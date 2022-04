Hector Fabio Zamora, das Genie des Fotojournalisten, das dem kolumbianischen Journalismus ein unschätzbares Erbe hinterlassen hat

Bevor ein kleiner Teil seines Vermächtnisses erwähnt wird, muss man sich an eine Geschichte erinnern, die Héctor Fabio Zamora über die Katzen von Mompox (Bolivar) gesammelt hat und die er natürlich von einer Galerie begleitete, in der die Katzen, die den städtischen Friedhof bewachen, Modelle waren, die durchaus in einer Tasche erscheinen konnten von Futter für Tiere.

„Der Bezirksfriedhof von Mompox wurde 1831 gegründet, nachdem José Celestino Mutis Vizekönig Pedro de Mendinueta empfohlen hatte, aus gesundheitlichen Gründen einen außerhalb der Stadt zu bauen. Abgesehen von seiner historischen Bedeutung ist es auch das Zentrum einer bestimmten Anekdote, in der mindestens ein Dutzend Katzen, die inmitten jahrhundertealter Gräber leben, die Protagonisten sind.

Seine Geschichte verdient magischen Realismus und reicht bis in den Tod von Alfredo Serrano Rubio zurück, Sohn eines ehemaligen Bürgermeisters von Mompox, bekannt als „Katze“. Ihr Grab wurde ständig von einer schwarzen Katze besucht „, sagte der in Armenien geborene Fotojournalist, der seit 1998 mit dem El Tiempo Verlag verbunden war und sich dort als Referenz in seinem Handwerk festigte und durch seine Linsen sah, was andere nicht sehen konnten: visuelle Geschichten an unerwarteten Orten.

An den am wenigsten durchdachten Orten finden die besten Geschichten statt, und Zamora wusste mehr als genug, wie man diese Prämisse verwirklichen konnte. Aus einem Grund war er der Lehrer, den Dutzende von Schülern der Universidad del Rosario von Anfang bis Ende nutzten, um zu lernen, was die Fakultäten von Soziales zu haben Kommunikation nennt „journalistischen Geruch“, den er durch Fotos zeigte, die zu Geschichten, Denunziationen und Fakten wurden.

Eine der vielleicht am meisten wiederholten - und erinnerten - Gefangennahmen war die, die er während des Nationalstreiks 2019 erhielt, als ihn ein Esmad-Agent in Bogotá einer jungen Frau ins saubere Gesicht trat. In dieser Szene war Zamora an diesem Tag mit ihrer Kamera in der Hand und zog den Auslöser, der eine Folge von vier Bildern hinterließ, die erneut einen Bericht über den Missbrauch der Polizei gaben, der bei Demonstrationen im Land ständig gemeldet wird.

Eine weitere seiner visuellen Geschichten wurde 2013 aufgenommen und sie war diejenige, die er selbst „Der Kuss der Hoffnung“ nannte (El Tiempo als „Der Kuss der Bronx“ bezeichnet) und die in der Innenstadt von Bogotá während Polizeieinsätzen unter der Leitung von Bürgermeister Gustavo Petro in dem als „La L“ bekannten Sektor geboren wurde. Es war die Geburt der Postkarte, die buchstäblich zu einem Kunstwerk wurde, denn am Eingang zur 26th Street befindet sich ein Graffiti, das diesem Kuss zwischen zwei Straßenbewohnern gewidmet ist.

„(...) Für mich ist es ein klares Spiegelbild dessen, was Menschen sind: Ich denke, das Wichtigste an diesem Moment ist zu denken, dass es an einem Ort, an dem es so viel Zerstörung gab, so viele menschliche Verluste, wo so viele negative Dinge gefunden wurden, dies gab „, sagt er, während er das Bild zeigt, das auf fotografisch gedruckt wurde Papier. Und ich glaube, dass dort, wo es Liebe gibt, Glauben und Hoffnung gibt „, sagte der Reporter desselben Hauses, der dazu beigetragen hat, ihn als Lehrer zu festigen.

Der Lehrer, der Kollege, der Freund, der Lehrer, der Begleiter von Dutzenden von Praktizierenden wurde, die durch dieses Medienunternehmen gingen, wurde von vielen anderen Journalisten in Erinnerung gerufen, die am Morgen dieses Montag, dem 11., vom Tod eines der wertvollsten Fotojournalisten des Landes in erfuhren Manizales aus natürlichen Gründen.

Porträts der bewaffneten Konflikte und Manifestationen sowie natürlicher, alltäglicher und sozialer Landschaften wurden von den Objektiven des Fotografen mit mittlerer und großer Reichweite angesprochen, an die man sich nicht nur für den Gewinn des Simon-Bolivar-Preises in den Jahren 2019 und 2020 oder dafür erinnern wird, dass sie Alfonso Bonilla Aragón würdig sind , vom Büro des Bürgermeisters von Cali im Jahr 2005, aber auch als Lehrer und Kollege, der trotz nationaler Anerkennung Schüler und Grafikkollegen auf Augenhöhe behandelte.

Héctor Fabio Zamora war dafür verantwortlich, beispiellose Momente durch Fotografie festzuhalten, und seine Schüler und Kollegen, die ihn als Inspirationsquelle haben, werden dafür verantwortlich sein, dieses Erbe am Leben zu erhalten, sodass, basierend auf dem Foto einer Katze, die auf einem Grabstein steht, eine Geschichte, die Hunderte von Leuten kann gesagt werden.

An diesem Montag trauerten mehrere Handvoll Journalisten, Studenten und sogar Politiker wie Gustavo Petro um den Tod des Journalisten, nicht bevor sie sich an einen Teil seiner Arbeit erinnerten, der die Muse vieler Reporter ist.

