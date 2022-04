Jorge López Peña, neuer Gesundheitsminister: „Die Verwendung einer Maske ist weiterhin obligatorisch“

Obwohl die Zahl der Infektionen und Todesfälle durch COVID-19 derzeit am niedrigsten ist, hat der neue Gesundheitsminister Jorge López Peña schloss vorerst aus, dass die obligatorische Verwendung von Masken im öffentlichen Raum im ganzen Land beseitigt wird.

„Laut den Studien, die wir vom Nationalen Institut für Gesundheit und Epidemiologie (INS) haben, wird die Maske noch nicht entfernt, wir können es nicht tun“, sagte er bei einer Aktivität im Parque de las Leyendas.

INS BITTET DARUM, WEITERHIN EINE MASKE ZU TRAGEN

Der neue Gesundheitsleiter, der den zensierten Hernán Condori ersetzt, verwies auf die Empfehlung des INS, dass die Verwendung der Maske in Peru aufgrund der geringen Anwendungsrate der dritten Dosis des COVID-19-Impfstoffs und des Vorhandenseins von Subvarianten obligatorisch bleiben sollte des Virus.

Der Leiter des National Institute of Health (INS), Victor Suárez, teilte RPP am Montag mit, dass Peru zu 49% mit dritten Dosen geimpft ist, aber auch mit großen Lücken zwischen den Regionen.

„Die Abdeckung ist national nicht homogen. Wir müssen dies erhöhen, um in aller Ruhe bestimmte Maßnahmen wie die Verwendung von Masken in offenen Räumen ohne Überfüllung lockern zu können „, sagte Suarez.

Darüber hinaus sagte er, dass die Förderung der Inzidenz neuer COVID-19-Varianten wie OMICRON BA.2 ein weiteres wichtiges Element sei, das vor einer Lockerung der Biosicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden sollte. Er gab an, dass BA.2 30% ansteckender sein würde als die Variante BA.1, die im Januar dieses Jahres die dritte Welle auslöste.

„Anfangs haben wir ungefähr 250 Proben pro Woche gemacht. Dies bedeutete, dass BA.2 anfangs Einzelfälle mit weniger als 1% der Proben waren. In der letzten Woche entsprach es bereits 5%. Alle ein oder zwei Wochen kann die Anzahl der Fälle durch BA.2“ verdoppelt werden, sagte er.

KAPAZITÄT DER SCHULE

In Bezug auf die Öffnung der Kapazität von bis zu 100% in Schulen hängt Suarez vom Fortschritt der Impfung von Kindern und der Überwachung des Anstiegs der Fälle in der Schulbevölkerung ab. Er betonte jedoch, dass nach Beginn des Unterrichts „die Fälle im Zusammenhang mit der Eröffnung von Schulen nicht zugenommen haben“.

MINSA UND MEDICAL COLLEGE TREFFEN SICH

Am Montag trafen sich die Behörden des Gesundheitsministeriums (Minsa) und des Medical College of Peru (CMP), um den National Health Council (CNS) zu fördern, über den sie gemeinsam Entscheidungen treffen und die wichtigsten Gesundheitsprobleme angehen können des Landes.

Während des Treffens koordinierten der Gesundheitsminister Jorge López und der Dekan des CMP, Raúl Urquizo, verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der COVID-19-Impfung und anderer Krankheiten sowie zur Verbesserung der Infrastruktur, Ausrüstung und Humanressourcen der verschiedenen Gesundheitseinrichtungen landesweit.

„Auf diese Weise können wir die verschiedenen Probleme und Krankheiten bewerten, die von der Pandemie vernachlässigt wurden, da er sich in diesen zwei Jahren der Bekämpfung von COVID-19 verschrieben hat“, sagte Jorge López und betonte, dass diese Treffen zwischen dem CMP und der Peruanischen Medizinischen Föderation die Arbeit von stärken Minsa, da es uns ermöglicht, die Bedürfnisse des Sektors auf globale Weise zu kennen.

