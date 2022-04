Luisito Comunica beleidigte Mitarbeiter der mexikanischen Fluggesellschaft, weil sie ihr Gepäck verloren hatten: „Morons“

Luisito Comunica ist einer der berühmtesten YouTuber in Mexiko, der sich dadurch auszeichnet, dass er seine verschiedenen Reisen um die Welt dokumentiert.Und Tage nachdem er viral wurde, weil er darauf hingewiesen hat, dass er zusätzliche Tickets kauft, wenn er ins Kino geht, um sich von Menschen fernzuhalten, war der berühmte Mann wieder eingetaucht umstritten, weil er die Arbeiter einer Fluggesellschaft beleidigte.

In ihren Instagram-Geschichten wies der Influencer darauf hin, dass das Problem begann, weil sie sie in erster Linie nicht an Bord des Schiffes lassen wollten, das nach Kanada bestimmt war.

„Sie haben uns fast nicht ins Flugzeug steigen lassen. Er sagte nichts darüber, wo er an der Tür war. Es wurde nicht gesagt, wo das Flugzeug war. Wir kamen zu einer Reihe von allen, die an Bord gingen und immer noch den Koffer trugen. Für mich war mein Fleisch schlecht, weil sie ihn nicht an Bord lassen wollten, nachdem sie etwas spät dran waren. Das Gute ist, dass wir fliegen, fliegen, natürlich werden wir fliegen, natürlich werden wir. Verlassen Sie sich nicht auf Flughafenbildschirme „, sagte er.

Die Probleme hörten jedoch nicht auf, da er, als er es schaffte, in das Flugzeug einzusteigen, nicht sofort startete, was Luisito dazu brachte, ungeduldig mit der Situation zu werden.

„Wir stehen seit einer halben Stunde. Ich schätze, wir werden noch eine halbe Stunde stehen. Dies ist längst überfällig, vorhergesagt und erfüllt. Und der Bruder von „Du kannst es nicht öffnen, weil es spät wird“. Der Flug war für 5:50 Uhr geplant und es ist fast 7:30 Uhr. Wir verstehen, dass es eine Verspätung gibt, dass sie uns nicht hereinlassen wollten, weil wir den Flug verzögert haben, aber hey jetzt, ich bin eine beschwerliche Person. Ich halte den Mund. Um aufzuhören, sich zu beschweren.“

Als er an seinem Ziel ankam, schlug der Youtuber die Arbeiter der Fluggesellschaft nicht nur wegen der vorherigen Unannehmlichkeiten an, sondern auch, weil ihr Gepäck verloren ging.

„Nun, mit der Nachricht, dass die Dummköpfe der Fluggesellschaft unser Gepäck verloren haben und es ist zwei Uhr morgens. Es ist kalt und wir bringen das nur mit. Moral traut Fluggesellschaften nicht, niemandem und es ist gut, einen Bericht einzureichen „, sagte er.

Außerdem wies Luisito darauf hin, dass trotz des schlechten Wetters nicht alles verloren sei, weil seine Mutter (mit der er unterwegs war) seinen Koffer aufbewahrte und sie damit einige Klamotten haben konnten, um sich vor der Kälte zu schützen.

„Mal sehen, ob es irgendeinen Nutzen hat, zum Glück hat meine Mutter nicht dokumentiert. Er hat uns einen Pulli geliehen. Wir haben einen Bericht eingereicht, wir müssen eine Menge Klamotten kaufen. Bezahlt die Fluggesellschaft uns? Macht es uns wieder wett? Das Gute, was wir noch lernen müssen, ist Aeromexico immer noch nicht zu vertrauen. Aeromexico sagte uns, dass es normalerweise eine Woche dauert, die Taschen zurückzugeben „, schloss er.

Die Internetnutzer reagierten schnell darauf und einige von ihnen hatten gemischte Meinungen und betonten, dass die Behandlung bei bestimmten Fluggesellschaften nicht immer die beste war, während andere hinzufügten, dass der Influencer beim Sponsern gut gesprochen habe.

Es scheint, dass Aeromexico sich auf den Verlust von Taschen spezialisiert hat, weil @LuisitoComunica am frühen Morgen auch sein Gepäck verloren hat und ihn ohne Kleidung und ohne Mantel am Flughafen in Kanada bei 0 Grad zurückließ. „, „Was für eine schreckliche Sache! ! Aber wenn @Aeromexico ihm die Flüge gibt, empfiehlt er sie dort, und jetzt nennt er sie „Dummköpfe“, was für eine Inkongruenz „, lauteten einige der Erwähnungen, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden.

