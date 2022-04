Die USA forderten die sofortige Freilassung des russischen Gegners Kara-Murzá

Die US-Regierung forderte die „sofortige Freilassung“ des russischen Gegners Vladimir Kara-Murza, der am Montag von der Polizei in Moskau festgenommen wurde, nachdem er die russische Militärkampagne in der Ukraine offen verurteilt hatte.

„Die USA sind besorgt über die Verhaftung des prominenten Führers der Zivilgesellschaft, Vladimir Kara-Murza, heute in Moskau, durch die russischen Behörden“, sagte US-Außenminister Antony Blinken im sozialen Netzwerk Twitter.

„Wir verfolgen die Situation genau und drängen darauf, dass er sofort freigelassen wird“, fügte er hinzu.

Kara-Murzas Verhaftung, als sie ihr Zuhause verlassen hatte, wurde in den Netzwerken vom Gegner Ilya Yashin bestätigt, der sagte, er kenne den Grund nicht.

Kara-Murza, 40, hat sehr kritisiert, was in Russland als „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine bekannt ist, die er für völlig ungerechtfertigt hielt.

Darüber hinaus beschuldigte er den „totalen Stromausfall“, dem die Russen seit Kriegsbeginn ausgesetzt waren, zu dem das Gesetz hinzugefügt werden muss, das die Verbreitung von „Fake News“ über die russische Armee mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft.

Zu dieser Zeit forderte er die Eröffnung eines Strafverfahrens wegen der Vergiftungen, die er in den Jahren 2015 und 2017 erlitten hatte, nachdem die Beteiligung an seinem versuchten Mord an demselben Team von Vergiftern des Oppositionsführers Alexei Navalny in unabhängigen Medien ans Licht kam.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

Eine unabhängige Untersuchung ergab, dass das Expertenteam für chemische Waffen und Medizin des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB, ehemals KGB), das angeblich im Jahr 2020 an Navalnis Vergiftung beteiligt war, auch Kara-Murzá folgte.

Die japanischen Behörden ihrerseits genehmigten am Dienstag ein neues Paket zusätzlicher Sanktionen gegen Russland, das das Einfrieren von Vermögenswerten von 398 russischen Bürgern umfasst, darunter die Töchter des Präsidenten, Wladimir Putin, und die Frau von Außenminister Sergej Lawrow.

Laut einer Erklärung des japanischen Außenministeriums soll diese Maßnahme, die zuvor von Premierminister Fumio Kishida angekündigt wurde, zu den internationalen Bemühungen um den internationalen Frieden mit dem Ziel der Lösung des Konflikts beitragen.

Mit diesem neuen Sanktionspaket wird Tokio das Vermögen der größten russischen Bank, der Sberbank, und der größten russischen privaten Geschäftsbank, der Alfa Bank, einfrieren und gleichzeitig neue Investitionen im eurasischen Land verbieten.

Als Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine haben die japanischen Behörden offiziell beschlossen, neue Investitionen in Russland nach dem 12. Mai sowie ein Importverbot für Spirituosen, Holz und Maschinen zu verbieten.

„Die Sanktionen sind Teil der jüngsten Bemühungen Japans, wirtschaftlichen und diplomatischen Druck auf Russland auszuüben, um eine weitere Eskalation des Krieges in der Ukraine zu verhindern und einen Waffenstillstand zu ermöglichen“, begründete der japanische Premierminister vor einigen Tagen auf einer Pressekonferenz.

Mit diesen Sanktionen wird die japanische Exekutive die Liste der Personen erweitern, deren Vermögen im asiatischen Land von derzeit 400 auf 550 blockiert wird, einschließlich des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Untergebenen, die die G7 als „Architekten“ der Invasion in die Ukraine definiert hat.

(Mit EFE-Informationen)

