassen hat, Yanet García, für die Schauspielerin von Ich stelle Sie Laura vor, alles in mitten in der Untreue.

Die Kontroverse gewann an Stärke, als Yanet sagte, als er nach zwei Wochen mit Lewis fertig war, war er bereits mit Martha in Tulum. Zu dem die Protagonistin von Amarte Duele nicht schwieg und während eines alten Interviews in Venga la Alegría verurteilte, dass sie Die Romanze mit dem Sportler war nicht so entstanden.

„Es ist sehr traurig, dass ich es so ausgedrückt habe, weil das offensichtlich nicht stimmt. Lewis ist eine sehr integrale Person und jedes Mal, wenn er eine Beziehung hat, bleibt er bei dieser Person und bei dieser Beziehung [...] Ich finde es sehr seltsam, dass sie diese Geschichte erzählt, weil ich es mit all ihren Texten sagen kann: Es ist eine Lüge „, erklärte er damals.

Von ihrem Instagram-Account aus öffnete die Schauspielerin ihr Herz und teilte mit, dass sie, bevor sie eine romantische Beziehung mit ihrem derzeitigen Partner eingingen, zunächst beschlossen, Zeit miteinander zu verbringen und sich kennenzulernen.

„Seit unserem ersten „Hallo, sehr glücklich“ haben @lewishowes und ich uns monatelang als Freunde kennengelernt, um herauszufinden, ob wir dieselben Werte, Visionen und denselben Lebensstil teilen. Diese Ausrichtung wird zu einem großen Teil der Grundlage unserer Beziehung „, begann er.

In den geteilten Bildern ist sie sehr verliebt in Lewis zu sehen, während sie gute Zeiten miteinander teilen.

„Meine Eltern haben mir immer gesagt, nimm dir Zeit, um die Person als Freund kennenzulernen, und normalerweise hörte ich nicht zu. Manchmal verlieben wir uns, ohne uns die großen Fragen zu stellen, und lassen uns von der Chemie des Anfangs mitreißen. Wenn Sie dann feststellen, dass Sie nicht in einer Ausrichtung sind, möchten Sie an der Beziehung zu „Krawatte“ „arbeiten“, damit sie funktioniert. Oder wenn die roten Warnungen herauskommen, ignorieren Sie sie, weil Sie chemisch mit der Person verbunden sind „, fügte er hinzu.

In diesem Zusammenhang sagte Higareda, dass einer der ersten Schritte, die sie gemeinsam unternommen haben, darauf abzielte, zu verstehen, ob ihre Ausbildung und Art und Weise zu sehen, dass das Leben im Einklang war.

„Seit Juni letzten Jahres haben Lewis und ich beschlossen, einen weniger befahrenen Weg zu erkunden. Es dauerte Monate, um uns kennenzulernen und über diese Fragen zu sprechen. Werte, Vision und Lebensstile. Offen. Verwundbar Bevor Sie eine Liebesbeziehung begonnen haben, haben wir uns getroffen, als Sie einen guten Freund treffen, mit dem Sie Chemie fühlen, sich aber nicht davon mitreißen lassen. Vielmehr beobachten Sie den anderen bewusst mit Neugier und nehmen ihn so, wie er ist, um zu sehen, ob er mit Ihnen übereinstimmt und umgekehrt „, sagte er.

Schließlich fügte er hinzu, dass er mit den Menschen, die eine Beziehung eingegangen sind, nicht einverstanden sei und die Art und Weise ändern wolle, wie andere Menschen waren.

„Weil es sehr aggressiv ist, die andere Person zu zwingen oder ändern zu wollen, wie mein Therapeut @nildachiaraviglio sagt.“ Wer von Ihnen ist in einer Beziehung, in der Freundschaft die Grundlage ist und in der diese Freundschaft die Dinge leicht fließen lässt? Wer von Ihnen stimmt dafür, sich diese Fragen zu stellen, bevor Sie eine Beziehung beginnen?“ schloss er.

Vor diesem Hintergrund ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten und Lewis sandte dem Künstler eine kurze, aber starke Botschaft.

„Ich bin so dankbar für dich und dafür, wie wir unsere Beziehung begonnen haben, Liebe“, schrieb er.

