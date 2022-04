Edomex: Gewalt hört nicht auf, Kampf in der Bar hat vier Tote und sieben Verletzte

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Mexiko (FGJEM) leitete Ermittlungen zu dem Vorfall ein, der sich am 11. April in Ixtapaluca ereignete.

Das FGJEM leitete den Ermittlungsordner für den wahrscheinlichen Mord an 3 Personen und die Verletzung von sieben weiteren Personen durch Schüsse in einer Bar in Colonia Santa Cruz Tlapacoya in Ixtapaluca ein.

Laut Informationen lokaler Medien war „Happy Terrace“, die Bar, in der die gewalttätigen Ereignisse stattfanden, eine kürzlich eröffnete Einrichtung.

Die Behörden gaben an, dass es vor Ort einen Kampf gegeben hätte. Es wird vermutet, dass die Einheimischen nach dem Hören der hitzigen Diskussion vier Personen sahen, die zu ihrem Auto gingen, Waffen herausholten, mit denen sie zur Bar zurückkehrten, und das Feuer auf die Leute in der Bar eröffneten.

Der mutmaßliche Angriff führte zum Tod von vier Menschen und sieben weitere wurden verletzt, die in Krankenhäuser in der Region verlegt wurden.

Diese Tatsache würde die Liste der Gewalttaten ergänzen, die kürzlich in Mexiko stattgefunden haben: Eine Familie wurde in den frühen Morgenstunden des Montag von einer bewaffneten Gruppe angegriffen. 11 in der Gemeinde Tultepec, wobei acht Menschen getötet wurden.

Vorläufige Berichte zeigten, dass unter den Verstorbenen vier Minderjährige waren: drei Mädchen und ein Junge sowie drei Frauen und ein Mann. In der Zwischenzeit gelang es einer Frau, den Angriff zu überleben und wurde in das Krankenhaus von Vicente Villada gebracht, wo sie in einem heiklen Zustand gemeldet wurde. Augenblicke später wurde sein Tod jedoch bekannt gegeben.

Es sei darauf hingewiesen, dass die sieben von den Behörden gefundenen Leichen den Schuss de Grace darstellten.

Der Bundesstaat Mexiko ist einer der Staaten mit der höchsten Kriminalitätsrate. Nach Angaben des Exekutivsekretariats des staatlichen öffentlichen Sicherheitssystems wurden in diesem Jahr 2022 bisher 62.000 129 Verbrechen verschiedener Art in diesem Staat registriert.

Laut dem National Women's Institute sind Mexiko-Stadt, der Bundesstaat Mexiko, Jalisco, Aguascalientes und Querétaro die Staaten mit der höchsten Inzidenz geschlechtsspezifischer Gewalt

Darüber hinaus verzeichnete der Bundesstaat Mexiko im ersten Monat des Jahres 2022 einen Anstieg der Kriminalitätsinzidenz um 13% im Vergleich zum gleichen Monat im Zeitraum 2021: Im Januar dieses Jahres gab es 27.382 Beschwerden, während im Januar 2022 30.987 nach Angaben der National Public aufgezeichnet wurden Sicherheitssystem (SNSP).

Darüber hinaus war das mexikanische Unternehmen im Monatsbericht des Ministeriums für Sicherheit und Bürgerschutz (SSPC) im März einer der 6 Staaten, die 50% der gemeinsamen Zuständigkeit für vorsätzlichen Mord ausmachen. Allein im dritten Monat des Jahres wurden 380 Morde verzeichnet.

Darüber hinaus zeigen Daten, die im täglichen Bericht über absichtliche Morde konsultiert wurden, die von einem interdisziplinären Team des SSPC generiert wurden, dass es an nur einem Tag 16 vorsätzliche Morde gab: 1 Chalco, 1 in Chimalhuacán, 4 in Ixtapaluca, 1 in Naucalpan, 1 in Tecámac und 8 weitere in Tultepec.

