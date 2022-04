Video: Juan Fernando Quintero und Edwin Cardona trafen bei den Triumphen von River and Racing

Toller Tag für die Kaffee-Spieler im Gaucho-Fußball, an dem Juan Fernando Quintero beim Sieg von River Plate traf, der Argentinos Juniors mit 4:2 bei Monumental für das Datum 9 der Gruppe A besiegte.

Edwin Cardona seinerseits berichtete auch über das gegnerische Netzwerk, indem er aufgrund des minimalen Unterschieds gegen Platense zum Sieg von Racing de Avellaneda beitrug, wodurch sein Team mit 21 Punkten, zwei mehr als Marcelo Gallardos Team, die Führung in ihrer Zone behalten konnte.

Diejenigen, die von Fernando Gago angeführt werden, haben eine herausragende Kampagne nicht nur im lokalen Turnier, sondern auch im südamerikanischen Conmebol, wo sie während der Woche als Besucher mit einer Punktzahl von Leonel Miranda die Uruguays River Plate besiegten.

Auf der Seite des „Millionario“ erzielte das Team beim Debüt von Conmebol Libertadores einen wichtigen Sieg, indem es Alianza Lima in der peruanischen Hauptstadt mit einem Tor von Matías Suárez besiegte.

Der ehemalige Independiente Medellín trat in die 30-Minuten des Spiels von Esequiel Barco ein, der sich körperlich unwohl fühlte. Mit diesem Tor erreichte Juanfer vier Tore in der argentinischen Meisterschaft, nachdem er vom Elfmeterpunkt nach einer Hand im Bereich von Miguel Ángel Torren erzielt hatte, die der Richter nicht zögerte zu sanktionieren. Der kolumbianische Surda schoss den linken Stock des Torhüters, um das 3-2 seiner Mannschaft gegen das „väterliche“ Team über die 67 des Spiels zu stellen.

Die anderen Tore von River wurden von Matias Suarez, Enzo Fernández und Andrés Herrera umgesetzt. Das nächste Ligaspiel wird Banfield besuchen und Libertadores wird für Conmebol in Núñez gegen das brasilianische Fortaleza spielen.

Der ehemalige Boca Junior trat über 64 Minuten vom Paraguayer Matías Rojas beim Besuch der „Academia“ in Platense an, als das Spiel 0-0 war. In der Erholungszeit sanktionierte der Schiedsrichter des Spiels eine Höchststrafe zugunsten von Racing nach einer Hand im Gebiet des ehemaligen America de Cali, Kevin Andrade.

Derjenige, der für die Ausführung der zwölf Schritte verantwortlich war, war der ehemalige Atlético Nacional, der auf dem rechten Bein einen Flush Shot machte, um sein zweites Tor mit dem ungeschlagenen Racing-Trikot und Zonenführer zu erzielen.

Der 29-jährige Spieler mit einer Vergangenheit im mexikanischen Fußball war zufrieden mit dem Tor, das seiner Mannschaft den quälenden Sieg bescherte, der nun seine Augen auf das Spiel Conmebol Suramericana richtet, das er an diesem Mittwoch gegen den brasilianischen Cuiabá ausrichten wird.

Es sei daran erinnert, dass Racing in diesem Wettbewerb zusammen mit Melgar aus Peru, CA River Plate aus Uruguay, dem brasilianischen Team, Teil der Gruppe B ist.

Für den Professional League Cup trifft Racing de Avellaneda am nächsten Tag gegen die Unión de Santa Fe, die Newells Old Boys besiegt.

