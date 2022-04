Die Schutzeinheit würde das Sicherheitssystem vom indigenen Senator zurückziehen

En la imagen, la consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aida Quilcue. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

Die gewählte Senatorin für den indigenen Wahlkreis der indigenen und sozialen Alternativbewegung (MAIS), Aida Quilcue, informierte über ihren Twitter-Account, dass sie von der Nationalen Schutzeinheit über den Abbau und die Reduzierung ihrer Schutzmaßnahmen informiert wurde.

Quilcue sagte, dass ein solcher Abbau keinen differenzierten Ansatz für seinen Schutz garantiere, da er mit mehr als hundert Drohungen gegen ihn „unmittelbar gefährdet“ sei.









Die Senatorin hatte zuvor den Abbau ihres Plans kritisiert, insbesondere während der Wahlperiode, was sie in Bezug auf die Absichten bewaffneter Akteure gegen ihre Integrität in eine gefährdete Position brachte.

„Ich hatte ein zu prekäres Schema in dem Sinne, dass nicht nur ich, sondern auch viele soziale Führer den ältesten Panzer mit den schlechtesten mechanischen Bedingungen erhalten. Hier fordere ich, dass meine Sicherheit geschützt wird und viele gefährdete Menschen, aber wie es sein sollte, nicht so, wie sie es zu diesem Zeitpunkt umsetzen „, sagte er damals für W Radio.

Der Leiter, der als leitender Berater des Regional Indigenous Council of Cauca, Cric und der National Indigenous Organization of Colombia, Onic, gedient hat, betonte, dass die Eskalation der Einschüchterung zum Rücktritt ihrer Begleitpersonen geführt habe.

Seit 2008 sind Drohungen durch kriminelle Gruppen eine Konstante, als ihr Mann ermordet wurde und sie die erste Beschwerde registrierte.

Darüber hinaus erklärte er, dass sich die Situation während der Wahlzeit verschlechtert habe. Der letzte war am 31. Dezember im indigenen Reservat von Páez im nördlichen Cauca, wo zwei bewaffnete Männer das Gebiet betraten und eine Gruppe von Kindern einschüchterten, Informationen über Aida Quilcué, seine Familie und andere Führer der Region zu geben.

„Wir haben keine Informationen über die kriminelle Gruppe oder wer sie waren“, sagte er damals.

Angesichts der immer wiederkehrenden Unsicherheit von Aida Quilcue sind Mitglieder seines Sicherheitssystems aufgrund der wachsenden Drohungen gegen sie zurückgetreten: „Am 1. Januar trat einer von ihnen zurück, weil sie die Situation für kompliziert halten“, sagte er.





Ein beunruhigendes Gleichgewicht: Morde an sozialen Führern in Kolumbien nehmen zu

Die Special Investigation Unit (UEI) der Staatsanwaltschaft gibt an, dass es bis 2021 gelungen ist, mindestens 68,35% der von der UN-Organisation der Vereinten Nationen anerkannten Morde an sozialen Führern zu klären. Darüber hinaus berichtete die Untersuchungsstelle, dass in 285 der 417 Fälle von bis 2021 getöteten Sozialführern Verhaftungen, Anklagen, Gerichtsverfahren oder Verurteilungen stattgefunden haben. Dies führt dazu, dass die Staatsanwaltschaft erwähnte, dass sie zu einer Klärung von fast drei Vierteln des Verfahrens geführt hat. Eine Steigerung der Effektivität um 16 Prozentpunkte im Vergleich zu 52 Prozent im Februar 2020, sagte Direktor Hernando Toro.

Der Bericht hebt hervor, dass 284 Vorfälle Morden, 47 versuchten Morden und 21 Fällen dem erzwungenen Verschwinden wiedereingestellter Mitglieder der demobilisierten FARC-Guerillas entsprechen. In Bezug auf die Familien ehemaliger Kämpfer werden in dem Bericht 56 Mordfälle, 5 Fälle von versuchten und 1 von erzwungenem Verschwinden aufgezeichnet.

Die UEI identifizierte 94,70% der Schäden an Zivilisten, wiedereingestellten Personen und ihren Familien, Angehörigen der Streitkräfte, Beamten und Sozialführern. All dies dank einer Strategie, die gemeinsam in den Bereichen Putumayo, Bajo Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Casanare, Meta, Tumaco, Riosucio, Caquetá und Südbolivar umgesetzt wurde.

Das Kommuniqué nennt die kriminellen Strukturen, die am meisten für die Aggressionen und Gewalt gegen Rechtsverteidiger, Führer, wiedereingegliederte Personen und ihre Familien verantwortlich sind. Zu den Gruppen, die die Ermittlungen warnen, gehören die Dissidenten der FARC, des Golfclans, der ELN und anderer krimineller Strukturen, die im vergangenen Jahr vor 25 ihrer Mitglieder gestellt wurden. Der von der Staatsanwaltschaft erstellte Bericht lieferte Beweise dafür, dass insgesamt 46 Verurteilungen an die für die begangenen Verbrechen Verantwortlichen ausgestellt werden konnten.

„Diese Erfolge sind dank der artikulierten Arbeit innerhalb des Unternehmens sowie der Umsetzung von 13 Forschungsprojekten möglich Putumayo, Antioquia, Bajo Cauca und südlich von Córdoba, Norte de Cauca, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare, Riosucio (Chocó), Arauca, Caquetá, Süd-Bolívar und Tumaco (Nariño) „, sagte der Direktor der UEI, Hernando Toro Parra.





