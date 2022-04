Widerruf des Mandats: Wer waren die beiden oppositionellen Gouverneure, die zur Wahl kamen

An diesem Sonntag, dem 10. April, fand die Konsultation zum Widerruf des Mandats statt, an der sich Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) beteiligt hatte, um herauszufinden, ob er - die Hälfte seiner Regierung - das Vertrauen der Bürger verloren hatte, die ihm den Sieg bei den Wahlen 2018 beschert haben.

Einige Punkte haben jedoch die Aufmerksamkeit dieses Ereignisses gestohlen, da es oppositionelle Personen gab, die ihre Stimme abgaben und argumentierten, dass es als Beamte ihre Verpflichtung sei, an der Ausübung der partizipativen Demokratie teilzunehmen.

Unter ihnen waren die Gouverneure von Durango und Quintana Roo, José Rosas Aispuro Torres und Carlos Joaquín Gonzálex, die in ihren sozialen Netzwerken Fotos darüber teilten, wann sie zur Teilnahme kamen.

„In Erfüllung meiner Bürgerpflicht und vertrauensvollen Institutionen nahm ich an diesem Tag am Mandat #Revocación teil. Demokratische Übung, die es uns ermöglicht, an Bürgern teilzunehmen „, schrieb der Präsident der National Action Party (PAN).

El panista participó en la elección (Foto: Twitter/@AispuroDurango)

Zu ihnen gesellten sich Vertreter der National Regeneration Movement (Morena), die weiterhin die Bedeutung der Teilnahme an der vom mexikanischen Präsidenten seit 2021 geförderten Übung teilten.

In den frühen Morgenstunden des Tages erschien Indira Vizcaíno, Gouverneur von Colima, und David Monreal, Gouverneur von Zacatecas, waren die ersten Morenoisten, die ihre Unterstützung und Unterstützung für die Ausübung der partizipativen Demokratie zeigten.

Eine Stunde später erschien Rubén Rocha, Präsident von Sinaloa, der der Presse Worte anbot und am Ausgang auf ihn wartet. während die Regierungschefin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum Pardo, die sich an die Nachbarn wandte und als „Präsident, Präsident“ gesungen wurde.

„Es gibt immer noch einen Prozentsatz der Installation der Boxen, daher informieren sie mich, aber es gibt viel, viel Beteiligung“, sagte der Kapitalpräsident.

Claudia Sheinbaum participó en la consulta de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Rogelio Morales | Rogelio Morales

Außerdem Marina del Pilar (Niederkalifornien); Victor Castro Cosío (Baja California Sur); Layda Sansores (Campeche); Rutilio Escandón (Chiapas); Evelyn Salgado (Guerrero); Alfredo Ramirez (Michoacan) Cuauhtemoc Blanco (Morelos); Miguel Angel Navarro (Nayarit); Miguel Barbosa (Puebla): Ricardo Galvémoc ( Puebla) Lardo Cardona (San Luis Potosi); Alfonso Durazo (Sonora); Carlos Manuel Merino (Tabasco); Lorena Cuéllar (Tlaxcala); und Cuitláhuac García (Veracruz) stimmten ebenfalls für den Rest des Tages.

In der Zwischenzeit fehlten die übrigen Gouverneure der Opposition weitgehend: Martín Orozco (Aguascalientes); Maru Campos (Chihuahua); Miguel Riquelme (Coahuila); Omar Fayad (Hidalgo); Enrique Alfaro (Jalisco); Alfredo del Mazo (Bundesstaat Mexiko); Samuel Garcia (Nuevo León); Alejandro Murat (Oaxaca); Mauricio Kuri (Querétaro)) und Francisco Javier Cabeza de Vaca (Tamaulipas).

AMLO acudió a votar a la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

In der Zwischenzeit gab Präsident López Obrador mit einem Ausweis des Nationalen Wahlinstituts (INE) in der Hand und in Begleitung seiner Frau Beatriz Gutiérrez Mülle r seine Stimme über die Calle de Moneda im historischen Zentrum ab 10. April gegen 08:45 Uhr, nur wenige Minuten nach dem Öffnen der Schachteln.

Es sollte hinzugefügt werden, dass der Präsident während der Morgenkonferenz am 5. April auf seinem Stimmzettel versichert hatte, dass er „Lang lebe Emiliano Zapata!“ schreiben werde.

LESEN SIE WEITER: