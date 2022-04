College gegen Alianza Lima: Alex Valera schließt Verletzungen aus und freut sich darauf, im Klassiker ein Tor zu erzielen

Alex Valera macht eine gute Zeit mit der Universitario de Deportes durch, da er der Torschütze der Besetzung von Álvaro Gutiérrez ist. Der Stürmer drückte seinen Wunsch aus, Alianza Lima in der Vorschau einer neuen Ausgabe des peruanischen Klassikers zu punkten.

„Ich bin vollständig. Gestern hatte ich in den letzten Minuten nur eine Überlastung an meinem linken Oberschenkel, aber ich habe bereits eine Therapie gemacht und es geht mir gut . Morgen werde ich wieder mit dem Club trainieren und für das Spiel am Sonntag arbeiten „, sagte er in einem Gespräch mit RPP.

Er drückte auch seine Sehnsucht aus, am kommenden Sonntag das „Blau und Weiß“ zu markieren. „Es wird schön sein, in unserem Stadion und mit unseren Leuten den Klassiker zu spielen. Es wird ein wichtiges Plus sein, um das Spiel voranzubringen, und für mich wäre es sehr schön, ein Tor zu schießen .“

Schließlich gab er bekannt, dass er die Verteidigung von Carlos Bustos studieren werde. „Nach dem gestrigen Spiel denken wir bereits an Alianza Lima. Wir schauen uns Videos des Rivalen an, um das Spiel gut zu gestalten. Ich werde gleich die Verteidiger sehen, denen ich gegenüberstehen werde.“

Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).

