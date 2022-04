Untersuchung des möglichen Einsatzes chemischer Waffen in Mariupol durch russische Truppen

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

Das Asow-Bataillon, eine rechtsextreme Gruppe unter dem ukrainischen Innenministerium, beschuldigte am Montag russische Truppen, während eines Angriffs auf die Hafenstadt Mariupol chemische Waffen eingesetzt zu haben.

Etwa zur gleichen Zeit sagte die Präsidentin der Parlamentarischen Kommission für die Integration der Ukraine in die EU, Ivanna Klympush, am Montag, dass russische Truppen „eine unbekannte Substanz in Mariupol verwendet haben. Die Opfer hatten Atemversagen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um chemische Waffen. Das ist die rote Linie, hinter der die Welt die Wirtschaft des Despotismus zerstören muss.“

Nachdem diese Informationen veröffentlicht worden waren, äußerten die Westmächte ihre Besorgnis und kündigten an, zu untersuchen, ob Wladimir Putins Streitkräfte tatsächlich ein solches Arsenal genutzt haben.

„Die russischen Besatzungskräfte haben eine giftige Substanz unbekannter Herkunft gegen ukrainische Soldaten und Zivilisten in der Stadt Mariupol eingesetzt, die von einer feindlichen Drohne aus gestartet wurde“, prangerte die rechtsextreme Militärgruppe laut der ukrainischen Agentur UNIAN an.

Das Regiment berichtete auch, dass die Opfer Atemversagen, Schwindel, Erbrechen und anscheinend Probleme mit dem Nervensystem haben würden, wie The Kyiv berichtete Unabhängig.

Nach den ersten Berichten sprach das Pentagon auch über diesen angeblichen Chemiewaffenangriff: „Uns sind Berichte bekannt, dass russische Streitkräfte in Mariupol, Ukraine, eine mögliche chemische Munition eingesetzt haben. Wir können dies derzeit nicht bestätigen und werden die Situation weiterhin genau beobachten.“

„Diese Berichte sind, falls zutreffend, sehr besorgniserregend und spiegeln die Bedenken wider, die wir über die Möglichkeit hatten, dass Russland in der Ukraine verschiedene Mittel gegen Aufruhr, einschließlich Tränengas in Mischung mit Chemikalien, einsetzen könnte“, fügte das Pentagon in einer kurzen Erklärung hinzu.

„Es wird berichtet, dass russische Streitkräfte bei einem Angriff auf die Bevölkerung von Mariupol chemische Mittel eingesetzt haben könnten. Wir arbeiten dringend mit unseren Partnern zusammen, um die Details zu überprüfen. Jeder Einsatz solcher Waffen wäre eine gefühllose Eskalation in diesem Konflikt, und wir werden Putin und sein Regime zur Rechenschaft ziehen „, fügte die britische Außenministerin Liz Truss in ihren sozialen Medien hinzu.

Los bomberos tratan de contener un incendio en una planta tras los bombardeos rusos en Kharkiv (REUTERS/Alkis Konstantinidis) REUTERS

Diese Warnung des Asow-Bataillons und des ukrainischen Vertreters in Brüssel kommt in einem Kontext, in dem das ukrainische Verteidigungsministerium zuvor auf die hohe Wahrscheinlichkeit aufmerksam gemacht hat, dass die russische Armee während ihrer Angriffe chemische Waffen einsetzt.

Eduard Basurin, Pressesprecher des Militärkommandos der Volksrepublik Donezk, warnte davor, dass ukrainische Truppen, die Mariupol verteidigen, im Werk Azovstal eingekreist und mit chemischen Waffen angegriffen werden müssen. Denys Pushylin, Anführer der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk, sagte, dass mindestens 1.500 ukrainische Soldaten in der Nähe des Werks umzingelt seien.

„Im Moment müssen wir herausfinden, wie wir diese Anlage blockieren und alle Ein- und Ausstiegspunkte finden können. Theoretisch ist dies möglich. Und dann, denke ich, müssten wir die Chemiespezialisten fragen, die einen Weg finden, diese Ratten aus ihren Löchern zu holen „, sagte Basurin.

Am Montagmorgen warnte der britische Verteidigungsnachrichtendienst, dass russische Truppen im belagerten Mariupol sehr wahrscheinlich Phosphormunition einsetzen werden.

Der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andriushchenko, argumentierte jedoch, dass Ratschläge zum Schutz vor diesen Angriffen nicht relevant sind, da die meisten Gebäude der Stadt zerstört wurden und auch die Wasser- und Abwasserversorgung betroffen sei.

Die mit Russland verbündeten Behörden der selbsternannten Republik Donezk versicherten am Montag, dass die russischen Streitkräfte die Kontrolle über den Hafen der Stadt Mariupol übernommen haben, der aufgrund seiner Lage am Asowschen Meer einen wichtigen Ort darstellt, so Pushylin.

„Der Hafen von Mariupol steht jetzt unter unserer Kontrolle“, sagte er dem ersten russischen öffentlichen Fernsehsender. Stunden zuvor hatte der pro-russische Führer gefordert, „den Fortschritt der Befreiungsoperation“ des Donbass zu intensivieren.

Er argumentierte diese Notwendigkeit mit der „komplexen Situation des Volkes“ sowie mit den „provokativen Aktionen des Kiewer Regimes“, die er am vergangenen Freitag für den Raketenangriff auf den Bahnhof Kramatorsk verantwortlich machte, eine von der Ukraine kontrollierte Stadt, in der nach neuesten Daten 57 Menschen getötet wurden.

Zur Situation in Mariupol im Süden der Region Donezk, wo seit mehreren Wochen heftige Kämpfe stattfinden, stellte der pro-russische Führer fest, dass „mehrere tausend“ ukrainischer Nationalisten im Bereich des Azovstal-Stahlwerks in den Vororten der Stadt verbleiben.

„Nach unseren Berechnungen gibt es zusammen mit Azovstal immer noch Nationalisten, mehrere tausend. Die häufigste Zahl in den Kriegsparteien reicht von 1.500 bis 3.000 Menschen „, fügte er hinzu.

Der Separatistenführer wies darauf hin, dass es in der Fabrik viele unterirdische Gänge gibt, „es macht also keinen Sinn, dieses Ziel im Sturm zu erobern“.

Rusia amenazó en varias oportunidades con utilizar armas químicas en Ucrania (Sputnik/Aleksey Nikolskyi) via REUTERS

„Wir könnten eine große Anzahl von Männern verlieren, während unser Feind praktisch keine Verluste hätte. Daher müssen wir jetzt verstehen, wie wir die Fabrik blockieren, alle Ausgänge und Eingänge lokalisieren können, was möglich ist „, sagte er.

Der Pro-Russe sagte, dass die Milizen von Donezk nach dem Abschneiden der Fluchtwege für die Verteidiger von Azovstal nach Möglichkeiten suchen würden, „Maulwürfe aus ihren Höhlen zu stoßen“.

Russische Truppen setzen ihre Angriffe in der Region Donezk sowie auf Mariupol und Charki v fort und erreichen den 47. Tag seit dem Beginn der Invasion der Ukraine, bei der 183 Minderjährige gestorben sind, laut lokalen Quellen.

Die Region Charkiw in der Ostukraine und eine der am stärksten von der russischen Armee betroffenen Regionen wurde in den letzten 24 Stunden 66 Mal bombardiert, bei Angriffen, die zu mindestens elf Todesfällen und vierzehn Verletzungen geführt haben.

„Nach unseren Informationen hat der Feind seine Vorbereitungen für einen Angriff im Osten fast abgeschlossen. Der Angriff wird sehr bald beginnen „, sagte der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Oleksandr Motuzyanyk, am Montag.

Der Premierminister der Ukraine, Denis Shmigal, prangerte an, dass russische Truppen versuchen, so viele Verluste wie möglich in der ukrainischen Bevölkerung zu verursachen. „Um den Krieg, den Völkermord und das Leiden der Ukrainer zu beenden, brauchen wir mehr Unterstützung von den Vereinigten Staaten, insbesondere durch verstärkte militärische Unterstützung und verstärkte Sanktionen“, sagte der Premierminister.

(Mit Informationen von Europa Press und EFE)

