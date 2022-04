„El Bronco“ war mit der Strafverfolgung wegen Amtsmissbrauchs verbunden

Jaime Rodríguez Calderón, bekannt als El Bronco, der erste unabhängige Gouverneur des Bundesstaates Nuevo Leon, wird nun ebenfalls untersucht und wegen einer zweiten Straftat angeklagt, eine Nachricht, die ihm nach kurzem Verlassen des Gefängnisses einging.

Eduardo Hoyuela Orozco, ein Aufsichtsrichter, verband den ehemaligen Gouverneur mit dem Prozess wegen mutmaßlichen Verbrechens des Amtsmissbrauchs, das sich aus einer Untersuchung des Falls der Anforderung des im Bundesstaat Ecovia bekannten Verkehrssystems ergab.

Diese Anhörung wurde verschoben, nachdem der ehemalige Beamte sich unwohl in seinem Magen fühlte, weshalb er in das Metropolitan Hospital in der Stadt verlegt wurde Monterrey, in Nuevo León, für seine dringende Versorgung.

Als sie im Krankenhaus war, hatte sie einen Tomographie-Scan und sogar Röntgenaufnahmen, angeblich weil sie an Divertikulitis litt, die sich in den letzten Tagen verschlimmert hat. also Säcke oder Taschen im Darm, die Lendenschmerzen verursachen.

El Bronco fue vinculado a proceso por un segundo delito, el de abuso de autoridad FOTO: CUARTOSCURO.COM

Dies wurde von den Bronco-Ärzten selbst vor den Behörden des Apodaca-Gefängnisses gewarnt, damit er mit größeren Werkzeugen behandelt werden konnte.

Die Ankunft des Bronco im Krankenhaus wurde bekannt, nachdem Fotos verbreitet wurden, auf denen der ehemalige Gouverneur gesehen wurde, wie er mit seinem eigenen Fuß in das Krankenhaus eintrat, begleitet von Agenten der Staatssicherheit. Nach ein paar Stunden trat er wieder in das Gefängnis ein.

Dieser neue Prozess begann nach der Kündigung und Untersuchung der mutmaßlichen rechtswidrigen Anforderung und Zusicherung des Eigentums einer Privatperson, ohne ihn gesetzlich entschädigt zu haben, so die Zeitung Milenio.

In diesem Sinne könnte die Verletzung der Rechtssicherheit und des Privateigentums als möglicher Amtsmissbrauch durch den ehemaligen Gouverneur des Bundesstaates Nuevo León im Norden Mexikos angesehen werden.

El Bronco fue vinculado a mediados de marzo por supuestamente desviar recursos de su campaña FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Erst am 17. März, wenige Tage nach seiner Verhaftung durch die neoläischen Behörden, wurde Jaime Rodríguez Calderón mit einem Prozess durch einen Aufsichtsrichter in Verbindung gebracht, der der Umleitung der Ressourcen seiner Präsidentschaftskampagne bei den Wahlen 2018.

Der Diener des Ersten Bezirksgerichts in Strafsachen gewährte dem ehemaligen Staatspräsidenten eine vorläufige Aussetzung von Amparo, nachdem die Bronco-Verteidigung diese Berufung nach seiner Verhaftung gefördert hatte.

Das indirekte Amparo wurde beim Strafgericht des Ersten Bezirks in Nuevo León eingereicht. Er behauptet, er sei seiner Freiheit beraubt worden und insbesondere, dass er illegal verhaftet wurde, dass er willkürlich inhaftiert wurde.

Jaime Rodríguez Calderón wurde am 15. März 2022 in der Gemeinde General Terán verhaftet, wo die Agenten der auf Wahlverbrechen spezialisierten Staatsanwaltschaft teilnahmen, die ihn in das Gefängnis 2 Norte de Apodaca verlegten, wo er bleiben konnte, wenn er vom Aufsichtsrichter angeordnet wurde.

El Bronco fue detenido a mediados de marzo de 2022 FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

Laut dem Journalisten Mario Maldonado aus El Universal benutzte einer der Agenten sein Handy, um Rodríguez den Haftbefehl Calderon, der versuchte, sie davon zu überzeugen, ihn zu seiner Ranch zu begleiten, wo er sie „so behandeln würde, wie sie es verdienen“.

„Wir müssen ihn in den Streifenwagen bringen“, sagten ihm die Staatsanwälte, also wusste El Bronco, dass er nichts mehr tun konnte, um seine Verhaftung zu verhindern, also wandte er sich an die Gruppe von Freunden und sagte: „Ich habe ihnen bereits das Bratenfleisch verdorben“, und er stieg in die Patrouille, auf die er hingewiesen wurde.

LESEN SIE WEITER: