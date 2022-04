„Curb Your Enthusiasm“: Larry David bestätigte eine neue Staffel

Die 11. Staffel von „Curb Your Enthusiasm“ wäre nicht die letzte, da ihr Schöpfer Larry David behauptete, dass sie noch eine haben werden. (HBO MAXIMAL)

Curb Your Enthusiasm, die HBO-Serie, die ihre Reise bereits im Jahr 2000 begann, wird eine neue Staffel zeigen. Diese Bestätigung wurde von Larry David selbst (Drehbuchautor für 7 Jahre der Komödie Seinfeld), Schauspieler, Drehbuchautor und Schöpfer der Serie, während einer Emmy-Veranstaltung gegeben, die von der DGA (Directors Guild of America), der United States Directors Union, organisiert wurde von HBO Max .

Während dieser Veranstaltung wurde die Episode der 11. Staffel namens The Watermelon gezeigt, während eine Podiumsdiskussion live war. Diese Gruppe wurde vom Journalisten Rich Eisen geleitet und umfasste auch Larry David, ausführender Produzent Jeff Schaffer und Schauspieler aus der Serie Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines und Richard Lewis.

Eisen nutzte seinen Twitter-Account, um die Neuigkeiten bekannt zu geben:

„Es war mir eine Ehre, heute Abend hier in Los Angeles mit dem größten Teil der Besetzung ein @TheEmmys -Panel für Curb Your Enthusiasm zu veranstalten, und ich stellte Larry David die letzte Frage: 'Wird es eine weitere Staffel von Curb geben? 'Er hat ja gesagt.“

Obwohl die Informationen mit dieser Aussage endeten, wiederholten Fans dieser Luxuskomödie bald den Tweet und explodierten mit Emotionen und Kommentaren in sozialen Netzwerken. Aber Vorsicht: Die Serie funktioniert nur, wenn David beschließt, sich inspirieren zu lassen und weitere Folgen zu schreiben. Denken wir daran, dass die Geschichte zwischen den Staffeln 8 und 9 eine großartige Pause von sechs Jahren hatte, die sich über den Zeitraum zwischen 2011 und 2017 erstreckte. Die letzte Folge (die elfte) wurde im Dezember auf HBO ausgestrahlt und erzählte, wie Larry entdeckt, dass in seinem Pool ein toter Dieb ertrunken ist. Da Larry nicht über den in der örtlichen Verordnung vorgeschriebenen Schutzzaun verfügt, wird er von den Verwandten des Toten erpresst und beschließt dann, die Nichte des Diebes, Maria Sofía, einzustellen.

Die Serie könnte als eine Art Autobiografie ihres Schöpfers David definiert werden, die durch seine negative Sicht auf die Welt und seine Neurose gekennzeichnet ist. Curb Your Enthusiasm war ein Kandidat für mehr als zwanzig Emmys und fünf Golden Globes.

In der letzten Staffel gab es großartige Gaststars, wie wir es an Fiktion gewöhnt sind. Unter ihnen konnten die Fans die Arbeit von Tracey Ullman, Woody Harrelson, Julie Bowen, Jon Hamm, Bill Hader, Lucy Liu, Seth Rogen, Elon Gold, Josh Gad und Albert Brooks genießen.

Vor der Premiere der 11. Staffel erklärte Schauspieler J.B. Smoove in einem Interview mit dem Variety Magazine: „Larry kann mehr Staffeln, mehr Episoden, mehr Geschichten sehen, je nachdem, was ihm zur Verfügung steht. Je mehr sich die Welt verändert, desto mehr Spielzeug muss sie spielen. Er ist gerade aufgeregt, seine Energie ist großartig.“ Im Moment können wir die gesamten elf Staffeln auf der Streaming-Plattform von HBO Max genießen, während wir auf Details zur Premiere der 12. Folge warten.

