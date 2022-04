Juventus' Bedingungen zur Verlängerung des Vertrags von Juan Guillermo Cuadrado

Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

Im Laufe der Jahre hat sich Juan Guillermo Cuadrado zu einer der Juventus-Figuren im italienischen Fußball entwickelt. Der kolumbianische Fußballspieler absolvierte am vergangenen Wochenende 262 Spiele mit „Vecchia Signora“ und startete erneut mit dem Auswärtssieg gegen Cagliari für die 32. Serie A.

Der Spieler aus Necoclí, Antioquia, ist einer der Favoriten des Trainers Massimiliano Allegri, was durch die Statistiken belegt wird. In dieser Saison hat Cuadrado bisher 40 Spiele gespielt, davon 30 in der italienischen Liga, sieben in der UEFA Champions League und drei im lokalen Pokal. Außerdem sammelt er fünf Tore und fünf Assists.

Eines der Probleme, die noch nicht gelöst wurden, ist jedoch die Verlängerung seines Vertrags, der am 30. Juni 2022 endet. Der kolumbianische Spieler und Juventus haben seit letztem Oktober versucht, eine Einigung zu erzielen, aber es gibt immer noch einige Unterschiede, die den Abschluss der Verhandlungen verhindert haben.

Laut dem kolumbianischen Journalisten Felipe Sierra haben beide Parteien bereits seit mehreren Monaten eine „mündliche Vereinbarung“, aber Cuadrado hat die Bedingungen, die Juventus ihm heute anbietet, nicht akzeptiert: zwei weitere Vertragsjahre (mit der Option, ihn auf drei zu verlängern) und ein Gehalt Reduktion. Der Anspruch des Spielers „Cafetero“ wäre jedoch, in den nächsten zwei Spielzeiten das gleiche Gehalt wie heute behalten zu können.

Captura de pantalla

La Gazzetta dello Sport hat kürzlich veröffentlicht, dass der italienische Club weiß, dass Cuadrado 34 Jahre alt sein wird. Daher zielt seine Politik auf eine Gehaltskürzung ab, um ihm mehr Zeit für die Institution zu bieten. Laut den Medien erhält der Verteidiger der „Tricolor“ rund fünf Millionen Euro pro Saison, und das Ziel ist es, dass er sich bereit erklärt, sie um die Hälfte zu reduzieren:

„Der bald auslaufende Vertrag sieht eine Verlängerungsoption für denselben Betrag für eine einzelne Saison vor, da das Managementziel darin besteht, das Gehalt zu senken. Die wahrscheinlichste Lösung ist ein zweijähriger Abwärtsvorschlag mit einer Option für den dritten mit 2,5 Millionen. Ein Angebot, das der Kolumbianer annehmen könnte, das aber noch nicht wirklich vorgelegt wurde „, veröffentlichte die italienische Zeitung.

Trotz der Tatsache, dass sich die Nachricht von seiner Erneuerung mehr als erwartet verbreitet hat, scheint Cuadrado zu beabsichtigen, bei Juventus zu bleiben. Dies wurde in Aussagen des Spielers selbst am 11. März an DAZN belegt. „Ich bin sehr ruhig, der Club und meine Umgebung sprechen darüber. Es ändert sich für mich nicht, es jetzt oder in einer Weile zu tun. Ich fühle mich hier in Turin sehr gut und „Juve“ ist meine Familie „, sagte er.

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

Die BetPlay League, die Champions League und die Europa League, die Copa Libertadores und die Copa Sudamericana sind unter anderem einige der Wettbewerbe, bei denen über Ostern Spieltermine geplant sind.

Dienstag, 12. April:

14:00 Uhr - Bayern München - Villarreal | Champions League

14.00 Uhr - Real Madrid - Chelsea | Champions League

17:15 Uhr - Boca Juniors (Fabra y Campuzano) - Immer bereit

Mittwoch, 13. April:

14.00 Uhr - Atletico de Madrid - Manchester City | Champions League

14.00 Uhr - Liverpool (Luis Díaz) - Benfica | Champions League

19:00 Uhr - Korinther - Deportivo Cali | Copa Libertadores

19:00 Uhr - Flussplatte (Juan Fernando Quintero) - Fortaleza | Copa Libertadores

19:30 Uhr - Junior - Fluminense | Copa Sudamericana

21:00 Uhr - Independiente del Valle - Deportes Tolima | Copa Libertadores

Donnerstag, 14. April:

11:45 Uhr - Atalanta - Leipzig | Europa League

14.00 Uhr - Barcelona - Frankfurt (Rafael Santos Borre) | Europa League

14.00 Uhr - Lyon - West Ham | Europa League

14.00 Uhr - Rangers - Braga | Europa League

19:30 Uhr - Medellin - 9. Oktober | Copa Sudamericana

LESEN SIE WEITER: