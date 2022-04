Emilio Marcos würde sich nach seiner Teilnahme an der Serie „El Último Rey“ in die mexikanische Region wagen

Nach seiner umstrittenen Teilnahme an der Bioserie von Vicente Fernández verbarg El Último Rey: Der Sohn des Volkes, Emilio Marcos Osorio, nicht seinen Wunsch, seiner kurzen, aber bereits auffälligen Karriere ein neues Fachgebiet hinzuzufügen, wie der Sohn von Juan Osorio und Niurka Marcos erklärte, dass er dies tun würde treten gerne dem mexikanischen Regionalgenre bei.

In einem Interview für Televisas Morgen, Hoy, und nach dem Erfolg der ersten Staffel von Vicente Fernández' autobiografischer Serie, die von seinem Vorfahren produziert wurde, räumte Emilio Marcos ein, dass sein Charakter sein Leben verändert hat, sodass er die Möglichkeit nicht ausschließt, sich hineinzuwagen dieses Musikgenre.

„In der Musik stehe ich buchstäblich total auf das Traditionelle Mariachi. Ich arbeite gerade wirklich nichts alleine, der ganze Fokus musste auf der Serie liegen. Wenn ich das schon lange vorbereitet hatte, ging es darum, es loszulassen und zu sehen, was als nächstes passiert „, sagte der 19-jährige Dolmetscher.

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

In der autobiografischen Serie The Idol of Mexico, produziert von Televisa und Univision, gab Emilio Leben zu einer Jugendversion von Alejandro Fernández, der in sozialen Netzwerken scharf kritisiert wurde; Für den jungen Histrion und zukünftigen Sänger war es jedoch ein sehr wichtiges Projekt, weiterhin Schritte in seiner zagalen künstlerischen Karriere zu unternehmen.

Später äußerte der Freund der bekannten jungen Schauspielerin Karol Sevilla seinen Wunsch, sich in das mexikanische Regionalgenre zu wagen, aber mit Leuten, die ihn bei seinen ersten Schritten in der Musikindustrie in diesem Genre begleiten und von denen er oft als nationales Emblem angesehen wurde, dank dessen, was von getan wurde El Charro de Huentitan im Leben.

El último Rey (Foto: Planeta)

Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, in seiner Karriere gewachsen zu sein, betonte der junge Dolmetscher, dass er tatsächlich viele Dinge gelernt habe, die seine Arbeit verbessert haben, aber aus seiner persönlichen Sicht habe er das Gefühl, dass er nur älter geworden ist und nicht beruflich.

„Ich hatte nicht das Gefühl, erwachsen zu sein, ich hatte das Gefühl, viele Dinge gelernt zu haben. Diese Dinge, die ich gelernt habe, haben mir geholfen, mir die Arbeit später zu erleichtern „, prägte er die Kommentare über seinen Wunsch, in mexikanischer Regionalmusik zu singen.

Schließlich räumte der junge Mann ein, dass es wichtig ist, Erfahrung zu nutzen, um sich selbst überwinden zu können und somit nicht stecken zu bleiben: „Wenn ich Erfahrung mitnehmen würde, würde ich am selben Ort bleiben. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Skins niemals entfernen, sondern sie darauf legen, damit alles verschmilzt „, schloss er.

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

Emilio war in der Woche der Premiere der Bioserie eine Punktebank. Sie waren jedoch nicht die einzigen Punkte, die dazu gemacht wurden, da Einige Zuschauer warfen der Histrion vor, die Position seines Vaters als Produzent auszunutzen, um die Rolle des El Potrillo zu übernehmen .

Auf der anderen Seite wäre dies das zweite Genre, in das der Sohn von Juan Osorio und Niurka Marcos Ende 2021 eintreten würde. Emilio teilte über seine sozialen Netzwerke seine jüngste musikalische Solo-Produktion mit Mane de la Parra für das Hauptthema des Romans Was passiert mit meiner Familie durch seine sozialen Netzwerke.

Emilio Osorio Marcos, in Mexiko-Stadt und als Kind begann er seine Karriere als Schauspieler.

2017 gab sie ihr Debüt als Sängerin, aber erst 2018 veröffentlichte sie ihre erste EP Emilio. Am 15. Mai 2019 veröffentlichte sie ihr erstes Soloalbum mit 12 erfolgreichen Songs. Nach langem Warten, im April 2020, veröffentlichte sie ihre erfolgreichste Single Danzón. Anschließend veröffentlichte er im Juni 2020 das Lied Hoy Me Tengo Que Ir.

