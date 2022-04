Achtung: Um Mitternacht kam der Sohn von Freddy Rincón in Cali an

Sebastián Rincón, ein Fußballspieler aus Barracas Central (Argentinien) und Sohn von Freddy Rincón, kam nach 12:00 Uhr (Ortszeit Kolumbiens) in die Stadt Cali, um seinen Vater zu begleiten, der sich nach einem Unfall in der Hauptstadt Vallecaucana am frühen Morgen des 11. April in ernster Gesundheit befindet.

Die Informationen wurden vom Korrespondenten von NOTICIAS RCN in Cali, Víctor Tabares, veröffentlicht, der um 12:45 Uhr ein Video auf seinem Twitter-Account veröffentlichte, in dem die Einreise von Sebastián Rincón zum internationalen Flughafen Alfonso Bonilla Aragon in der Gemeinde Palmira aufgezeichnet wird, dreißig Minuten von die Hauptstadt von Vallecauca.

Sebastián Rincón veröffentlichte zuvor einen Tweet, in dem er seinem Vater Tribut zollte, der Gerüchte über seinen Tod beruhigte, nachdem Ärzte der Imbanaco-Klinik behaupteten, der „Koloss“ befand sich in einer kritischen Situation.

Das Bild des Tweets ist die ikonische Feier von Rincon bei der Weltmeisterschaft in Italien 90, als die kolumbianische Mannschaft die allmächtige deutsche Mannschaft verband und einen historischen Schritt in die nächste Runde dieses Fußballturniers schaffte.

