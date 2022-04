Elon Musk schlägt vor, Twitter Blue billiger und in Dogecoin zu bezahlen

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

Elon Musk und seine neue Beziehung zu Twitter sind nicht ohne Neuigkeiten. Letzte Woche weckte es das Interesse der Welt (und der Börse), als bekannt wurde, dass es gekauft hat 9,2% der Anteile des sozialen Netzwerks des kleinen Vogels und wurden damit Seniorpartner.

Als alle spekulierten, dass er Teil des Vorstands sein würde, wurde gestern bekannt gegeben, dass er nicht Teil dieses Rates sein würde. Und jetzt zieht es wieder die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, das immer darauf bedacht ist, jeden seiner Momente zu kennen, indem es eine Reihe von Änderungen an Twitter Blue vorschlägt, dem Premium-Abonnementdienst des sozialen Netzwerks.

Zu diesen Innovationen gehört die Tatsache, dass die Zahlung mit Dogecoin in das System integriert wird, bis der Preis gesenkt wird, der an das Kaufniveau jedes Marktes angepasst wird.

Musk fragt seit Wochen nach Meinungen der Nutzer des sozialen Netzwerks, um nach möglichen Änderungen zu suchen. Der Gründer und CEO von Tesla und SpaceX drückte auch seine Wünsche von seinem Konto auf der berühmten Plattform aus.

Ein solcher Befehl besteht darin, den Preis für Twitter Blue, den monatlichen Abonnementdienst des sozialen Netzwerks, von 3 auf 2 Dollar zu senken, jedoch 12 Monate im Voraus zu zahlen. Das Konto wird auch ohne Anspruch auf Rückerstattung gesperrt, wenn Ihr Benutzer es für Betrug oder Spam verwendet hat.

Eine weitere Idee von Musk ist es, allen Twitter Blue-Nutzern das verifizierte Label zu geben. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Armeen der Bots, die eines der großen Probleme des sozialen Netzwerks darstellen, „zu teuer für die Wartung“ zu machen.

Musk schlägt außerdem vor, dass für den Fall, dass die zwölf Monate Twitter Blue im Voraus bezahlt werden, nur der verifizierte Monat 60 Tage nach dem Eintritt in den Abonnementdienst auf ein Konto geliefert wird.

Die Kosten für das Twitter Blue-Abonnement sollten Ihrer Meinung nach proportional zur Kaufkapazität und zur Landeswährung sein. Zu diesem Zeitpunkt fragte Musk, ob „sogar eine Option zur Zahlung in Doge“ eine gute Idee sei, was sich auf Kryptowährung bezog.

Wie ist Twitter Blue

Twitter Blue wurde im Juni 2021 auf den Markt gebracht und ist derzeit nur in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland verfügbar.

Dies ist eine Premium-Version des sozialen Netzwerks, das sich auf Personalisierung konzentriert. Twitter Blue hat unter anderem sechs verschiedene Themen zur Auswahl (blau, gelb, rot, lila, orange und grün). Die ausgewählte Farbe wird auf Links, Publizierungsschaltflächen und alle anderen Akzentfarbelemente angewendet.

Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass ein Veröffentlichungstimer (anpassbar) integriert ist, mit dem Sie Nachrichten bestätigen können, bevor Sie sie dauerhaft veröffentlichen. Eine Funktion, die auf verschiedenen Plattformen wie Google Mail verfügbar ist und die einmalige Gelegenheit bietet, sie später nicht zu bereuen. Was jedoch viel mehr helfen würde, wäre die Möglichkeit, das bereits veröffentlichte zu ändern.

Im Moment müssen wir warten, da das System es Ihnen nicht erlaubt, Tweets rückgängig zu machen oder zu bearbeiten, eine der größten Ansprüche von Benutzern des sozialen Microblogging-Netzwerks. Auf jeden Fall können Benutzer zum ersten Mal hoffen, dass der Anspruch in kurzer Zeit eintreten kann. Schließlich hat das Unternehmen bestätigt, dass es bereits an einer Schaltfläche zur Bearbeitung von Tweets arbeitet, obwohl dies nur für diejenigen gilt, die Twitter Blue verwenden. Zumindest impliziert dies die Tatsache, dass dieses Tool in diesem Zusammenhang nur begrenzt getestet wird. Vielleicht erreicht es irgendwann den Rest der Benutzer.

