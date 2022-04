Etwa ein Jahr nach dem Unfall auf der Linie 12 räumte Sheinbaum Schwierigkeiten bei der Rehabilitation ein.

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- Colectivas feministas de la periferia realizaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio y a las que fallecieron el pasado 3 de mayo en el colapso de los vagones del metro en la Estación del Metro Olivos de la Línea 12. El acto se realizó en la entrada del metro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Die Regierungschefin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, räumte am Dienstag, dem 12. April, ein, dass die Sanierungsarbeiten der Metro Line 12 langsam voranschreiten, da jede der Lichtungen in den erhöhten Abschnitten besondere Merkmale aufweist. Sie wies jedoch darauf hin, dass die Stützsysteme bereits in den Werkstätten im Bau und kündigte an, dass sie in den kommenden Monaten die Arbeit beschleunigen können.

Auf einer Pressekonferenz des Rathauspalastes beantwortete die Präsidentin die Frage der Bürger, wann die Goldene Linie wieder gestartet werden soll, und erklärte, dass das Rehabilitationsprojekt für Führungskräfte auf Schwierigkeiten gestoßen sei, ihre Regierung jedoch zuversichtlich ist, dass sie in der Lage sein werden, die versprechen, den Dienst vor Ende 2022 neu zu starten.

Vor ein paar Wochen sagte die Präsidentin, dass alle Beteiligten die festgelegte Frist einhalten wollen, damit die Prozesse beschleunigt werden, ohne den Bau zu vernachlässigen, und sie versprach, dass die Kapitalbehörden jede Woche über den Fortschritt der Arbeiten berichten werden.

Nach Angaben des Metro Collective Transport System wurden seit dem 11. April Arbeiten zur Entfernung von Teilen und zum Abriss des Bereichs des „Zwillingsabschnitts“ durchgeführt.

Los trabajos en la Zona Cero continúan actualmente. (Foto: Karina Hernández/Infobae)

In Bezug auf die Nullstrecke werden derzeit Arbeiten zur Sanierung und Verstärkung der seismischen Köpfe und Stopps, der Neoprenanzüge und der Herstellung von drei Fallen durchgeführt. Es ist geplant, Mitte April mit der Herstellung von Tabletten zu beginnen und die erste Schleuse von Ground Zero im Feld zu haben.

Darüber hinaus ist geplant, 10-Tonnen-Fallen zu installieren, um später drei zusätzliche vertikale Membranen und vier horizontale Membranen hinzuzufügen.

In dem jüngsten Bericht wurde festgestellt, dass 78 der 152 Kolonnen mit Kohlefaser betrieben wurden, während das Einspritzen von Blähbeton zwischen die Stahlverkleidung und die Säule fortgesetzt wird.

Die Verankerung für die Säulenverkleidung wurde ebenfalls fertiggestellt, was eine Erhöhung der Festigkeit der Stützen um 40% und die Arbeit der Arbeiten um 50% bedeutet.

Desde hace casi un año usuarios han tenido que buscar otras alternativas de transporte (Foto: Cuartoscuro)

In den letzten Tagen erklärte der Direktor der Metro, Guillermo Calderón, dass 4,5 der 11,9 Kilometer bestehender Straßen ersetzt werden; das heißt, die Strecke von den Bahnhöfen Atlalilco bis zum Parque de los Venados.

Die Arbeiten bestehen aus der Sanierung des Unterbaus, sodass etwa 18 Laufkilometer Schienen entfernt werden müssen, aus denen die beiden Gleise bestehen, 20.000 Tonnen abgebauter Ballast, Änderung von sieben Kurven und andere Materialien wie Dutzende von Schwellen.

In Bezug auf Straßenbegrenzungen wird die Reduzierung der Fahrspuren im Bereich der Avenida Tláhuac vorgestellt. Auf dem Abschnitt der Avenida 11 und der Calle El Vigo befinden sich die Abweichungen in der Peñíscola-Straße und in der Avenida 11 selbst in Richtung Poniente a Oriente.

Am kommenden Dienstag, dem 3. Mai, ist ein Jahr seit dem Zusammenbruch eines Abschnitts der sogenannten Goldenen Linie vergangen, bei dem 26 Menschen getötet, Menschen als vermisst und 80 verletzt wurden.

2022 ist ein Jahr der Herausforderungen für die U-Bahn-Behörden, da im nächsten Monat die Arbeiten an der Intervention der Linie 1 beginnen werden, die die Instandhaltung von Bauarbeiten und die Renovierung des Systems von Gleisen und Elektrogeräten umfasst. Die Arbeiten werden nachts durchgeführt, um zu verhindern, dass der Betrieb der Züge und der Service für die Benutzer beeinträchtigt werden.

Sobald die Vorbereitungsphase abgeschlossen ist, wird die große Intervention stattfinden, die voraussichtlich in zwei Phasen stattfinden wird: von Pantitlán nach Salto del Agua in einer ersten Phase, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen soll, und nach Balderas bis zur Sternwarte im Januar 2023.

