La Molina: Angehörige eines ermordeten Stylisten versuchen Verdächtige zu lynchen

Es gab Gewalt! Eine Menge von Verwandten und Freunden des ermordeten Stylisten Javier Pauca Serda (55) griff die drei Verdächtigen, den schrecklichen Mord an Steinen, Ziegeln und Schlägen in La Molina begangen zu haben, gnadenlos an. Diese wurden zu einer polizeilichen Sorgfalt an diesen Ort gebracht und stellen wieder her, was passiert ist.

Die Verdächtigen Luis Popayán (19), Manuel Ocaña (29) und Omar Huamán (19) wurden von mehreren Polizeibrigaden aus Depincri La Molina schwer bewacht und um 4:30 Uhr nachmittags zum Haus des Stylisten in Zone III von Musa gebracht. Das polizeiliche Verfahren dauerte etwa drei Stunden hinter verschlossenen Türen im Gebäude des Stylisten.

In der Zwischenzeit versammelten sich am Rande des Gebäudes Dutzende von Verwandten, Freunden und Nachbarn des Schönheitsexperten und riefen auf und forderten, dass die Mörder die Höchststrafe für lebenslange Haft erhalten.

Erst um 7:30 Uhr abends waren alle Sorgfalt abgeschlossen und die Verdächtigen wurden aus dem Haus gebracht, um in Polizeifahrzeuge gebracht zu werden. Dort schlugen die wütenden Hinterbliebenen und Freunde von Javier Pauca mit Steinen, Palazos und Ziegeln gegen die mutmaßlichen Täter des Verbrechens vor. „Stirb!. Diese Bastarde müssen mit lebenslanger Haft ins Gefängnis gehen „, sagten sie, als sich eine Gruppe von Menschen auf die Polizisten stürzte und es schaffte, die Untertanen zu schlagen.

Bei der Neuerstellung der Ereignisse vor der Polizei gaben die drei Häftlinge jedoch an, dass sie, nachdem sie einen Tag vor dem Mord in La Molina an einem Treffen mit dem Stylisten Javier Pauca Serna (56) teilgenommen hatten, eine vierte Person mit dem Namen „Jordy“ beschuldigten, der als Täter der kriminalität. Die vier erscheinen auf einem Foto, das nach dem Mord aufgenommen wurde, wie 90 Matinal berichtet.

Die drei, die an dem Mord beteiligt sind und sich in Haft befinden, sind: Jesús Manuel Ocaña Morote, Omar Augusto Huaman Ángeles und Luis Humberto Popallan. Als sie in der Nähe des Verbleibs von Tomás Valle operiert wurden, trug Independencia Handys und andere Gegenstände des Opfers mit sich.

Selbst im Bezirk Independencia fand die Polizei den verlassenen Van des Stylisten.

Latinas Bericht zeigt einen kurzen Dialog zwischen einem Polizisten und einem der Häftlinge, der behauptet, dass Javier Pauca am Leben war, als er das Haus von La Molina verließ, und dass die letzte Person, die das Haus verließ, „Jordi“ war. '

„Er sagte uns 'Los gehen', Boss. Er ist zuletzt rausgekommen, Boss, wir wussten nichts „, sagte er Agent Terna. Später, in anderen Videos, beschuldigen die beiden anderen beteiligten Häftlinge „Jordi“, der Drahtzieher des Mordes an dem Stylisten zu sein.

Der 56-jährige Stylist Javier Luis Pauca Serda wurde in seinem Haus brutal getötet, als die Leiche des Opfers letzten Donnerstagabend von seiner Schwester gefesselt und am Hals geschnitten aufgefunden wurde.

Schließlich deutet die Aussage eines Nachbarn, dessen Identität in Reserve gehalten wird, darauf hin, dass sie in dieser Nacht Gespräche zwischen dem Stylisten und anderen Menschen hörte. Er fügte jedoch hinzu, dass am Mittwochabend gegen 9:30 Uhr laute Musik gemeldet wurde.

