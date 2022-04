Virale Herausforderung „Florida-Mann“, woraus es besteht und in welcher Beziehung es zu den Geburtstagen der Menschen steht

Wenn Sie die Suchmaschine „Florida Man“ (Mann in Florida) und ein beliebiges Datum eingeben, werden Sie sehen, dass Schlagzeilen mit diesem Satz erscheinen. Dies ist Teil einer viralen Herausforderung, die 2013 entstanden ist und bis heute besteht: Netzwerkbenutzer suchen nach den genannten Wörtern, jedem Datum, wie ihren Geburtstagen und dann teilen Screenshots von Bildschirmen mit Neuigkeiten zu diesem Thema.

Diese Herausforderung, die in den Vereinigten Staaten besonders bekannt wurde, begann in den letzten Jahren auf der ganzen Welt zu zirkulieren und erfreut sich von Zeit zu Zeit ihrer Popularität. Die geteilten Geschichten erregen aus verschiedenen Gründen Aufmerksamkeit: erstens, dass es so viele Schlagzeilen gibt, die mit demselben Satz beginnen; und zweitens, dass es sich oft um Berichte über ungewöhnliche Ereignisse handelt.

Einige der Geschichten, die im Laufe der Jahre am meisten viral geworden sind, mit der oben genannten Überschrift:

11. Juni 2012: Florida-Mann wurde verhaftet, weil er 911 angerufen hatte, nachdem seinem Kätzchen der Zutritt zu einem Stripclub verweigert wurde.

8. Juni 2017: Ein Mann aus Florida, der verzweifelt zu Hooters gehen will, ruft 911 an.

27. April 2018: Ein Mann aus Florida „übt Karate“ mit Schwänen im Park.

4. Januar 2019: Ein Mann aus Florida schlug seinem Vater mit einer Pizza ins Gesicht, nachdem er erfahren hatte, dass er bei seiner Geburt half.

11. Juni 2020: Ein Mann aus Florida kämpft gegen einen Alligator, der seinen Hund angegriffen hat.

20. Juli 2020: Ein Mann aus Florida versucht, sich der Verhaftung zu entziehen, indem er sich von der Polizei entfernt.

Was ist der Grund, warum es in dieser Region so viele atypische Berichte gibt? Hier kommen verschiedene Theorien ins Spiel. Der erste besagt, dass es in diesem Zustand nicht unbedingt seltsamere Episoden gibt, sondern dass mehr Informationen über sie verfügbar sind.

Es kommt vor, dass Floridas Gesetze für öffentliche Aufzeichnungen, auch bekannt als Sunshine Laws, es Journalisten erleichtern, Berichte über Polizeivorfälle zu erhalten und Geschichten zu generieren, die die Aufmerksamkeit der Leser auf sich ziehen.

Die oben genannten Gesetze ermöglichen es Journalisten, auf einfache Weise eine Anfrage nach öffentlichen Aufzeichnungen einzureichen und so Informationen über verschiedene polizeiliche Vorfälle zu erhalten, die für ihre Artikel wesentlich sind.

Eine andere Theorie unterstreicht die Tatsache, dass Florida ein großer Staat mit einer großen Anzahl von Einwohnern ist, was Zwischenfälle aufgrund einer bestimmten Anzahl wahrscheinlicher macht. Da wir ein feuchtes und heißes Klima haben, verbringen die Menschen außerdem mehr Zeit außerhalb ihrer Häuser. Daher besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Ereignisse in öffentlichen Bereichen oder in Kontexten auftreten, in denen sie leicht ausgesetzt sind.

Es gibt auch den Faktor der psychischen Gesundheit. Dies ist, was Al Tompkins, ein leitendes Fakultätsmitglied am Poynter Institute for Media Studies in St. Petersburg, Florida, in einem Artikel, der 2019 von CNN veröffentlicht wurde.

Florida verfügt über geringe Mittel für die psychische Gesundheit. „Es wäre ein Fehler zu glauben, dass Florida eine verrückte Kriminalitätsrate hat. Unsere Gewaltverbrechensrate sinkt tatsächlich“, sagte er. Er fügte hinzu: „Was jedoch sehr hoch ist, ist die Epidemie der psychischen Gesundheit.“

Er wies auch darauf hin, dass es neben dem Lachen, das diese Schlagzeilen hervorrufen können, wichtig sei zu analysieren, ob es ein größeres Problem gibt, um das man sich kümmern muss. In einigen Fällen können Vorfälle Personen betreffen, die Hilfe benötigen, um mit einer ungünstigen psychischen Situation umzugehen, betonte der Experte in diesem Artikel.

