España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía, pidieron este miércoles una reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea (UE), después de que Alemania, Países Bajos y otros siete países reclamaran lo contrario, en línea con la postura que defiende la Comisión Europea. EFE/LUIS TEJIDO

Schließlich beschloss die Abgeordnetenkammer, die Abstimmung über die Elektroreform von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) um fünf Tage zu verschieben, da die Initiative am Dienstag, dem 12., abgestimmt werden sollte, aber dank einer Entscheidung des Verwaltungsrats in San Lazaro wurde beschlossen, dass sie am Sonntag, 17.

Seitens der parlamentarischen Opposition (PRI, PAN, PRD und MC) wurde während der Diskussion in den Vereinigten Ausschüssen für konstitutionelle Punkte und Energie wiederholt wiederholt, dass die Initiative bereits „tot“ sei, und ironischerweise hat das gesetzgebende Organ die Diskussion und Abstimmung über diese Initiative verschoben vor der Plenartagung am Ostersonntag der Karwoche.

