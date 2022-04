Colón wird bei seinem Besuch in Cerro Porteño einen neuen Sieg anstreben: Zeit, Fernsehen und Formationen

An diesem Dienstag beginnt der zweite Tag der Copa Libertadores und einer der Verantwortlichen für das Feld wird Colón sein, der die Gruppe G anführt. Die Santafesinos werden einen harten Ausflug gegen Cerro Porteño in der Nueva Olla machen, wo sie das Finale der Copa spielten Sudamericana 2019 (sie fielen in die Definition von Independiente del Valle). Der Schiedsrichter wird der Chilene Roberto Tobar sein und von Fox Sports 2 und Star+ im Fernsehen übertragen

Diejenigen unter der Leitung von Julio César Falcioni machen ein gutes Geschenk durch. International begannen sie ihre Karriere mit einem 2:1 -Sieg gegen Peñarol, mit dem sie alle von oben in ihrer Gegend beobachten können. Darüber hinaus sind sie einer der Protagonisten des League Cup.

Sie erreichen diese Verpflichtung, nachdem sie als Besucher mit einer alternativen Aufstellung 2 zu 2 gegen Rosario Central ausgeglichen haben. Mit 13 Einheiten belegt er den fünften Platz, nur wenige Gehminuten vom Erreichen der Final Stage Zone entfernt (drei Punkte hinter Tigre, Aldosivi und Boca Juniors). Vor dem Canalla fügten nur Facundo Garcés, Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro und Federico Lértora (aufgrund der Verletzung von Cristian Vega) Minuten hinzu.

Die Einheimischen ihrerseits begannen ihre Reise im Turnier mit einer 0-0-Gleichheit in der Heimat ihres klassischen Rivalen Olimpia. Die von Chiqui Arce im paraguayischen Turnier stammen aus einem Spiel ohne Tore gegen General Caballero, wodurch sie mit 22 Einheiten auf dem zweiten Platz liegen, drei weniger als Libertad.

Die Argentinier Claudio Aquino (ehemals Godoy Cruz und Independiente) und Luis Fariña (geboren aus der Racing Academy) werden auf der Wechselbank Platz nehmen.

Wahrscheinliche Formationen:

Cerro Porteño: Jean; Alberto Espinola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Leonardo Rivas; Robert Piris Da Motta; Alan Benitez, Engel Cardozo, Rafael Carrascal, Sergio Diaz und Fernando Romero. DT: Francisco Arce.

Kolumbus: Leonardo Burian; Facundo Garces, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Federico Lértora; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi, Andrew Teuten; Lucas Beltran und Luis Rodriguez. DT: Julius Caesar Falcioni.

Stadion: La Nueva Olla

Schiedsrichter: Roberto Tobar (Chile)

Hora: 19,15

Fernsehen: Fox Sports 2 und Star+

Bestenliste:

