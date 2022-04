Widerruf des Mandats: „Ein neuartiges Instrument mit großem Potenzial“

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Die Mexikaner wetten an diesem Sonntag auf die Kontinuität von Andrés Manuel López Obrador als Präsident des Landes beim Widerruf der Mandatskonsultation , und obwohl die Bürgerbeteiligung nicht 20% erreichte und daher nicht bindend sein wird, betonte er, dass sie erheblich höher war als die Volkskonsultation im letzten Jahr.

Zwischen 90,3% und 91,9% der Wähler, die zu den Umfragen gingen, stimmten dafür, dass der Präsident für die verbleibenden drei Jahre seiner Amtszeit im Amt bleibt, während zwischen 6,4% und 7,8% den Widerruf bevorzugten, berichtete der Präsident des Nationalen Wahlinstituts (INE), Lorenzo Córdova.

Othón Partido Lara, Akademiker an der Universidad Iberoamericana León, hielt den Sonntagstag für nützlich, da es sich um ein neuartiges Instrument handelte, das in wenigen Ländern in die Praxis umgesetzt wurde.

„Ich denke, es hat viel Potenzial, aber es ist auch schwer zu glauben, dass ein Instrument wie dieses mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung debütieren kann. Sie können diese Art von Übung nicht mit einer Verfassungswahl vergleichen. Sie haben unterschiedliche Merkmale in ihrer institutionellen Architektur. Zum Beispiel haben wir im Hinblick auf die vorherige Konsultation zu den Präsidenten der Strafverfolgung erhebliche Fortschritte erzielt.“

Más del 90% de los votantes respaldaron a AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Der Arzt für Lateinamerikastudien der UNAM war der Ansicht, dass, obwohl zwischen der Bundesregierung und dem National Electoral Institute (INE) viel Aufmerksamkeit bestand, jeder hätte sich dafür und dagegen frei äußern dürfen.

„Es gibt einen interessanten Widerspruch, sie sind Institutionen von öffentlichem Interesse, daher ist es schwierig, einen Beteiligungsmechanismus zu fördern. Ich denke, dass in Zukunft überlegt oder überdacht werden sollte, dass das INE das einzige ist, das diesen Widerruf des Mandats verbreiten kann „, erklärte er.

Der Experte sagte, dass die Ausübung des Mandatswiderrufs stark vom Willen der Präsidentschaft nach den Wahlen 2024 sowie von der Ausrichtung der politischen Kräfte abhängt. „Legitimität ist immer ein etwas immaterielles Element, das für eine Regierung sehr wichtig ist. Man fragt sich, was passiert wäre, wenn diese Art von Übung in den vergangenen Jahren durchgeführt worden wäre.“

Etwas, das er für enthusiastisch und sehr wichtig hielt, um in der mexikanischen Demokratie zu bewahren, war, dass all diese Prozesse „sie zu Bürgern machen, es gab Freiwillige, die ihren Tag aufgegeben haben, um so etwas zu tun. Das INE gehört den Bürgern und die Bürger tun es, das ist eine sehr gesunde Sache für unser politisches System.“

Lorenzo Cordova (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

In Bezug auf die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem INE und Präsident López Obrador sagte Partido Lara, es gebe Spannungen in Bezug auf „die Frage der Haushalte, weil sie unterschiedliche Berechnungen darüber hätten, wie viel sie kosten sollte“.

„Ich denke, es gibt auch eine Frage, die nicht von dieser Regierung kommt, sondern von vor langer Zeit nach den hohen Gehältern der präsidierenden Ratsmitglieder. Ich glaube, dass dieser Punkt gültig ist. Ein Problem mit der Demokratie ist, dass sie sehr teuer ist.“

Offensichtlich gebe es politische Spannungen, weil Lorenzo Córdova, der Präsident des INE, sein Amt vor Ende der sechsjährigen Amtszeit des Morenista-Präsidenten verlassen werde.

„Die Ernennung des neuen präsidierenden Direktors erzeugt politische Spannungen, auch weil AMLO die Idee vertrat, dass sie durch eine Art direkten Mechanismus gewählt werden. Wir befinden uns in einer komplexen Zeit des politischen Wandels „, schloss er.

LESEN SIE WEITER: