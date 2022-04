Wie fange ich an, mit COVID zu leben, ein Thema, das Experten in Europa trennt

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Für viele in Großbritannien ist es so, als wäre die Pandemie vorbei.

Die Maskenanforderungen wurden aufgegeben. Kostenlose Massenversuche gehören der Vergangenheit an. Und zum ersten Mal seit dem Frühjahr 2020 können Menschen im Ausland Urlaub machen, ohne diagnostische Tests zu bestellen oder lange Formulare auszufüllen.

Dieses Gefühl der Freiheit ist weit verbreitet, obwohl die Infektionen im März in Großbritannien sprunghaft anstiegen, angetrieben von der milderen, aber ansteckendsten Untervariante Omicron BA.2, die sich schnell in Europa, den Vereinigten Staaten und anderswo ausbreitet.

Die Situation in Großbritannien könnte eine Vorschau darauf sein, was andere Länder erwartet, da die Coronavirus-Beschränkungen aufgehoben werden.

Frankreich und Deutschland haben in den letzten Wochen einen ähnlichen Anstieg der Infektionen verzeichnet, und die Zahl der Krankenhausaufenthalte in Großbritannien und Frankreich stieg erneut an, obwohl die tägliche Zahl der Todesopfer weiterhin deutlich unter den Zahlen zu anderen Zeiten während der Pandemie liegt.

In den Vereinigten Staaten werden immer mehr Amerikaner zu Hause getestet, sodass die offiziellen Fallzahlen wahrscheinlich deutlich unter den realen Zahlen liegen. Zu den neu Infizierten gehören Schauspieler und Politiker, die oft getestet werden. Mehrere Regierungsmitglieder, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Schauspieler am Broadway und die Gouverneure von New Jersey und Connecticut haben alle positiv getestet.

Gran Bretaña destaca en Europa porque abandonó todas las medidas de prevención en febrero, incluido el aislamiento obligatorio para los infectados. REUTERS/John Sibley REUTERS

Großbritannien sticht in Europa hervor, weil es im Februar alle Präventionsmaßnahmen aufgegeben hat, einschließlich der obligatorischen Isolation für Infizierte. Die konservative Regierung von Premierminister Boris Johnson ist entschlossen, an ihrem Plan festzuhalten, „mit COVID zu leben“, Experten sind sich jedoch nicht einig, ob das Land es gut verwaltet.

Einige Wissenschaftler sagen, es sei der richtige Zeitpunkt zu akzeptieren, dass „Leben mit COVID“ bedeutet, ein gewisses Maß an Todesfällen und Komplikationen im Alltag zu tolerieren, wie wir es bei der saisonalen Grippe tun. Andere glauben, dass die britische Regierung die Beschränkungen zu schnell und zu früh aufgehoben hat. Sie warnten davor, dass Todesfälle und Krankenhausaufenthalte weiter zunehmen könnten, da trotz hoher Impfraten immer mehr Menschen ab 55 Jahren, die am wahrscheinlichsten eine schwere COVID-19-Erkrankung entwickeln, infiziert werden.

Krankenhäuser stehen erneut unter Druck, sowohl von Patienten mit dem Virus als auch von den zahlreichen Opfern infizierter Arbeitnehmer, sagte der Chief Medical Officer des National Health Service, Stephen Powis.

„Wenn Sie die Augen vor diesem Ausmaß an Schaden schließen, leben Sie nicht mit einer Virusinfektion, ganz im Gegenteil“, sagte Stephen Griffin, Professor für Medizin an der University of Leeds. „Ohne ausreichende Impfungen, Belüftung, Masken, Isolation und Beweise werden wir weiterhin mit Komplikationen, Krankheiten und leider dem Tod leben.“

Andere, wie Paul Hunter, Professor für Medizin an der University of East Anglia, sahen sich die Regierungspolitik besser an.

„Wir sind nicht an dem Punkt angelangt, an dem (COVID-19) weniger schädlich sein wird (...), aber wir haben das Schlimmste durchgemacht“, sagte er. Sobald eine hohe Impfrate erreicht sei, sei die Aufrechterhaltung von Beschränkungen wie sozialer Distanzierung von geringem Wert, da „sie am Ende niemals Infektionen verhindern, sie verzögern sie nur“, sagte er.

Más de 100.000 personas en Francia daban positivo al día pese a la brusca reducción de pruebas, y el número de pacientes del virus en cuidados intensivos subió un 22% la última semana. REUTERS/Tingshu Wang REUTERS

Die britische Statistikbehörde schätzte, dass fast 5 Millionen Einwohner in Großbritannien oder einer von 13 Personen bis Ende März an dem Virus erkrankt waren, die höchste von der Behörde gemeldete Zahl. Andererseits gab die REACT-Studie des Imperial College London bekannt, dass die Daten zeigten, dass die Ansteckungsrate des Landes im März um 40% höher war als beim ersten Omikron-Höchststand im Januar.

Die Ansteckungsrate ist so hoch, dass die Fluggesellschaften während des geschäftigen Osterfestes Flüge stornieren mussten, weil zu viele Arbeitnehmer krankgeschrieben waren.

Frankreich und Deutschland verzeichneten ähnliche Zuwächse, nachdem die Beschränkungen in den meisten europäischen Ländern aufgehoben wurden. Mehr als 100.000 Menschen in Frankreich wurden trotz des starken Rückgangs der Tests täglich positiv getestet, und die Zahl der Patienten mit dem Virus auf der Intensivstation stieg letzte Woche um 22%.

Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron, die die Teilnahme an den Wahlen im April fördern will, erwägt keine neuen Beschränkungen.

In Deutschland sind die Ansteckungsraten nach einem kürzlichen Höchststand zurückgegangen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hob die Entscheidung, die Isolation von Infizierten zu beenden, nur zwei Tage nach der Ankündigung auf. Der Plan, sagte er, würde den „völlig falschen“ Eindruck erwecken, dass „entweder die Pandemie vorbei ist oder das Virus erheblich weniger schädlich geworden ist als in der Vergangenheit angenommen“.

In den Vereinigten Staaten haben Ausbrüche an den Universitäten Georgetown und Johns Hopkins die Maskenregeln auf diesen Campus zurückgebracht, während die Verantwortlichen Quarantänebereiche suchten.

“Vivir con el COVID, para mí, debe imitar vivir con la gripe”, dijo Julian Tang, un destacado virólogo. EFE/ Bienvenido Velasco EFE

In Europa haben sich nur Spanien und die Schweiz Großbritannien angeschlossen, indem sie die Isolationsanforderungen für zumindest einige Infizierte aufgehoben haben.

Viele europäische Länder haben jedoch die Massentests reduziert, was es viel schwieriger macht, die Prävalenz des Virus zu ermitteln. Großbritannien hat diesen Monat aufgehört, kostenlose Heimversuche zu verteilen.

Julian Tang, ein führender Influenza-Virologe an der Universität Leiscester, sagte, dass es zwar wichtig sei, ein Überwachungsprogramm zur Überwachung neuer Varianten und zur Aktualisierung des Impfstoffs zu haben, die Länder jedoch die Grippe ohne verbindliche Einschränkungen oder Massentests behandeln.

„Am Ende wird sich COVID-19 beruhigen und endemischer und saisonaler werden, wie die Grippe“, sagte Tang. „Das Leben mit COVID muss für mich das Leben mit der Grippe nachahmen.“

Ravindra Gupta, Virologe der Universität Cambridge, ist vorsichtiger. Die Sterblichkeitsraten durch COVID-19 sind immer noch viel höher als die der saisonalen Grippe, und das Virus verursacht schwerwiegendere Krankheiten, warnte er. Er hätte eine „sanftere Aufhebung der Beschränkungen“ vorgezogen.

„Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass eine neue Variante nicht ansteckender oder ernster sein könnte“, fügte er hinzu.

(mit Informationen von AP)

