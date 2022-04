„Alianza Lima ist nicht im besten Moment, aber es wird immer sehr schwierig sein“, sagte Colo Colo, Präsident von Colo

Alianza Lima wird zum zweiten Mal in der Gruppenphase der Copa Libertadores 2022 mit Colo Colo spielen. Aus diesem Grund analysierte der Präsident der „Cacique“ die „Weißen“ vor der Konfrontation am Mittwoch in Chile.

„Anstatt vermeiden zu wollen, gegen Alianza Lima zu spielen, erscheint es uns sehr gut, weil es immer eine Geschichte und ein wichtiges Niveau hat. Wir wissen, dass es nicht die beste Zeit ist, aber es wird immer sehr schwer werden. Es ist der beliebteste Club in Peru „, sagte Edmundo Valladares im Gespräch mit RPP.

Der Manager verwies auch auf die Gegenwart des chilenischen Teams. „Wir haben ein gutes Niveau, die sportliche Arbeit hat Früchte getragen. Es ist gut, in Brasilien hinzugefügt zu haben, wir kommen zu einem guten Zeitpunkt. Wir werden versuchen zu gewinnen und die Punkte in unserem Haus zu belassen. Wir brauchen diesen Gewinn und addieren uns auf drei, um uns in der Gruppe zu konsolidieren.“

Schließlich hob er die Beziehung zwischen beiden Vereinen hervor. „Nach dem tragischen Unfall, den er erlitten hatte, wurde eine Freundschaft mit Alianza Lima geschlossen. Für uns ist Alianza die einzige institutionelle Freundschaft, die Colo Colo hat. Es wird beibehalten und ist gewachsen.“

HALAGOS FÜR „GABI“

Gabriel Costa ist eine der Figuren des Clubs unter der Leitung von Gustavo Quinteros. Er hat während der Saison elf Spiele gespielt, in denen er vier Tore erzielte, darunter ein Doppel- und ein Freistoßtor gegen Unión La Calera.

„Gabriel Costa ist ein sehr wichtiges Stück für uns. Vom Sportmanagement aus sehen wir immer den peruanischen Markt, aber im Moment ist der Kader, den wir haben, bereits die Basis von 2022″, waren Valladares Worte an das Mitglied der „Bicolor“.

Darüber hinaus sagte er, dass er keine Vorschläge von anderen Teams für den peruanischen Flügelspieler erhalten habe. „Wir haben keine Angebote für Gabriel Costa erhalten. Wenn wir sie erhalten, werden wir es mit dem Spieler besprechen, der das Beste für die Institution und für ihn sucht.“

ALIANZA LIMA VS. FARBE COLO

Alianza Lima ist heute Morgen nach Chile gereist. Das Team von Carlos Bustos wird am kommenden Mittwoch, den 13. April, um 17:00 Uhr (peruanische Zeit) im Monumental Stadium mit Colo Colo zusammenstoßen. Der amtierende Meister der Liga 1 hat heute Nachmittag trainiert und morgen wird seinen zweiten Arbeitstag vor der Anerkennung des Sportkomplexes abschließen.

Der Argentinier aus dem Nachbarland analysierte seinen Rivalen für den Kanal des Clubs. „Colo Colo ist eine wichtige Mannschaft, die im lokalen Turnier gut abschneidet und in ihrem ersten Spiel um die Copa Libertadores in Fortaleza eine großartige Präsentation gezeigt hat. Es hat Spieler mit viel Dynamik, die unausgewogen sind, und das macht es zu einem schönen Spiel.“

Wie kommen beide Vereine dorthin? Die „blauen Weißen“ stammen aus dem Schlagen der Universidad Técnica de Cajamarca mit 1:0 mit beiden von Hernán Barcos, während der „Popular“ bei seinem Besuch in 2:1 fiel Universidad Española.

Das peruanische Team ist verpflichtet, etwas hinzuzufügen, um sich nicht von den Spitzenplätzen zu lösen, als sie bei ihrem Debüt mit River Plate verloren, dem Anführer der Gruppe F mit den „Chilenen“, die Fortaleza in Brasilien überraschten.

Sie haben sich nie in einem offiziellen Spiel getroffen, sie haben dies nur in Freundschaftsspielen getan. Das letzte Mal, dass sie sich kreuzten, war 2018 und Alianza Lima fiel mit 3:1 an Colo Colo. Die Tore wurden von Jorge Valdivia, Carlos Villanueva und Octavio Rivero erzielt. Alejandro Hohberg erzielte den Rabatt.

